Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

24.02.2026 15:10  Güncelleme: 15:56
Adana Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Durak, eşinden ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca maaşının 4'te 1'inin nafakaya kesildiğini zannetti. Ancak eşi "nafaka ödenmedi" diyerek dava açınca Durak bir süre cezaevinde kaldı. Bunun üzerine; paranın aslında belediyenin şirketi tarafından başka işlemlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Şirket yetkilisine 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Durak (60), 2013 yılında eşinden boşandı ve o dönem mahkeme, maaşının 4'te 1'inin nafaka olarak ödenmesine hükmetti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden olan Yeni Yol Katı Atık Hizmetleri'nden maaşı yatan Durak'ın her ay maaşından 4'te 1'i nafaka kesintisi denilerek kesildi.

NAFAKALAR ÖDENMEYİNCE HAPSE GİRDİ

Ancak Durak hakkında eski eşi, nafaka ödemediği gerekçesiyle icra davası açtı. Hakkında açılan davalar sonucu maaşından yapılan kesintilerin nafakaya gitmediğini öğrenen Hasan Durak, cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kalan Durak, borçlarını ödedikten sonra çıktı ve avukatı Nazan Akça aracılığıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

PARAYI SGK PRİMLERİNDE KULLANMIŞLAR

Şirket yetkilisi H.İ.Y. hakkında kamu davası açıldı ve mahkemede ifade veren H.İ.Y., ilk ifadesinde, "Bahsi geçen dönemde mali zorluklar yaşadık, icra kesintilerini SGK primlerinde kullandık" dedi ancak diğer ifadesinde olaydan bilgisi olmadığını öne sürdü. Mahkeme, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 2022 yılında 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası verdi. H.İ.Y., karara itiraz etti ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 9.Ceza Dairesi, kararı onadı.

"ÜCRET PUSULASINDA NAFAKAYA KESİLDİĞİ GÖRÜNÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Nazan Akça, "Müvekkilimiz 2013 yılında eşinden ayrılıyor. Eşiyle ilgili yoksulluk nafakasına hükmediliyor. Müvekkilin ise 2017-2019 arası maaşı devamlı eksik yatıyor. Ücret pusulasında maaşının 4'te 1'inin nafakaya kesildiği görünüyor. Müvekkilin bu konuda içi çok rahat, çünkü nafaka için kesildiğini biliyor. Bunun üzerine kendisine, nafakaların ödenmediği gerekçesiyle icra ceza mahkemesinden dosya açıldığını görüyor. Daha sonra mahkemeye, nafakanın kesildiğini söyleyerek itirazda bulunuyor. Ancak mahkeme, icra dosyasında nafakanın ödenmediğini tespit ettiği için müvekkil hakkında hapis cezasına hükmediyor" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLAR İCRA DOSYASINA PARA YATIRILIP YATIRILMADIĞINI KONTROL ETSİN"

Kamu davası açıldığını ve şirket yetkilisinin ceza aldığını da anlatan Akça, "Müvekkili hapisten kurtulmak için cezaevindeyken bu paraları ödeyerek çıkarttık. Ancak bu dosyaların gerçekte şirketin zimmetinde durduğu ve müvekkilin maaşından kesilen tutarların icra dosyasına ödenmediğini öğrenmemiz üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusu üzerine Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, maaşı kesen ve icra dosyasına yatırmayan yetkili hakkında kamu davası açtı. Açılan bu davada 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 5 bin lira adli para cezasına hükmedildi" diye konuştu.

"NAFAKA BİR YÜKÜMLÜLÜK"

Vatandaşlara mağdur olmamaları için tavsiyede de bulunan Akça, "Nasıl olsa benim nafakam maaşımdan kesiliyor diye düşünmesinler. Muhakkak icra dosyasına para yatırılıp yatırılmadığını kontrol etsinler. Nafaka, normal şartlarda borçtan dolayı ayrıca bir taahhüt verilmediyse hapis sonucu doğurmaz. Ancak nafaka bir yükümlülük olduğu için ödenmezse hapis cezasıyla karşılaşılabilir. Aksi takdirde bir gün kolluk tarafından aranıp, 'hakkınızda hüküm var' denilerek cezaevine götürülebilirsiniz" dedi.

