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KÜTAHYA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:32  Güncelleme: 23:34
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MERKEZ

Toplam Sandık : 549
Toplam Seçmen : 177.196
Açılan Sandık : 403
Açılan Sandık Oranı : % 73,41
Kullanılan Oy : 100.422
Geçerli Oy : 98.181
Katılım Oranı : % 77,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEYÜP KAHVECİ% 29,3228.787
MHPALİM IŞIK% 28,8828.350
AK PARTİKAMİL SARAÇOĞLU% 27,4826.982
YENİDEN REFAHOSMAN GEZGİN% 7,47.269
DİĞER% 2,12.058
İYİ PARTİAHMET TEKDEMİR% 1,661.629
ZAFER PARTİSİSİNAN AŞAN% 1982
SAADETAHMET SUNAR% 0,85839
MİLLETMUAMMER SARIKAŞ% 0,33326
BTPTALİP AY% 0,17165
DEVA PARTİSİRECEP GERÇEK% 0,16152
DEM PARTİSİBEL TEMEL% 0,14139
TKHBERFİN GÜLSOY% 0,13125
DPSERVET BİLGİN% 0,198
DSPYUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU% 0,193
HKPSÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT% 0,0553
HÜDA PARAYHAN KARAPÇİN% 0,0548
HAK-PARGÜLSÜN KORUCU% 0,0333
BAĞIMSIZAHMET GÜÇLÜ% 0,0330
BAĞIMSIZALİ İÇA% 0,0223
ALTINTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHİKMET TUNÇ% 35,68512
AK PARTİMURAT KOYAK% 26,97387
İYİ PARTİKESBER KUŞ% 14,98215
YENİDEN REFAHFERİT KARABULUT% 10,24147
CHPMAHİR PINAR% 6,1388
BÜYÜK BİRLİKARİF TEKE% 4,4664
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL AKBUNAR% 0,7711
SAADETHÜSEYİN SÖYLER% 0,426
BTPYILDIRIM AY% 0,284
HÜDA PARSÜLEYMAN AYRİÇ% 0,071
ASLANAPA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECATİ KULİK% 42,24577
MHPGÖKHAN GÜREL% 20,28277
BAĞIMSIZRAMAZAN GÖKMEN% 19,4265
YENİDEN REFAHATİMER KUTLU% 11,27154
CHPTUNCAY TUNÇEL% 3,0742
BTPFERHAT ALİ ÇAKMAK% 2,7137
SAADETSOYDAN KIZMAZ% 0,375
DİĞER% 0,294
İYİ PARTİYILMAZ ÇEREZ% 0,152
HKPALİ TÜRKKAN% 0,152
ZAFER PARTİSİBEKİR AKBUNAR% 0,071
ÇAVDARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 84,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL İBRAHİM TOPBAŞ% 49,31575
CHPHALİL İBRAHİM ALNAR% 23,07269
AK PARTİBEKİR KOCAMAN% 16,9197
DİĞER% 6,677
YENİDEN REFAHNERİMAN VAROL% 1,6319
SAADETHALİL DELEN% 1,3716
İYİ PARTİNECATİ EFECAN% 1,1213
DOMANİÇ

Açılan Sandık Oranı : % 69,23
Katılım Oranı : % 84,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENGİN UYSAL% 49,391.045
AK PARTİAHMET ÖZOĞUL% 28,36600
MHPSAHVET ERTÜRK% 15,78334
İYİ PARTİŞERİF YILMAZ% 2,9362
YENİDEN REFAHFATİH YALÇINSOY% 2,1746
SAADETTURAN KOYUN% 1,1324
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KOÇLAR% 0,194
BTPEKREM BALI% 0,051
DUMLUPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 82,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPZEKERİYA YILMAZ% 37,91276
AK PARTİALİ BURSA% 35,3257
BAĞIMSIZSERDAR SİPAHİ% 12,9194
BAĞIMSIZDERVİŞ KAVAK% 5,9143
MHPYAVUZ KARAAYVAZ% 5,0837
İYİ PARTİNEŞE AKÇAYIR OKATAN% 1,249
YENİDEN REFAHİSMAİL SEVİN% 0,554
BTPVEDAT KARA% 0,413
SAADETDALYEN AKTEPE% 0,413
HÜDA PARHALİT AKMAN% 0,282
EMET

