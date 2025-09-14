Kumluca\'da 2025-2026 Üretim Sezonu Başladı

TÜRKİYE'deki örtü altı üretimin merkezlerinden Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2025- 2026 üretim sezonu başladı. Çiftçiler 52 bin dönüm alandaki güz dönemi sebze üretimini domatesle başlattı. Bu dönem Kumluca'da 52 bin dönüm alanda 25 bin domates fidesi dikilecek.

Türkiye'nin önemli örtü altı sebze ve meyve üretim merkezlerinden Kumluca'da güz dönemi üretimi için çiftçiler fideleri toprakla buluşturmaya başladı. 52 bin dönüm serada 50 çeşit sebze ve meyve üretimini gerçekleştiren çiftçilerin, bu dönemki ilk fideleri domatesler oldu. 10 çeşit domatesin üretildiği ilçede yaklaşık 25 bin dönüm alana domates fideleri dikildi. Ocak- şubat döneminde hasat edilecek domateslerin ardından üreticilerin tercihine göre seralar yeni ürünlerle üretime hazırlanacak.

İlçede pembe domates üretimi gerçekleştiren Muhammed Hasyılmaz (25), domates fidelerinin toprağa ekilmesinin ardından, sifon hortumlarla bol suyla suladıklarını, sonraki dönemde ise damlama sulama yöntemini kullanacaklarını söyledi. Hasyılmaz, "Şu an güz dönemi dikimlerimizi yapıyoruz. Pembe domates dikiyoruz. Aşağı yukarı 60- 65 günlük bir sürede hasat ederiz. 15 Şubat gibi bu domateslerin hasadını bitiririz. Domateslerin hasadı sona erince seralara kavun ekmeyi düşünüyoruz" dedi.

Hasyılmaz'ın eşi Sevgi Hasyılmaz (23), "Eşimle beraber 5 dönümlük alanda domates üretiyoruz. 2 çocuğum var, ev hanımıyım. Hem ev işlerini yapıyorum hem de serada eşime yardım ediyorum. Burası bizim ekmek teknemiz inşallah para kazanırız" diye konuştu.

'25 BİN DÖNÜMÜ DOMATES'

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, 2025- 2026 üretim sezonunun afetsiz olmasını ve ürünlerin para ettiği bir sezon olmasını diledi. Başkan Kökce, şöyle konuştu:

"Bu yıl Kumluca'da 52 bin dönüm alanda üretim yapıyoruz. Ortalama 25 bin dönümü domates. Erken güz dönemi dikimleri başladı. Ocak- şubat aylarında bu domatesler hasat edildiğinde de yeniden ekimler yapacağız. Domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun gibi ürünlerin de üretimini yapıyoruz. Her sebzenin kendi içinde de çok sayıda çeşitleri var. 50 çeşit ürün ekiyoruz. 52 bin dönüm alanda 10 çeşit domates var. Domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavunun kendi içinde de 50 çeşidi var. Kısacası yıl boyunca 52 bin dönüm alanda 50 çeşit sebze üretiyoruz. Bu kadar çeşit ürün içinde çok hoş koku ve lezzete sahip ürünler olunca dünya pazarında da yer buluyoruz."