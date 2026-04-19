Kurtulmuş: Dünya Yeni Bir Yola İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
Kurtulmuş: Dünya Yeni Bir Yola İhtiyaç Duyuyor

Kurtulmuş: Dünya Yeni Bir Yola İhtiyaç Duyuyor
19.04.2026 23:19
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya barışı için yeni bir anlayış ve mimari geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Parlamentolar Arası Birlik 152'nci Genel Kurulu'nun kapanış oturumuna katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, "Bu dünya böyle gitmez. Dünyanın yeni bir yola, yeni bir anlayışa ve yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Bunun için temelinde hakkaniyet ve adalet olan, temelinde insanoğluna saygı olan ve bütün insanları da yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı büyütmek, beslemek ve çoğaltmak durumundayız" dedi.

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'nin ev sahipliğinde düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun kapanış oturumuna katıldı. 'Gelecek Nesiller İçin Umudu Yeşertmek, Barışı Güvence Altına Almak ve Adaleti Sağlamak' temasıyla yapılan 152'nci Genel Kurul'un başkanlığını, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yürüttüğü Genel Kurul kapsamında yaklaşık 80 meclis başkanı ve 800 milletvekili ile çok sayıda katılımcı Türkiye'de ağırlandı. Kapanış oturumuyla sona eren programda, 'İstanbul Deklarasyonu' genel kurulun onayına sunuldu. TBMM'nin ev sahipliğinde 15-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen programa çok sayıda ülkenin parlamento başkanları ve milletvekilleri katıldı. Bir sonraki Genel Kurul'a ev sahipliği yapacak ülke adına Tanzanya heyeti sunum gerçekleştirdi. PAB Başkanı tarafından programın sonlarında jeopolitik grup temsilcilerinin konuşmaları ile PAB Genel Sekreterinin değerlendirmeleri yer aldı.

'YAPILAN HER BİR TARTIŞMANIN, SON DERECE ÖNEMLİ DÜŞÜNÜYORUM'

Kapanış oturumunda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir hafta süren oturumlar, görüşmeler, müzakereler sonunda bugün nihai olarak son oturumu birlikte icra ettik. Günler boyunca uzun konuşmalar, toplantılar yapıldı. Bu konuşmalar içerisinde yapılan her bir tartışmanın son derece önemli olduğunu, dünya barışını sağlamak konusunda fevkalade yararlı olduğunu ve özellikle parlamenter diplomasiye güç vermek bakımından da son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu konuşmaların özetini ise bir noktada toparlamak mümkündür. Fevkalade zor, fevkalade türbülanslı bir dönemden geçiyoruz. Yerkürenin hemen her yerinde, her ülkeyi, her milleti kapsayan çok derin gerilimleri yaşıyoruz. Çatışmaların, iç çatışmaların, vekalet savaşlarının, ticaret savaşlarının olduğu; dünyada bu anlamda gerilimlerin ve çatışmaların hemen hemen dünyanın her yerine yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ayrıca yaşanmış olan birçok olumsuzlukların doğal bir sonucu olarak fakirliğin, kıtlığın, yoksulluğun dünyanın birçok bölgesi için neredeyse sıradan bir hal aldığını görüyoruz. Aynı şekilde bu olayların hepsinin ortak vektörü olarak ortaya çıkan fevkalade ciddi bir göçmen meselesi ve uluslararası yer değiştirmelerin olduğuna şahit oluyoruz. Ülkeler arasındaki gerilimlerin yanı sıra ülkelerin içinde de toplumsal gerilimlerin önemli bir fay hattı olarak ortaya çıktığına şahit oluyoruz. İnsanlık tarihinin hiç yaşamadığı kadar ağır bir çevre krizini, iklim krizini ve çevrenin tarumar edilmesine şahit oluyoruz. Sabaha kadar sayabileceğimiz birçok olumsuzlukları yaşıyoruz" dedi.

