Lavrov: İstanbul'daki İlkeler Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lavrov: İstanbul'daki İlkeler Destekleniyor

21.08.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, 2022 İstanbul müzakerelerindeki güvenlik ilkelerini desteklediklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda Ukrayna heyetinin girişimiyle üzerinde mutabakata vardıkları ilkeler ve güvenlik garantilerini desteklediklerini belirterek, "O ilkeler gerçekten bölünmezlik, güvenlik ve kolektif güvenlik ilkesine dayanıyorlar." dedi.

Lavrov, Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'de başladığı günlerde önce Belarus'ta sonra İstanbul'da tarafların gerçekleştirdiği doğrudan müzakereleri hatırlatan Lavrov, bu müzakerelerin çatışmanın temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yapıldığını belirtti.

O zaman Kiev'in sunduğu, sonra hem Ukrayna hem de Rus heyetinin parafladığı, çözüme ilişkin ilkelerin taslağını içeren bir belge ortaya çıktığını anımsatan Lavrov, şunları ifade etti:

"Bu taslakta çatışma sonrası dönemde güvenliğin sağlanması için temel ilkeler zaten mevcuttu ve bu güvenliğin dürüst ve kolektif bir şekilde sağlanmasından bahsediliyordu. Öncelikle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, Almanya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir garantör ülkeler grubu oluşturulacaktı. Bu garantör ülkeler listesi, katılmak isteyen tüm ülkelere açık olacaktı. Bu ülkeler Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alacaktı."

Lavrov, Ukrayna'nın tarafsız bir devlet olarak kalacağını, NATO ve diğer askeri ittifaklara katılmayacağını, nükleer olmayan ve tarafsız bir devlet statüsünün ise ülkenin 1990 tarihli egemenlik ve bağımsızlık bildirgesinde yer aldığını anımsattı.

İstanbul'da varılan bu anlaşmanın, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından baltalandığını söyleyen Lavrov, barışın sağlanması için İstanbul'da belirlenen güvenlik garantilerinin topluca sağlanması ilkesinin bugün de son derece doğal ve geçerli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

"Batı dünyasının Rusya'ya yönelik saldırgan politikası devam ediyor"

Rusya ile ABD arasında Alaska'da yapılan zirvenin ardından Ukrayna'daki çözümün çerçevesi ve parametrelerini belirleme yönünde önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayın ardından Avrupa ülkeleri Sayın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'i Washington'a kadar takip etti ve orada, güvenlik garantilerinin Rusya'yı tecrit etme mantığı üzerine inşa edilmesini sağlamayı amaçlayan gündemlerini ilerletmeye çalıştılar. Batı dünyasının Ukrayna ile birleşerek Rusya'yı çevrelemeye yönelik saldırgan, çatışmacı politikayı sürdürmesi, bize stratejik bir yenilgi yaşatmaya devam edeceği mantığı göz önünde bulundurulduğunda, bu durum bizde tam bir reddetme dışında başka bir duyguya yol açmaz."

Ukraynalı yetkililerin de mevcut durumu çok spesifik bir şekilde yorumladığını ve adil, uzun vadeli bir barışa ilgi duymadıklarını açıkça ortaya koyduklarını savunan Lavrov, Zelenskiy adına konuşan Ukraynalı yöneticilerin bu yönde demeçler verdiğini söyledi.

Lavrov, bunun yanı sıra Kiev'den, eski Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarını korumak için Batı'dan garanti almak isteyen mesajlar geldiğine de dikkati çekti.

"2022'de İstanbul'da belirlenen ilkeler önemli"

Avrupa Birliği kanadından barış görüşmelerini engelleyici açıklamalar geldiğine işaret eden Lavrov, 2022'de İstanbul'da Ukrayna heyetinin girişimiyle üzerinde mutabakata varılan ilkeler ve güvenlik garantilerini desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Lavrov, "Çünkü o ilkeler gerçekten bölünmezlik, güvenlik ve kolektif güvenlik ilkesine dayanıyorlar." dedi.

Ayrıca Bakan Lavrov, Ukrayna topraklarının bir kısmına yabancı askeri müdahalesi yoluyla garantiler sağlanmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gönüllüler Koalisyonu adı altında toplanan Avrupalı liderleri eleştiren Lavrov, ABD ve Rusya arasında yapılan zirvenin ardından Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik ilerlemeyi baltalamayı hedeflediğine dair işaretler gördüğünü dile getirdi.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın Alaska'daki görüşmeleri ve sonrasındaki telefon görüşmeleri sırasında mutabık kaldıkları yolları izlemeye devam edeceklerini ifade etti.

"Putin, Zelenskiy ile görüşmeye tüm konuların en iyi şekilde ele alınması kaydıyla hazır"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunun altını çizen Lavrov, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve diğerleriyle, en üst düzeyde gereken tüm konuların en iyi şekilde ele alınacağı ve uzmanlar ile bakanların ilgili tavsiyeleri hazırlayacağı anlayışıyla görüşmeye hazır. Konu, gelecekteki anlaşmaların imzalanmasına geldiğinde, bu anlaşmaları Ukrayna tarafında imzalayacak kişinin meşruiyeti meselesinin çözüleceği anlayışının olacağını da umuyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Diplomasi, Politika, İstanbul, Ukrayna, moskova, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: İstanbul'daki İlkeler Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:51:03. #7.13#
SON DAKİKA: Lavrov: İstanbul'daki İlkeler Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.