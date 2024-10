Malatya'da Afetlere Karşı Tedbir Çağrısı

Güncel

Malatya Valisi Yavuz: "Direnme vakti değil afetlere karşı tedbir alma vaktidir"

Malatya'da afet risk azaltma çalışmaları için yeni plan hazırlandı

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da konut ve iş yerlerinin yapımı devam ederken Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Direnme vakti değil afetlere karşı tedbir alma vaktidir. Risk azaltma çalışmaları tam da bunu ifade ediyor. Aksi takdirde can kayıplarını, mal kayıplarını önlemek mümkün değildir" dedi.

6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan Malatya'da doğal afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelmek amacıyla kapsamlı bir afet risk azaltma planı hazırlandı. İlgili yetkililer ile valilikte basının karşısına çıkan Malatya Valisi Seddar Yavuz, depremler, sel ve taşkınlar, heyelan ve toprak kaymaları gibi doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek için yürütülecek çalışmalara dair detayları bir basın toplantısında açıkladı.

Depreme dayanıklı ve dirençli bir şehir oluşturmak adına rezerv alanların kritik bir görev ve işlev göreceğini ifade eden Vali Yavuz, "Eğer bu şehirden mal ve can kayıpları bir daha olmasın isteniyorsa, yapı stoku yenilenmelidir. Yapı stoku yenilenmeden biz can ve mal kayıplarını azaltamayız. Tarihi bir çağrıda bulunuyorum. Tüm Malatyalı kardeşlerimize bir kez daha sesleniyorum. Davalar yoluyla yapım süreçlerinin hızını kesmeyin. Biz gideriz ama bu şehirde yaşayacak olanlara sesleniyorum. Lütfen önümüzü açın. Bu şehrin önde gelenleri, akil insanları eşrafı, lütfen uzattığımız eli tutun. Devlet bütün imkanlarını şehrimize seferber etmişken bu yeni yapılanma sürecine lütfen destek olun. Bunları gerçekleştirdiğimizde hepimizin içine sinecek, hepimizi mutlu edecek bir şehir planı ortaya koyduğumuzu herkes görecek. En önemlisi güvenilir mekanlarda ikamet edecek ve güvenilir mekanlarda ticaretini yapacaktır" dedi.

Kent merkezinde Kışla Caddesi'nin de içerisinde yer aldığı Saray Mahallesi'nin içerisinde 20 bin metrekare diyafram duvarı yaptıklarını ifade eden Yavuz, 94 kilometre fore kazık güçlendirilen zemin üzerine konut ve işyerleri üreteceklerini söyledi. Halen daha dava açarak süreci tıklayanlara seslenen Yavuz, "2 bin kişi iş yeri bekliyor, konutumu bekliyor. Aynı çağrımı bütün rezerv alanlar için söylüyorum. Rezerv alanlar bu şehrin değişim ve dönüşümü için bulunmaz bir fırsat. Çünkü cebimizden bir kuruş para çıkmadan biz devlet olarak altyapıyı hibe olarak yapıyoruz. Sizin haklarınızı koruyarak yeni bir şehir tasarlıyoruz. bu değişim ve dönüşümün önünde durmak, dezenformasyon ve kirli propaganda yapmak Malatyalı kardeşlerimizin, torunlarımızın geleceğini ipotek koymaktır. Açık ve seçik olarak söylüyorum. Lütfen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını bu seferber etmişken bu fırsattan ve imkandan herkes lütfen faydalansın" ifadelerine yer verdi.

Vali Seddar Yavuz açıklamasının devamında, "Her deprem olduğunda her afet olduğunda ağlamak bizim geleceğimiz olmasın. Yıkıntıların altında yakınlarımız kaldığında çaresizce sağa sola koşuşmak, arama kurtarma ekipleri gelsin diye beklemek peşine düşmeyelim. İşte fırsat, işte şu anda yeni bir Malatya, afete depreme dirençli yeni bir Malatya yapma imkanı mümkün. O yüzden de göreve başladığımız günden bu yana kararlılıkla yıkımları gerçekleştiriyoruz. Halen kırsalda ağır hasarlı olup yıkımlara direnen kardeşlerimiz var. Şehir merkezinde iş yerlerinde halen ağır hasarlı olduğu halde yıkım yaptırmamak için direnenler var. Tarihi çağrıda bulunuyorum. Direnme vakti değil afetlere karşı tedbir alma vaktidir. Risk azaltma çalışmaları tam da bunu ifade ediyor. Aksi takdirde can kayıplarını, mal kayıplarını önlemek mümkün değildir. Projemiz var, kaynağımız var, yapacak irade ve gücümüz var. Haydi, Malatyalılar el ele verelim Malatya'yı geçmişten daha güzel hale getirelim diye sizlere gece gündüz hizmet etmek için sizin hizmetinizde ve devletimizin emrindeyiz" diye konuştu.