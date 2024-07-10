Kuyumcukent AVM Otopark Ücreti Nedeniyle Trafik Güvenliği Tehlikeye Girdi - Son Dakika
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Kuyumcukent AVM Otopark Ücreti Nedeniyle Trafik Güvenliği Tehlikeye Girdi

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Bahçelievler'deki Kuyumcukent AVM'nin otopark ücretine yapılan zam nedeniyle çalışanlar ve müşteriler araçlarını yol kenarlarına ve kaldırımlara park etmeye başladı. Bu durum hem trafik güvenliğini tehlikeye attı hem de yaya kaldırımlarının kullanımını engelledi. AVM çalışanları ve müşteriler, otopark ücretlerinin yüksekliği ve hizmet kalitesinin düşüklüğü nedeniyle tepki gösteriyor.

10.07.2024 12:57
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BAHÇELİEVLER'deki Kuyumcukent AVM'nin otopark ücretini çok bulan çalışanlar ve müşteriler, araçlarını alışveriş merkezi çevresindeki yol kenarlarına ve kaldırımlara park etmeye başladı. Otomobil ve motosikletlerin AVM çevresindeki yollara ve kaldırımlara park edilmesiyle birlikte hem trafik güvenliği tehlikeye düştü hem de yaya kaldırımları kullanamaz oldu.

Bahçelievler'deki Kuyumcukent AVM'nin otopark ücretine üst üste zam yapıldı. 1 aylık abonelik ücreti otomobiller için bin motosikletler için ise 500 lira olarak belirlendi. AVM çalışanları geçen hafta eylem yaparak zamma tepki gösterdi. Ücret konusunda istedikleri çözüme ulaşamayan AVM çalışanları ile müşteriler bu sefer araçları kaldırımda park etmeye başladı. Otomobil ve motosikletlerin AVM çevresindeki yollara ve kaldırımlara park edilmesiyle birlikte hem trafik güvenliği tehlikeye düştü hem de yaya kaldırımları kullanamaz oldu.

"ARABADAN BİN TL, MOTOSİKLETTEN 500 TL ÜCRET ALIYORLAR"

Motosikletini kaldırıma park eden Bilal Habeş Sönmez, "Normalde ücretsizdi otoparklar. Kendilerince haklı bir sebepleri olabilir ama kimileri getirip burada bırakıyormuş, bunu da söylüyorlar. Aylarca aracını burada bıraktıkları oluyormuş. Bununla alakalı olarak otoparkta bir arabadan bin lira alırken bir motordan 500 lira istiyorlar. Zaten bir arabanın olduğu yere 4 tane motosiklet park eder. Burada kalkıp da arabanın üstünde bir fiyat istemeleri mecburen bizim de dışarı park etmemize sebep oluyor" dedi.

"HİZMET YOK ÜCRET VAR"

AVM'de çalışan Bedirhan Saraçhan ise, "10 yıldır burada, bu sektördeyiz. Benim gibi bir sürü genç eleman var. Eskiden ücretsizdi şimdi aşırı pahalı yaptılar. Bir de otoparkta durmadan köpüklü sular fışkırıyor, kimyasal maddeler fışkırıyor. Bunun üzerine bir de bizden ücret istiyorlar. Zaten otoparkın herhangi bir şeyini kullanamıyoruz, karşılığını da alamıyoruz. Buraya ücret versek karşılığını alamayacağız. Burada kiminin arabası kiminin motoru bozuldu. Bu sebepten biz koymuyoruz, dışarı koyuyoruz, tepki gösteriyoruz. 500 lira oldu motoslkletler. Hem hizmet yok ücret var, çok saçma" şeklinde konuştu.

"GİRİŞ ÇIKIŞLARIMIZI PROBLEM"

Vatandaşlar ise, kaldırıma araçlarını park eden sürücülere tepki gösterdi. Kamuran Öcal, "Burası araçlarla çok kötü bir yer. Sabahları ve herhangi bir saat fark etmiyor. Giriş çıkışlarımız ciddi derecede problem. Kaldırımları daha da daraltacaklar mı daha da genişletecekler mi? Kuyumcukent belirli bir saatten sonra yetersiz. Yani haddinden fazla esnaf ve araç var. Ondan dolayı yetersiz kalıyor. Etrafta otopark sıkıntısı var. Dikilen binaların otoparkları var, ücretten dolayı koymak istemiyorlar" ifadelerini kullandı. Çevredeki trafik yoğunluğuna dikkat çeken Ahmet Cümşit ise, "Mecbur yürüyoruz, yolun ortasından yürüyoruz görüyorsunuz. Park etmişler sağlı sollu, akşamları daha da yoğun oluyor. Trafiğin yoğun olduğu zaman burası kilitleniyor. Şurada motosikletler, bir de araçlar var. Demek ki sabahtan akşama kadar getirip bırakıyor ondan sonra da eve gidiyorlar" diye konuştu.

Kuyumcukent AVM Otopark Ücreti Nedeniyle Trafik Güvenliği Tehlikeye Girdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kuyumcukent AVM Otopark Ücreti Nedeniyle Trafik Güvenliği Tehlikeye Girdi - Son Dakika

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