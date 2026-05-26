Madenciler Hakları İçin Yürüdü

26.05.2026 17:20
Özşen Madencilik işçileri, 3 aydır ödenmeyen maaşları için Keşan'da eylem yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(EDİRNE/KEŞAN) - Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik'te çalışan işçiler, hakları için Keşan'a yürüyüş yaptı. Eylemde konuşan işçilerin kız çocukları, "Eğer paramızı verirseniz kendimize bayramlık alabiliriz. Babam 3 aydan beri maaşını alamıyor. Biz kiramızı, yiyeceğimizi, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bayramda aç kalıyoruz" dedi.

Kiremitçiler Grup bünyesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçileri, 3 aydır ödenmeyen maaşları, 1 yıldır ödenmeyen mesaileri ve işten çıkarılan 21 kişi için eylem başlattı. Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren maden firmasının işçileri, direnişin 7'nci gününde Paşa Yiğit köyünden Keşan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı.

"İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atılan yürüyüşte "Çalmadık, çabaladık. Bu bayram da aç kaldık. Haklarımız için kenetlendik. Yürüyoruz" yazılı pankart açılırken işçiler, ellerindeki baretleri yere vurdu. Yürüyüş sonunda meydanda açıklama yapan işçiler, şirketin sahibi olan AK Parti Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Bekir Kiremitçi'ye tepki gösterdi."

"KİREMİTÇİ'YE BAYRAMI ZİNDAN EDECEĞİZ"

Kiremitçi'nin şu anda nerede olduğunu bilmediklerini belirten bir işçi, "Ramazan Bayramı bize zindan oldu fakat biz Kiremitçi'ye bu Kurban Bayramı'nı zindan edeceğiz. Bekir Kiremitçi'ye bu bayram, bayram yok" dedi. Bir yıldır bu firmada çalıştığını belirten işçi, "Madenci ısıdır, enerjidir, karanlıktır, mücadeledir. Depremlerde, afetlerde öne giden madencidir. Madencinin birlik ve dayanışma içerisinde olduğunu herkes iyi bilir. Madenci sıcakkanlıdır. Madenci vatandaşı üşütmez, ısıtır. Halkın da bizi ısıtmasını, karanlıktan aydınlığa çıkartmasını istiyoruz" diye konuştu.

"BİZİM HAKKIMIZI VERECEKSİN"

"Bizleri değersizleştirmeye çalışıyorlar" diyen işçi, sözlerini şöyle sürdürdü:"

"Bizler değerliyiz. Bizler bu ülkenin enerji kaynaklarını yeraltından çıkartıp hiç bilmediğimiz köylere, evlere, memleketlere gönderiyoruz. Biz değersiz değiliz. Herkes kendi değerini bilsin. Biz madenciyiz. Bizler bu yola sadece kendimiz için çıkmadık. Türkiye'deki bütün madenciler için çıktık. Taşeron firmalar, madencileri bir köle gibi kullanıyorlar. Bize bir seneden beri söz veriyorlar. 13 aydan beri söz verenler değişti. Devamı değişmedi. Biz hiçbir şey alamadık. Hiçbir şey yapamadık. Biz haksız değiliz. Haklıyız. Yeraltındaki kaynaklarımız ne kadar değerliyse biz de o kadar değerliyiz. Bekir Kiremitçi, bizim hakkımızı vereceksin. Madencinin feneri sönmeyecek."

"BELKİ KENDİSİ TATİLE GİTTİ"

Annesiyle eyleme gelen bir kız çocuğu, "Eğer paramızı verirseniz kendimize bayramlık alabiliriz. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi. Madenci kızı olduğunu belirten bir yurttaş da "Bu yaşıma kadar madende kazandığı paralarla büyüdüm, okudum, evlendim. Çok şükür her zaman babam arkamdaydı. Şu an hiçbir şekilde haklarını vermiyorlar. Bayram arifesi, kimse evine hiçbir şey götüremiyor. Kirada oturuyoruz ama ev sahibi bundan haberdar değil. Çünkü neden? Kiremitçi parasını vermiyor. Şu an belki tatile gitti kendisi. Tatilde keyfini sürüyor. Bu insanlar kilometrelerce yürüdü ama kilometrelerce yürümek onları yıldırmaz. Onlar kilometrelerce yerin altına giriyorlar sırf sadece ekmek parası kazanmak için" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMUZA CEVAP VEREMİYORUZ"

Eşi için gelen bir kadın, "Eşim yaklaşık 5,5 seneden beri Kiremitçilerde çalışıyor. 3 aydır düzgün maaş alamıyoruz. Evimizin kredisini ödeyemiyoruz. Bankalar bize ihbar yolluyorlar. Kredilerimizi ödeyemiyoruz. Çocuğumuz sürekli bir şeyler istiyor, 'Anneye bayramlık alacak mıyız' diyor. Çok üzülüyoruz. Çocuğumuza bir cevap veremiyoruz. Kiremitçi sesimizi duysun, hakkımızı versin istiyoruz" taleplerini dile getirdi.