Açılan Sandık Oranı : % 82,76
Katılım Oranı : % 82,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KOCA% 34,251.845
AK PARTİALİ CEYHAN% 33,651.813
İYİ PARTİHÜSNÜ KAYMAK% 13,5727
CHPDEVRİM SANSAR% 10,1544
YENİDEN REFAHHALİL KAYA% 2,93158
DİĞER% 2,77149
SAADETMEHMET HAMAMCI% 1,5282
BÜYÜK BİRLİKMESUT GÜLMEZ% 0,9652
ZAFER PARTİSİMUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ% 0,158
BTPBEKİR KARACA% 0,137
HÜDA PARHAMDULLAH AVCI% 0,042
GEDİZ

Açılan Sandık Oranı : % 79,66
Katılım Oranı : % 86,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNECDET AKEL% 37,564.617
AK PARTİMUHARREM AKÇADURAK% 28,263.473
YENİDEN REFAHİBRAHİM GİRGİN% 13,261.630
İYİ PARTİALPER İRİKARA% 10,431.282
CHPERDOĞAN DİRİCAN% 5,75707
DİĞER% 3,15387
SAADETAHMET GÜLER% 0,99121
ZAFER PARTİSİEMRE TÜLÜOĞLU% 0,3341
DEVA PARTİSİSAMET İNCEKARA% 0,1316
BTPMUSTAFA TOPUZLU% 0,1114
HÜDA PARABDULLAH GÜVENDİK% 0,034
HİSARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA DEMİRTAŞ% 53,221.720
AK PARTİFATİH ÇALIŞKAN% 43,411.403
YENİDEN REFAHZEKERİYA BORAN% 1,5249
CHPMUSTAFA AKPINAR% 1,1136
SAADETŞERİF PEKTAŞ% 0,5317
ZAFER PARTİSİELİF MELEK AKTAŞ% 0,155
HÜDA PARMEHMET KAZIM ZORCİ% 0,062
PAZARLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL DEMİRCİ% 55,721.315
MHPİSMAİL KUL% 42,2996
İYİ PARTİENGİN ÇAMURDEPEN% 0,7618
CHPİSMAİL DEMİR% 0,7618
YENİDEN REFAHHALİL AKKUŞ% 0,4310
ZAFER PARTİSİARİF PAMUK% 0,092
BTPALİ ÇELİKER% 0,041
SİMAV

Açılan Sandık Oranı : % 65,28
Katılım Oranı : % 83,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKÜBRA TEKEL AKTULUN% 44,54.981
AK PARTİAHMET KULAT% 34,773.892
BÜYÜK BİRLİKHASAN BASRİ İNAN% 5,81650
YENİDEN REFAHMUHAMMED ZAHİD GİRGİN% 5,38602
CHPBÜNYAMİN KISA% 5,32596
İYİ PARTİİSKENDER ÖZDAĞ% 2,12237
DİĞER% 0,6472
ZAFER PARTİSİİSMAİL DOĞAN% 0,6169
SAADETHASAN ÖZBAL% 0,4449
BTPERCAN ASA% 0,1719
DEVA PARTİSİUFUK SAĞLAM% 0,1416
HÜDA PARBEKİR ARSLAN% 0,111
ŞAPHANE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLÜTFİ MUTLU% 43,46818
MHPNAİL CANER% 28,53537
AK PARTİHASAN BASRİ METE% 26,57500
İYİ PARTİMEHMET KAVAS% 0,438
BTPSÜLEYMAN ŞENOCAK% 0,428
BAĞIMSIZSEMA AKÇALIOĞLU% 0,275
SAADETYAŞAR DEMİR% 0,163
HÜDA PARBÜNYAMİN İŞLEK% 0,112
ZAFER PARTİSİTAHA UMUT SOYLU% 0,051
TAVŞANLI

Açılan Sandık Oranı : % 74,85
Katılım Oranı : % 80,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ KEMAL DERİN% 40,1412.769
AK PARTİALİ ÖZDEN% 27,628.786
MHPALİ ATAŞ% 21,036.689
CHPSERKAN KILIÇ% 4,661.481
SAADETFATİH BOZAN% 3,31.049
İYİ PARTİBAYRAM ÜNLÜ% 0,87276
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL TOPAL% 0,64202
TİPMURAT DOĞAN% 0,52166
MİLLETMUSTAFA GÖKTEKİN% 0,42134
DEVA PARTİSİREYHAN DEDE% 0,2476
DEM PARTİMEHMET NEVROZ TÜRK% 0,265
DİĞER% 0,1857
BTPSITKI ÖZDEMİR% 0,132
HKPAHMET UMUTLU% 0,0515
HÜDA PARMERYEM SENA KARAPÇİN% 0,0311

Kaynak: AA

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