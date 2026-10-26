Kuşadası\'nda turist teknesine yunuslar eşlik etti, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

Kuşadası'nda turist teknesine yunuslar eşlik etti, o anlar cep telefonuyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi açıklarında hafta sonu tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Yunuslar tekneye eşlik ederken turistlerin yanı başlarında dakikalarca yüzen yunusları izlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup yunus, turistleri gezdiren tur teknesine eşlik etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi açıklarında hafta sonu tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Yunuslar, tekneye eşlik etmeye başladı. Teknede bulunan turistler de yanı başlarında dakikalarca yüzen yunusları izledi. Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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