KÜTAHYA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|549
|Toplam Seçmen
|:
|177.196
|Açılan Sandık
|:
|403
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,41
|Kullanılan Oy
|:
|100.422
|Geçerli Oy
|:
|98.181
|Katılım Oranı
|:
|% 77,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EYÜP KAHVECİ
|% 29,32
|28.787
|MHP
|ALİM IŞIK
|% 28,88
|28.350
|AK PARTİ
|KAMİL SARAÇOĞLU
|% 27,48
|26.982
|YENİDEN REFAH
|OSMAN GEZGİN
|% 7,4
|7.269
|DİĞER
|% 2,1
|2.058
|İYİ PARTİ
|AHMET TEKDEMİR
|% 1,66
|1.629
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN AŞAN
|% 1
|982
|SAADET
|AHMET SUNAR
|% 0,85
|839
|MİLLET
|MUAMMER SARIKAŞ
|% 0,33
|326
|BTP
|TALİP AY
|% 0,17
|165
|DEVA PARTİSİ
|RECEP GERÇEK
|% 0,16
|152
|DEM PARTİ
|SİBEL TEMEL
|% 0,14
|139
|TKH
|BERFİN GÜLSOY
|% 0,13
|125
|DP
|SERVET BİLGİN
|% 0,1
|98
|DSP
|YUNUS EMRE ERGAMALIOĞLU
|% 0,1
|93
|HKP
|SÜRMELİ SELÇUK SÖĞÜT
|% 0,05
|53
|HÜDA PAR
|AYHAN KARAPÇİN
|% 0,05
|48
|HAK-PAR
|GÜLSÜN KORUCU
|% 0,03
|33
|BAĞIMSIZ
|AHMET GÜÇLÜ
|% 0,03
|30
|BAĞIMSIZ
|ALİ İÇA
|% 0,02
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 83,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HİKMET TUNÇ
|% 35,68
|512
|AK PARTİ
|MURAT KOYAK
|% 26,97
|387
|İYİ PARTİ
|KESBER KUŞ
|% 14,98
|215
|YENİDEN REFAH
|FERİT KARABULUT
|% 10,24
|147
|CHP
|MAHİR PINAR
|% 6,13
|88
|BÜYÜK BİRLİK
|ARİF TEKE
|% 4,46
|64
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL AKBUNAR
|% 0,77
|11
|SAADET
|HÜSEYİN SÖYLER
|% 0,42
|6
|BTP
|YILDIRIM AY
|% 0,28
|4
|HÜDA PAR
|SÜLEYMAN AYRİÇ
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECATİ KULİK
|% 42,24
|577
|MHP
|GÖKHAN GÜREL
|% 20,28
|277
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN GÖKMEN
|% 19,4
|265
|YENİDEN REFAH
|ATİMER KUTLU
|% 11,27
|154
|CHP
|TUNCAY TUNÇEL
|% 3,07
|42
|BTP
|FERHAT ALİ ÇAKMAK
|% 2,71
|37
|SAADET
|SOYDAN KIZMAZ
|% 0,37
|5
|DİĞER
|% 0,29
|4
|İYİ PARTİ
|YILMAZ ÇEREZ
|% 0,15
|2
|HKP
|ALİ TÜRKKAN
|% 0,15
|2
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR AKBUNAR
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 84,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|% 49,31
|575
|CHP
|HALİL İBRAHİM ALNAR
|% 23,07
|269
|AK PARTİ
|BEKİR KOCAMAN
|% 16,9
|197
|DİĞER
|% 6,6
|77
|YENİDEN REFAH
|NERİMAN VAROL
|% 1,63
|19
|SAADET
|HALİL DELEN
|% 1,37
|16
|İYİ PARTİ
|NECATİ EFECAN
|% 1,12
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 69,23
|Katılım Oranı
|:
|% 84,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENGİN UYSAL
|% 49,39
|1.045
|AK PARTİ
|AHMET ÖZOĞUL
|% 28,36
|600
|MHP
|SAHVET ERTÜRK
|% 15,78
|334
|İYİ PARTİ
|ŞERİF YILMAZ
|% 2,93
|62
|YENİDEN REFAH
|FATİH YALÇINSOY
|% 2,17
|46
|SAADET
|TURAN KOYUN
|% 1,13
|24
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KOÇLAR
|% 0,19
|4
|BTP
|EKREM BALI
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 82,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ZEKERİYA YILMAZ
|% 37,91
|276
|AK PARTİ
|ALİ BURSA
|% 35,3
|257
|BAĞIMSIZ
|SERDAR SİPAHİ
|% 12,91
|94
|BAĞIMSIZ
|DERVİŞ KAVAK
|% 5,91
|43
|MHP
|YAVUZ KARAAYVAZ
|% 5,08
|37
|İYİ PARTİ
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|% 1,24
|9
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL SEVİN
|% 0,55
|4
|BTP
|VEDAT KARA
|% 0,41
|3
|SAADET
|DALYEN AKTEPE
|% 0,41
|3
|HÜDA PAR
|HALİT AKMAN
|% 0,28
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,76
|Katılım Oranı
|:
|% 82,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KOCA
|% 34,25
|1.845
|AK PARTİ
|ALİ CEYHAN
|% 33,65
|1.813
|İYİ PARTİ
|HÜSNÜ KAYMAK
|% 13,5
|727
|CHP
|DEVRİM SANSAR
|% 10,1
|544
|YENİDEN REFAH
|HALİL KAYA