'DÜNYANIN YENİ BİR YOLA İHTİYACI VAR'

Kurtulmuş, "Bu olumsuzlukların doğal afetler dışında hemen hemen tamamı insan eliyle oluşturulmuş felaketlerdir. Dolayısıyla insanlığın kendi eliyle oluşturduğu bu felaketleri insani soykırımdan göçe, açlıktan savaşa kadar bu insani felaketleri çözmek için yine insanoğlunun devreye girmesinin şart olduğu açıktır. Bu problemleri yaratan insandır, ortaya koyan insandır; çözüm de insanoğlunun zihninde, insanoğlunun gönlünde olmalıdır. Bunun için diyorum ki bütün bu çalışmalarımızın, bütün uluslararası kuruluşların, bütün toplantılarımızın, müzakerelerimizin bir tek odak noktası vardır. Bu dünya böyle gitmez. Dünyanın yeni bir yola, yeni bir anlayışa ve yeni bir çıkışa ihtiyacı var. Bunun için temelinde hakkaniyet ve adalet olan, temelinde insanoğluna saygı olan ve bütün insanları da yaratılışta eşit olarak gören bir anlayışı büyütmek, beslemek ve çoğaltmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ YENİ BİR YOL GELİŞTİRMEK OLMALIDIR'

Kurtulmuş, "Dünyanın hangi kurumu olursa olsun, o kurumların işleyişi mutlaka eksik ve faydasız olacaktır. Amacımız yeni bir yol, yeni bir anlayış, yeni bir istikamet tayin edecek sözleri geliştirmek, çoğaltmak olmalıdır. Bunun için dünyanın yeni bir küresel mimariye ihtiyacı olduğu açıktır. Hem siyasal alanda hem de ekonomik alanda yeni bir küresel mimariyi, bu parlamentolar arası diyaloglarımız vasıtasıyla, uluslararası kurumlarda bir araya gelişimiz vasıtasıyla inşallah gerçekleştireceğiz. Sözün kıymeti her şeyden daha yukarıdadır. Sözün en güzelini, en iyisini söylemek ve bütün insanlığın hayrına olan sözün etrafında birleşmek zorundayız. Bu da dünyanın sadece sesi çok çıkan hakimlerin çizdiği, üstünlerin, galiplerin çizdiği yoldan gitmek değil; 8 milyar insanın ortak anlayışı, ortak faydası ve ortak geleceği için hakkı, hukuku, adaleti esas alan bir yolda ilerlemekten geçmektedir. Ben şahsen, bu ve benzeri bütün toplantıların bu amaca hizmet ettiği müddetçe; konuştuğumuz ve çözüm aradığımız insani meselelerin çözümü için bize yol göstereceğini, yol bulmamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu toplantı IPU bünyesinde uzun zamandır bulunamayan bir konsensüsü ortaya koymuştur. İstanbul deklarasyonunun konsensüse çıkmış olması her türlü taktirin üstündedir. Aynı şekilde, acil gündem maddesinin de konsensüsle çıkmış olması bu toplantının başarısını gösteren, bu genel kurulun başarısını gösteren önemli bir sonuçtur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş: Dünya Yeni Bir Yola İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı Bursa'da akıntıya kapılarak devrilen traktördeki 10 işçi vinçle kurtarıldı
İstanbul’un göbeğinde kan donduran olay Metruk binada ölü bulundu İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu
Chelsea-Manchester United maçında tek gol 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler Chelsea-Manchester United maçında tek gol! 21 şut çektikleri mücadeleyi kaybettiler
Eski vali ile yüzleşen Gülistan’ın annesinin sözleri yürek dağladı Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı
İstanbul’da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi
Turnuvada facia İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor Turnuvada facia! İki at çarpıştı, sporcu yaşam mücadelesi veriyor
“Babam intihar etti“ ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı "Babam intihar etti" ihbarında bulundu, olay cinayet çıktı
500 milyonluk dev zehir baskını Bakan Gürlek’ten ses getirecek mesaj 500 milyonluk dev zehir baskını! Bakan Gürlek'ten ses getirecek mesaj

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
İngiltere’den Hürmüz Boğazı için kritik uyarı: Risk seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı
22:41
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
ABD donanması, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran gemisini vurdu
22:33
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti
Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
19:15
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme Resmen Türkiye’ye başvurdular
5 yıllık savaşı sona erdirebilecek gelişme! Resmen Türkiye'ye başvurdular
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
SON DAKİKA: Kurtulmuş: Dünya Yeni Bir Yola İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
