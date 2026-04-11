Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Haberin Videosunu İzleyin
11.04.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Ege Bölgesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Kütahya’nın Simav ilçesi merkezli sarsıntının büyüklüğü Kandilli Rasathanesi’ne göre 4,9, AFAD’a göre ise 4,8 olarak açıklanırken; deprem Kütahya’nın yanı sıra Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. 4.8'lik depremin ardından 17.42'de bu kez büyüklüğü 3.7 olan artçı bir sarsıntı daha meydana gelirken, Kütahya Valisi Musa Işın depremde herhangi bir müessif durum olmadığını açıkladı.

Kütahya’da akşam saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Simav merkezli sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Deprem saat 17.31’de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıklarken, AFAD ise 4,8 olarak duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kandilli verilerine göre yerin yaklaşık 5,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kütahya başta olmak üzere Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi.

VALİ IŞIN'DAN İLK AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın depremin ardından yaptığı açıklamada, saha araştırmalarını devam ettiğini ve müessif bir bir hadise intikal etmediğini bildirdi. Vali Işın "Merkez üssü İlimiz Simav İlçesi Yemişli köyü olan 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar müessif bir hadise intikal etmemiş olup saha araştırmamız devam etmektedir.

Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun.

Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun." ifadelerini kullandı. 

AFAD SAHADA 

Korkutan depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi.  Açıklamada "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 17.31’de meydana gelen ve Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Bilecik illerimizde de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi. 

BAŞKAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Simav Belediye Başkanı Kübra Telek Aktulun da, "Yemişli/Simav merkezli gerçekleşen 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.  

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 18:49:06.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.