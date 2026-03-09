Macron ve Liderlerden Kıbrıs Vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, bugün GKRY'de bir araya geldi.

Macron, Miçotakis ve Hristodulidis'in Baf kentindeki "Andreas Papandreu" askeri üssünde gerçekleştirdikleri üçlü görüşmenin ardından, 3 lider basına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Kıbrıs'ın güvenliği, Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçasıdır ve kesinlikle tüm Doğu Akdeniz bölgesi için bir istikrar unsurudur." dedi.

AB'nin, her zaman dünyadaki gelişmeleri şekillendirebilen sorumlu bir güç olduğunu dile getiren Miçotakis, "Böylesi bir krizde birlikte hareket etmezsek olası tehditlerle nasıl başa çıkarız?" diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan, Fransa ve GKRY'nin tüm hamlelerinin sadece savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir şekilde savaşa dahil olmayı istemediklerini belirterek, "Tüm dünya, benzeri görülmemiş bir kargaşa yaşıyor. Sadece siyasi ve askeri açıdan değil, ekonomik açıdan da. Enerji, deniz ulaşımı, ticaret ve fiyatların şekillenmesindeki etkileri henüz bilinmiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı "Aspides" misyonunun mali varlıkları korumada önemli bir unsur olduğunu ifade eden Miçotakis, Aspides'in daha da güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Miçotakis, olası göç akınlarına da dikkati çekerek, Avrupa'nın farklı sorunlarla mücadele etmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Lübnan'a daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Miçotakis, "Lübnan hükümetini desteklemeliyiz. Lübnan topraklarında, özellikle de Güney Lübnan'da büyük ölçekli operasyonları reddetmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "İran'daki savaşın" tüm bölgeyi etkilediğini belirtti.

Macron, "Kıbrıs'ın savunması Yunanistan için olduğu kadar Fransa ve Avrupa Birliği (AB) için de son derece önemlidir." dedi.

Bunun bir göstergesi olarak GKRY'ye geldiğini dile getiren Macron, Orta Doğu'daki gelişmeler karşısında GKRY'ye dayanışma mesajı verdi ve "Kıbrıs'a saldırıldığında Avrupa'ya saldırılmış olur." diye konuştu.

Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle ile bağlı deniz güçlerinin ve Fransız firkateyni Languedoc yanında ilave hava savunma unsurlarının GKRY açıklarında konumlandırıldığını hatırlatan Macron, bölgedeki Fransız ve Avrupalı vatandaşların tahliyesi konusunda da koordinasyon içinde olacaklarını kaydetti.

Macron, AB'nin Kızıldeniz'deki "Aspides" misyonu kapsamında buraya iki Fransız firkateyni konuşlandıracaklarını ve "tamamen savunma amaçlı bir misyon oluşturma aşamasında olduklarını" kaydetti.

Bu misyonun Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Macron, "Bu misyon, çatışmanın en yoğun aşaması sona erdikten sonra mümkün olan en kısa sürede, uluslararası ticaret için olduğu kadar, bölgeden tekrar gaz ve petrol akışı sağlanması için de hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nın kademeli olarak yeniden açılması için konteyner gemileri ve tankerlere refakat etmeyi amaçlamaktadır." dedi.

Macron, böylece Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı kıyılarına kadar konuşlandırılan Fransız varlıklarının 8 firkateyn, 2 amfibi helikopter gemisi ve bir uçak gemisi olacağını açıkladı.

Lübnan'daki durumu ise "endişe verici" olarak niteleyen Macron, Hizbullah'ın saldırılarını durdurması gerektiğini buna karşılık İsrail'in de Lübnan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için saldırılarına son vermesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Macron, İran'ın misillemelerinin hedefi olan Körfez ülkeleri ve bölge ülkeleri ile işbirliği içinde ve savunma pozisyonunda olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Hristodulidis

GKRY Lideri Hristodulidis, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya, GKRY'nin savunmasına verdikleri destek için teşekkür ederek, "Kıbrıs'ın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir, toplu bir sorumluluk anlamına gelir." diye konuştu.

Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin önemli bir gerçeği hatırlattığını ifade eden Hristodulidis, "Orta Doğu'da ne yaşanırsa yaşansın, etkisi daha geniş bir alana yayılıyor. Avrupa çıkarlarını, Avrupa'yı, güvenliğimizi, enerjideki istikrarımızı, göç akınlarını etkiliyor. Hepimizin Avrupa geleceğini etkiliyor." dedi.

Hristodulidis, GKRY'nin tavrının net olduğunu belirterek, "Askeri operasyonlara karışmıyoruz. Her zaman sorunun değil, çözümün bir parçası olarak, sorumlulukla tüm süreç boyunca hizmet ettiğimiz insani role odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden Kıbrıs'a deniz gücü

Yunanistan, GKRY'deki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) geçen hafta insansız hava aracı çarpmasının ardından bölgeye 4 savaş uçağı ile 2 fırkateyn göndermişti.

Bunun üzerine Rum lider Nikos Hristodulidis, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden yardım istemiş, İngiltere, Yunanistan, İspanya, Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye deniz gücü göndereceklerini açıklamışlardı.

Macron, GKRY'ye Fransız fırkateyni Languedoc ve beraberinde hava savunma unsurları gönderme kararı aldığını duyurmuştu. Ayrıca Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'e de Akdeniz'e hareket etme emri verilmişti.

Languedoc ve Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle, GKRY'ye ulaşmıştı.