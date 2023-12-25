İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Milli Yas ilan etmemiz için kaç şehit vermemiz gerekiyor?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "24 saat içinde 12 şehit vermek; milli bir sorun değilmiş, milli bir acı değilmiş ki hala Milli Yas ilan edilip edilmemesi gerektiği tartışmaların yürütüldüğü bir ülke haline getirildik. Suudi Kral'ın vefatını milli bir yas unsuru değerlendirmekteki hızı ve kararlılığı birileri, 12 şehit verdiğimizde gösteremiyor. Milli Yas ilan etmemiz için kaç şehit vermemiz gerekiyor? Soruyoruz hükümet yetkililerine… Bu aşamada süregelen operasyonların siyasi, askeri ve stratejik hedefinin bizlerle, özellikle Meclis'imizle paylaşılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi. Zorlu, özetle şunları söyledi:

"Bugün Başkanlık Divanı toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın tek ve ana gündem maddesi şehitlerimiz. Mehmetçiğimizin verdiği mücadele ve bunun nasıl daha iyi bir şekilde sürdürülebileceğine dair görüş alışverişinde bulunduk. 24 saatte 12 şehit verdik. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Bizim için dün Habur'da davul zurnayla terörist karşılamak ya da teröristlerin sözde mahkemelerine göz yummak ne ise bugün PKK'yı temize çekecek, siyasete alet edecek her girişim, aynı ile vakidir.

"MİLLİ YAS İLAN ETMEMİZ İÇİN KAÇ ŞEHİT VERMEMİZ GEREKİYOR?"

Şehitlerimizin haberini aldığımızda biz İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunduk. Ardından Grup Başkanvekilimiz Müsavat Dervişoğlu, ortak bir bildiri yayınlanması için girişimde bulundu. İki parti dışında, parlamentoda grubu bulunan partiler tarafından ortak bir bildiri yayınlandı. Siyaset üstü böyle bir konuda milletçe bir ve beraber olmamız gerekirken, bazı siyasi partilerimiz meseleyi siyaset kulvarında değerlendirmeyi tercih ettiler.

Öte yandan 24 saat içinde 12 şehit vermek; milli bir sorun değilmiş, milli bir acı değilmiş ki hala Milli Yas ilan edilip edilmemesi gerektiği tartışmaların yürütüldüğü bir ülke haline getirildik. Suudi Kral'ın vefatını milli bir yas unsuru değerlendirmekteki hızı ve kararlılığı birileri, 12 şehit verdiğimizde gösteremiyor. Milli Yas ilan etmemiz için kaç şehit vermemiz gerekiyor? Soruyoruz hükümet yetkililerine…

"SÜREGELEN OPERASYONLARIN SİYASİ, ASKERİ VE STRATEJİK HEDEFİNİN MECLİS'İMİZLE PAYLAŞILMASININ BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINA İNANIYORUZ"

Özellikle 2013'ten itibaren Suriye-Irak hattında bütünleşik bir süreç yönetimi yürüten PKK-PYD terör örgütünün, son dönemde Türkiye içerisinden daha çok Irak'ta Sincar-Mahmur hattında ve bu bölgeyle de entegre edilen Suriye'nin kuzeyinden eleman temin ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla halen Mehmetçiğimizin Irak'ın kuzeyindeki operasyonel alanına yönelik terör unsurlarının kuluçka merkezi burası haline gelmiştir. Dolayısıyla şimdi bu aşamada süregelen operasyonların siyasi, askeri ve stratejik hedefinin de bizlerle, özellikle Meclis'imizle paylaşılmasının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Zira silahlı kuvvetlerimizi bu hedefler doğrultusunda icra görevi üstlenmektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bir partinin yöneticilerinin, bir süredir cüretini artıran bir biçimde terörist başı Öcalan'a övgüler düzmesi ve özgürlük çağrısı yapması dikkatten kaçmamalıdır. Bu tutum, en son mevcut siyasi iktidarla birlikte yol yürüdükleri sözde çözüm süreci ikliminde de gün yüzüne çıkmıştı. Söz konusu partinin açıklamalarına bakıldığında bir yandan terörist başı ile Kürt kökenli vatandaşlarımızın bağdaştırılmaya çalışıldığı ve yine bu eksende 'Öcalan'a tecrit kaldırılsın' şeklinde seçim öncesi planlı bir pazarlık alanı açmak istedikleri anlaşılmaktadır. Terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP, yeni ismiyle DE zM Parti'nin Eş Başkanı Tuncer Bakırhan tarafından 23 Aralık 2023 günü terör örgütünün argümanları tekrarlanmıştır. Hatta ülkedeki ekonomik krizin çözülebilmesinin terörist başına özgürlük verilmesi ile mümkün olacağı gibi skandal sözler sarf etmiştir. İYİ Parti olarak bu vahim açıklamaları şiddetle reddediyor, yüce Türk milletini tehdit etmenin kimsenin haddine olamayacağını kendisine hatırlatıyoruz. Hiçbir modern demokraside bir siyasi parti parlamentoda o ülkenin terör örgütü listesine aldığı ve halen büyük mücadeleler verdiği bir örgütü övemez, özendiremez; örgüt elebaşına özgürlük talep edemez. PKK'nın konuşlandığı dağlarda teröristlerle el ele, diz dize pozlar veren vekiller ise Türk milletinin Gazi Meclis'teki temsilci olamaz."

"SAYIN ÖZEL'E YÖNELİK MANİSA'DAKİ BAZI VATANDAŞLARDAN GELEN TUTUMU DOĞRU BULMUYORUZ"

Zorlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı şehit cenazesinde yaşanan provokasyon ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Sayın Özel'e yönelik Manisa'daki bazı vatandaşlardan gelen tutumu doğru bulmuyoruz. Bunlar böylesine önemli bir günde görmememiz gereken bir fotoğraf. Aslında tam da İYİ Parti'nin duruşuyla alakalı bir değerlendirmedir. Biz terör meselesi başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren konuları partiler üstü görüyoruz. Bu hassasiyetle meselelere yaklaşarak politika üretiyoruz. Son olay da bizim ötenden beri sürdürdüğümüz bir tavırdır. Cumhuriyet Halk Partisi bir süre önce başka bir bildiriye imza atmıştır örneğin. Orada da ortaklaşma alanı vardı. Doğru da yapılmıştır. Ancak bizim attığımız adıma dikkat ederseniz, biz elbette Mehmetçiğimizin, silahlı kuvvetlerimizin bu mücadelesinde onların yanındayız. Terör örgütlerine karşı böyle bir günde milletçe bir ve beraber olduğumuzu gösterebilmek, terör örgütüyle mücadelede, o propaganda sistemine karşı olmak için çok önemli bir noktadır. Bu noktadan asla taviz verilemez. Biz bu duruşu gösterdik ama bunu gösterdikten sonra da bu operasyonların daha güçlü, daha sonuç alıcı hale getirilmesi için de tespit ve önerilerimizi paylaşmaktan geri durmayız. Bu konuda İYİ Parti'ye getirilen eleştiriyi haksızlık olarak görüyorum."