|% 2,93
|158
|DİĞER
|% 2,77
|149
|SAADET
|MEHMET HAMAMCI
|% 1,52
|82
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT GÜLMEZ
|% 0,96
|52
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED ALİ OĞUZ ÖZ
|% 0,15
|8
|BTP
|BEKİR KARACA
|% 0,13
|7
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH AVCI
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 79,66
|Katılım Oranı
|:
|% 86,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NECDET AKEL
|% 37,56
|4.617
|AK PARTİ
|MUHARREM AKÇADURAK
|% 28,26
|3.473
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM GİRGİN
|% 13,26
|1.630
|İYİ PARTİ
|ALPER İRİKARA
|% 10,43
|1.282
|CHP
|ERDOĞAN DİRİCAN
|% 5,75
|707
|DİĞER
|% 3,15
|387
|SAADET
|AHMET GÜLER
|% 0,99
|121
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE TÜLÜOĞLU
|% 0,33
|41
|DEVA PARTİSİ
|SAMET İNCEKARA
|% 0,13
|16
|BTP
|MUSTAFA TOPUZLU
|% 0,11
|14
|HÜDA PAR
|ABDULLAH GÜVENDİK
|% 0,03
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|% 53,22
|1.720
|AK PARTİ
|FATİH ÇALIŞKAN
|% 43,41
|1.403
|YENİDEN REFAH
|ZEKERİYA BORAN
|% 1,52
|49
|CHP
|MUSTAFA AKPINAR
|% 1,11
|36
|SAADET
|ŞERİF PEKTAŞ
|% 0,53
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF MELEK AKTAŞ
|% 0,15
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET KAZIM ZORCİ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL DEMİRCİ
|% 55,72
|1.315
|MHP
|İSMAİL KUL
|% 42,2
|996
|İYİ PARTİ
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|% 0,76
|18
|CHP
|İSMAİL DEMİR
|% 0,76
|18
|YENİDEN REFAH
|HALİL AKKUŞ
|% 0,43
|10
|ZAFER PARTİSİ
|ARİF PAMUK
|% 0,09
|2
|BTP
|ALİ ÇELİKER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65,28
|Katılım Oranı
|:
|% 83,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|% 44,5
|4.981
|AK PARTİ
|AHMET KULAT
|% 34,77
|3.892
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN BASRİ İNAN
|% 5,81
|650
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMED ZAHİD GİRGİN
|% 5,38
|602
|CHP
|BÜNYAMİN KISA
|% 5,32
|596
|İYİ PARTİ
|İSKENDER ÖZDAĞ
|% 2,12
|237
|DİĞER
|% 0,64
|72
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL DOĞAN
|% 0,61
|69
|SAADET
|HASAN ÖZBAL
|% 0,44
|49
|BTP
|ERCAN ASA
|% 0,17
|19
|DEVA PARTİSİ
|UFUK SAĞLAM
|% 0,14
|16
|HÜDA PAR
|BEKİR ARSLAN
|% 0,1
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LÜTFİ MUTLU
|% 43,46
|818
|MHP
|NAİL CANER
|% 28,53
|537
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ METE
|% 26,57
|500
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAVAS
|% 0,43
|8
|BTP
|SÜLEYMAN ŞENOCAK
|% 0,42
|8
|BAĞIMSIZ
|SEMA AKÇALIOĞLU
|% 0,27
|5
|SAADET
|YAŞAR DEMİR
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|BÜNYAMİN İŞLEK
|% 0,11
|2
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA UMUT SOYLU
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,85
|Katılım Oranı
|:
|% 80,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ALİ KEMAL DERİN
|% 40,14
|12.769
|AK PARTİ
|ALİ ÖZDEN
|% 27,62
|8.786
|MHP
|ALİ ATAŞ
|% 21,03
|6.689
|CHP
|SERKAN KILIÇ
|% 4,66
|1.481
|SAADET
|FATİH BOZAN
|% 3,3
|1.049
|İYİ PARTİ
|BAYRAM ÜNLÜ
|% 0,87
|276
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL TOPAL
|% 0,64
|202
|TİP
|MURAT DOĞAN
|% 0,52
|166
|MİLLET
|MUSTAFA GÖKTEKİN
|% 0,42
|134
|DEVA PARTİSİ
|REYHAN DEDE
|% 0,24
|76
|DEM PARTİ
|MEHMET NEVROZ TÜRK
|% 0,2
|65
|DİĞER
|% 0,18
|57
|BTP
|SITKI ÖZDEMİR
|% 0,1
|32
|HKP
|AHMET UMUTLU
|% 0,05
|15
|HÜDA PAR
|MERYEM SENA KARAPÇİN
|% 0,03
|11
Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA SON - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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