Kuşadası\'nda turist teknesine yunuslar eşlik etti, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup yunus, turistleri gezdiren tur teknesine eşlik etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi açıklarında hafta sonu tekneyle gezintiye çıkan turistler, yunuslarla karşılaştı. Yunuslar, tekneye eşlik etmeye başladı. Teknede bulunan turistler de yanı başlarında dakikalarca yüzen yunusları izledi. Yunusların tekneye eşlik ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.