Kütahya\'da Babası Tarafından İnşaat Demiriyle Ağır Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

11.03.2026 19:20
Kütahya'nın Yunusemre Mahallesi'nde babası tarafından çatıdan atılan inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Mustafa Bayraktar, hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası baba Ahmet Bayraktar gözaltına alınıp ifadesi alındı, soruşturma devam ediyor.

KÜTAHYA'da babasının çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Mustafa Bayraktar (44), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yunusemre Mahallesi Şehit Yusuf Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Çatıyı temizleyen Ahmet Bayraktar'ın evin önüne attığı inşaat demirlerinden biri oğlu Mustafa Bayraktar'ın başına isabet etti. Apartmandan indiğinde oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gören baba Bayraktar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Bayraktar'ın kalbinin durduğu belirlendi. Bayraktar'ın kalbinin yeniden çalıştırılırken, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından baba Ahmet Bayraktar, gözaltına alınarak ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
