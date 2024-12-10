Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
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Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.

10.12.2024 08:24
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Antalya, Isparta, Ankara ve Eskişehir'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da ise yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 13, en düşük 7; İstanbul'da en yüksek 17, en düşük 13; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 15 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

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