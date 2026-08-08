Malatya'da Halk Otobüsünde Yumruklu Kavga
Özel halk otobüsünde iki yolcu arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü.
MALATYA'da özel halk otobüsünde 2 yolcunun yumruklu kavgası cep telefonu ile görüntülendi.
Özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar, bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da Halk Otobüsünde Yumruklu Kavga - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?