"MESCİDİ KAPATTINIZ"

Yaklaşık bir yıldır mesai ücretlerini alamadıklarını dile getiren işçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece bir kişiyi zengin etmek için burada 300-400 kişi destek veriyor. Şirketimizi kalkındırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Biz geçmişte olduğu gibi Ramazan Bayramı'na aç girdik. Kurban Bayramı'na aç girmek istemiyoruz. Saat 17.00'ye kadar mühletleri var bizim maaşlarımızı yatırmaları için. 17.00'den sonra gene aç kalacağız. Bizi Ramazan Bayramı'na aç soktunuz. Kurban Bayramı'na da aç giriyoruz. Buradan şirket yetkililerine sesleniyorum. Gerçekten aynaya baktığınızda utanmıyor musunuz? Dün bizim Uzunköprü eylemimizden sonra koğuşları kapattınız. Oturduğumuz kantini kapattınız. Soyunma dolaplarını kapattınız. Hiç yoktan mescidi açarsınız diye umduk. İnsanların namaz kıldığı, ibadet ettiği yerleri kapattınız. Siz Müslüman değil misiniz?"

"BABAMLA GURUR DUYUYORUM"

Eyleme babasıyla gelen bir kız çocuğu da "Babam 3 aydan beri maaşını alamıyor. Biz kiramızı, yiyeceğimizi, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bayramda aç kalıyoruz. Ben amcalarım, abilerimle birlikte babamın hakkını istiyorum. Adalet bizim hakkımızdır ve biz bu hakkı alana kadar pes etmeyeceğiz. Bize boyu eğdirenler hakkımızı vermek zorundadır. Biz hakkımızı isteriz. Ben madenci kızıyım. Babamla gurur duyuyorum" diye konuştuktan sonra babasını öptü.

"HEP ZENGİNE Mİ GELECEK BAYRAM"

Eyleme 6 yaşındaki oğluyla gelen işçi, "Ben çocuğumu 6-7 gündür yüzünü daha yeni görüyorum. Gecenin bir yarılarında eve geliyorum. Artık sadece benim adıma değil, buradaki bütün madenciler de aynı. Aile ortamı diye bir şey kalmadı. Herkes parasını düşündü ama ne oldu? Bugün bayram. Bayram kime gelir? Hep zengine mi gelecek bayram? Benim iki tane çocuğum var. Ben kiracıyım. Bugün arife, başka planlarım vardı ama olmadı. Neden? Bay Kiremitçi'nin yüzünden. Ne oldu? 21 arkadaş bizi işten çıkarmış ama nasıl işten çıkardın? Neden işten çıkardın? Bunu niye gelip bize açıklamıyorsun" diye tepki gösterdi.

"SADAKA İSTEMİYORUZ"

Bir kadın işçi, "Bir yıldır hiçbir mesai ücreti alamıyoruz. 3 aydır maaş alamıyoruz. Bu insanlar bizim sadece hakkımızı yiyor. İşçiler sadece haklarını istiyorlar. Biz hiçbir sadaka, hiçbir şey istemiyoruz bu insanlardan. 3 aydır hiçbir şekilde maaş yok. Çoluğu çocuğu olan var, kirası olan var. Kiralarımızı ödemeye zorlanıyoruz. Mağduruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Başka istediğimiz hiçbir şey yok. Fazla hiçbir şey istemiyoruz" derken bir başka işçi eşi için konuşan bir başka kadın, "Buradan devlet büyüklerine, Enerji Bakanlığımıza, Çalışma Bakanlığımıza sesleniyoruz. Bizim eşlerimizin emekleri, alın teri bu kadar mı ucuz? Bizim eşlerimiz onlara sıkıntı çıkartmadığı için mi bu kadar görünmüyorlar? Onları lütfen görevlerini davet ediyorum. Artık bizim sesimizi duysunlar. Bu kadar insanın, çoluğun çocuğun perişanlığını görsünler. Artık biz yılmayacağız. Bu yol devam ettiği sürece arkadaşlarımızla hep beraber bir olarak, diri olarak hep beraber kazanacağız. Bizi duymazlıktan gelmeyin" çağrısını yaptı.

"VERGİ, SİGORTA MUAFİYETİ ALMIŞ"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, direnişte olan işçilere selam göndererek şöyle konuştu:

"Eylem planımız şu. 4 gün içerisinde gece olabilir, gündüz olabilir, öğlen olabilir, sabah olabilir. Bekir Kiremitçi, Tekirdağ'daki evinde olabilir, Ordu'da olabilir, yurt dışında olabilir ama mutlaka ya biz Tekirdağ'daysa madenciler, eşleri, çocuklarıyla ansızın belirsiz bir saatte evine konuk olacağız. Ordu'daysa Karadeniz'deki dostlarımız, yurt dışındaysa yurt dışındaki emekten yana dostlar onu olduğu yerde bulacaklar. Ona işçilerin haklarının, hukuklarının üzerine çökerek, işçi çocuklarının babalarının birikimlerine çökerek, onları ağlatarak, onlara bayramı eksik yaşatarak kendisi her tür olanak ve imkanla yaşamasının ne demek olduğunu; bunun riyakarlığının, yüzsüzlüğünün ne anlama geldiğini o eylemle onlara göstereceğiz. Adam ortalıkta yok. Savcılar, hakimler, idareciler korkuyorlar adamdan. Adam eskiden AKP Tekirdağ İl Başkan Yardımcılığı yapmış. Bu siyasi ilişkiler nedeniyle onlarca yıldır vergi muafiyeti almış. Onlarca yıldır sigorta ödememiş, sigorta muafiyeti almış."

Kaynak: ANKA

