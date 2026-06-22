Kundakçı Davasında Gerginlik: Canbay ve Aileler Arasında Tartışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kundakçı Davasında Gerginlik: Canbay ve Aileler Arasında Tartışma

Kundakçı Davasında Gerginlik: Canbay ve Aileler Arasında Tartışma
22.06.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kubilay Kundakçı cinayeti davasında Vahap Canbay ile Kundakçı ailesi arasında gerginlik yaşandı.

ÜMRANİYE'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşmasının öncesinde rapçi Vahap Canbay ile Kundakçı'nın ailesi arasında gerginlik çıktı. Vahap Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ailesiyle anlaştığını bu yüzden karşı dava açmadığı iddia edildi.

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta 19 Mart gecesi meydana gelen olayda rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı. Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildiği davanın ilk duruşmasına Vahap Canbay ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'da geldi.

KUNDAKÇI'NIN YAKINLARINDAN RAPÇİ CANBAY'A 'ANLAŞMA' İDDİASI

Duruşmaya arkadaşlarıyla birlikte gelen rapçi Vahap Canbay ile Kubilay Kaan Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik yaşandı. Duruşma öncesinde Kundakçı ailesiyle konuşmak isteyen Vahap Canbay'a anne Ülker Kundakçı, "Biz hakkımızı savunmaya geldik, Vahap Canbay'ı savunmaya gelmedik" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Kundakçı'nın yakınları, Canbay'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında şikayetçi olmadığını belirterek, Kadayıfçıoğlu ailesiyle anlaşma yaptığı iddiasında bulundu. Bu iddianın ardından taraflar arasındaki gerginlik arttı.

CANBAY'IN ARKADAŞLARI İLE GAZETECİLER ARASINDA GERGİNLİK

Duruşma öncesinde adliye koridorlarında yaşanan gerginlik görüntülenirken, gazeteciler ile Vahap Canbay'ın arkadaşları arasında tartışma çıktı. Basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren bazı kişiler, gazetecilere hakaret ederek üzerlerine yürüdü. Adliyedeki güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU'NA TEPKİ

Cinayetin ardından kızı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan Zuhal Kalaycıoğlu da duruşmayı takip etmek için adliyeye geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kalaycıoğlu'na, Kundakçı ailesine destek vermek için adliyede bulunan bazı kişiler tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Magazin, Güncel, Futbol, Müzik, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kundakçı Davasında Gerginlik: Canbay ve Aileler Arasında Tartışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu
Bakan Gürlek’ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da tebrik etti Bakan Gürlek'ten Babalar Günü mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da tebrik etti
sviçre’deki barış görüşmelerinde ilk açıklama ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik sviçre'deki barış görüşmelerinde ilk açıklama! ABD: Birkaç saat içinde büyük ilerleme kaydettik
Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos’a geri döndü Obradovic, 14 yıl sonra Panathinaikos'a geri döndü
“Kapalılar imha edilsin“ diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Bizim Çocuklar’a bir şok daha Bizim Çocuklar'a bir şok daha
Müzakereler sürerken Trump’tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran’ı yok ederiz Müzakereler sürerken Trump'tan Hürmüz tehdidi: Kapatırlarsa İran'ı yok ederiz
Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga’da Malaga, 8 yıl aradan sonra yeniden La Liga'da
Sacha Boey’in hayalleri suya düştü Galatasaray’dan karar Sacha Boey'in hayalleri suya düştü! Galatasaray'dan karar

11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
11:09
ABD’deki Türk kadından Milli Takım’a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler
ABD'deki Türk kadından Milli Takım'a isyan: Bir tebessümü bile çok gördüler
10:59
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma Anneden Aleyna Kalaycıoğlu isyanı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma! Anneden Aleyna Kalaycıoğlu isyanı
10:46
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan’da enkazdan cesetler çıkarıldı
Barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da enkazdan cesetler çıkarıldı
10:44
Kavga büyüyor Hacıosmanoğlu’ndan Fatih Terim’e şok sözler
Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
10:41
Yapay zeka sanılmıştı Şimdi tekliflere yetişemiyor
Yapay zeka sanılmıştı! Şimdi tekliflere yetişemiyor
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:24
Ferdi Tayfur’un damadının mekanına şok baskın Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
Ferdi Tayfur'un damadının mekanına şok baskın! Kadınlar yönlendirdi, restoran soydu
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:06:10. #7.12#
SON DAKİKA: Kundakçı Davasında Gerginlik: Canbay ve Aileler Arasında Tartışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.