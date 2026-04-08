Maden Türkiye 2026 Fuarı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden Türkiye 2026 Fuarı Açıldı

Maden Türkiye 2026 Fuarı Açıldı
08.04.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakan Yardımcısı Tancan, madenin stratejik rolünü vurgulayarak, yerli kaynakların önemine değindi.

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, - MADEN Türkiye 2026, 12'nci Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "İçinde bulunduğumuz dönemde kritik madenlere olan talep hızla artmakta, temiz enerji teknolojilerinden savunma sanayine, dijitalleşmeden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda madencilik stratejik bir rol üstlenmektedir. Türkiye, sahip olduğu jeolojik çeşitlilik ve maden potansiyeli ile bu alanda önemli bir konuma sahiptir" dedi.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV) iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı, 'Maden Türkiye 2026' bugün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Emiroğlu, Tüyap Fuarcılık Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, protokol üyeleri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

'BİRÇOK MADEN KAYNAĞIMIZ, ÜLKEMİZİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI AÇISINDAN BÜYÜK FIRSAT SUNMAKTADIR'

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Madencilik yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda kalkınmanın, sanayileşmenin ve enerji dönüşümünün de temel taşıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde kritik madenlere olan talep hızla artmakta, temiz enerji teknolojilerinden savunma sanayine, dijitalleşmeden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda madencilik stratejik bir rol üstlenmektedir. Türkiye, sahip olduğu jeolojik çeşitlilik ve maden potansiyeli ile bu alanda önemli bir konuma sahiptir. Bor, nadir toprak elementleri, altın, bakır, krom, kurşun, çinko, alüminyum, manganez ve feldispat ve daha birçok maden kaynağımız, ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve sanayi gücü açısından büyük bir fırsat sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR MADENCİLİK ANLAYIŞI BUGÜN HER ZAMANKİNDEN DAHA BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Tancan, "Bakanlık olarak temel hedefimiz, yerli kaynaklarımızı çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve katma değerli şekilde ekonomiye kazandırmaktır. Bu doğrultuda arama faaliyetlerini artırıyor, yeni teknolojilerin kullanılmasını teşvik ediyor, yerli ve milli üretimi destekliyor ve sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü güçlendirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Özellikle sürdürülebilir madencilik anlayışı bugün her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır. Çevresel etkilerin en aza indirildiği, iş sağlığı ve güvenliğinin en üst seviyede sağlandığı, toplumla uyumlu bir madencilik modeli önceliğimizdir. Diğer yandan dijitalleşme, otomasyon ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yaşanan gelişmeler madencilik sektörünü de köklü bir şekilde dönüştürmektedir. Bu dönüşümü yakından takip etmek ve ülkemizi en hızlı şekilde adapte etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

'FUARIN SEKTÖRÜMÜZE YENİ İŞ BİRLİKLERİ KAZANDIRMASINI TEMENNİ EDİYORUM'

Tancan, "Maden Türkiye Fuarı da tam bu noktada çok kritik bir rol üstlenmektedir. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren bu platform, yeni teknolojilerin tanıtılması, iş birliklerinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılması açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Bu vesileyle fuarın sektörümüze yeni iş birlikleri kazandırmasını, yatırımlara zemin hazırlamasını ve ülkemizin madencilik alanındaki gücünü daha da pekiştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA BİRLİĞİ, MENA BÖLGESİ, ORTA DOĞU VE AFRİKA ÜLKELERİNDEN ZİYARETÇİLERİMİZ VAR'

Fuar hakkında detaylı bilgiler veren Tüyap Fuarcılık Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise, "2004 yılından beri aralıksız devam eden Maden Türkiye Fuarı, bu yıl da yine büyüyerek hep birlikte açılışını yapacağız. 12'nci versiyonuyla, 10 salonda, toplam 60 bin metrekare alanda, 800'ün üzerinde katılımcı firmasıyla kendi coğrafyasında ülkemizin aynı zamanda en büyük fuarı, aynı zamanda da sektörde dünyada ilk 5 büyük fuardan bir tanesi haline geldi. Şu anda 86 ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Avrupa Birliği ülkelerinden, MENA bölgesi ülkelerinden, Orta Doğu, Afrika ülkelerinden ziyaretçilerimiz var. Burada katılımcılarımızla ikili iş görüşmelerine başladılar. Burada bin 300 civarında heyetimiz olacak, ilk günden itibaren son güne kadar da girişler devam edecek. Şu anda 800 civarında katılımcı firmanın 96 tanesi 10 farklı ülkeden direkt katılım sağlayan yabancı firmalardan oluşuyor. Bu da önemli fuarın uluslararası kimliğine de önemli bir artı sağlıyor" diye konuştu.

UZAKTAN KUMANDALI İŞ MAKİNELERİ DENEYİMLENECEK

Maden arama, sondaj, kırma-eleme, öğütme ve işleme ekipmanlarının sergilendiği, 750'nin üzerinde firmanın katılım sağladığı organizasyonda bu yıl, dijitalleşme ve iş güvenliği teknolojileri ön plana çıkıyor. Ayrıca fuar kapsamında bu yıl ilk kez kurulan 'Mining Hub' alanında, ziyaretçiler açık ocak simülasyonu ile uzaktan kumandalı iş makinelerini test etme imkanı bulacak. 'Mining Talks' etkinlikleriyle de sektör temsilcileri yeni projelerini ve teknolojik gelişmelerini kamuoyuyla paylaşacak. Maden sahalarının dijital dönüşümünden sürdürülebilir madenciliğe kadar pek çok stratejik konuya ev sahipliği yapacak olan fuar, 11 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maden Türkiye 2026 Fuarı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj
Serhat Akın Fenerbahçe’yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest
Kimse işin içinden çıkamıyor İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası’nı da vurdu Kimse işin içinden çıkamıyor! İran-ABD arasındaki savaş Dünya Kupası'nı da vurdu

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
14:22
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi
14:05
Derbilerin faturası ağır oldu TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
Derbilerin faturası ağır oldu! TFF açıkladı: İşte PFDK sevkleri
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:50
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf “15 parçaya böldüm“ dedi, cinayeti kabul etmedi
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! "15 parçaya böldüm" dedi, cinayeti kabul etmedi
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:14:22. #7.13#
SON DAKİKA: Maden Türkiye 2026 Fuarı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.