Malatya'da Kurtuluş Lokması Programı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı, muharrem orucunun son gününde Hz. Zeynel Abidin'in Kerbela'dan kurtuluşuna atfen 5 bin kişilik "Kurtuluş Lokması" verdi. Lokmaya katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Hazreti Hüseyin sadece Aleviler için, sadece Müslümanlar için değil; tüm dünyada yaşayan insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle bir kez daha onu rahmetle anıyoruz" dedi.

Malatya Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı, muharrem orucunun son gününde geleneksel olarak düzenlediği Kurtuluş Lokması programında yurttaşları bir araya getirdi. Hz. Zeynel Abidin'in Kerbela'dan kurtuluşuna atfen verilen lokmaya CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Alevi yurttaş katıldı.

Vakıf dedesi Ali Ekber Karabulut Dede'nin duasıyla oruçlar açıldı. Lokma ikramının ardından konuşmalar yapıldı. Program, cemevinde gerçekleştirilen cem töreniyle devam etti.

"CANLARIMIZ 12 ORUÇLARINI LOKMAYLA SONLANDIRACAK"

Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Ergun Tuluk, lokma töreni öncesi ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün Alevi Müslümanlar için yas-ı muharrem günümüzün on ikinci günü olması sebebiyle Zeynel Abidin Vakfı olarak geleneksel şekilde yapmış olduğumuz, 'Zeynel Abidin Hazretleri'nin kurtuluş lokması' olarak adlandırdığımız; yani Kerbela'dan tek erkek evlat olarak kurtulmasının lokmasını çıkaracağız Allah nasip ederse. Bugün itibarıyla yaklaşık 5 bin kişilik lokmayı Zeynel Abidin Hazretleri'nin dergahında, mutfağında ikram edeceğiz. Canlarımız 12 oruçlarını lokmayla sonlandıracak Allah nasip ederse. Bugün tabii ki Kerbela'da yaşanan hadiseleri daha sonra dedelerimiz elbette anlatacak. Ancak Hazreti Hüseyin Efendimiz'in dik duruşunun; bugünlerde, şu aylarda yapılan duaların, tutulan oruçların, pay edilen lokmaların hakikaten kabulü makbul olsun inşallah."

"KERBELA'DA HAZRETİ HÜSEYİN'İN ZULMÜN KARŞISINDA DURMASI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir de muharrem ayının birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyerek şöyle konuştu:

"Muharrem ayımızın önce insanlık alemine, ülkemize, vatanımıza, dünya insanlık alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz'in zulmün karşısında durması, mazlumların sesi olması bizim için çok kıymetlidir. Biz bu maneviyatla Muharrem ayının buradaki birliğini, beraberliğini hep birlikte yaşadık. Kıymetli Başkanım Ergin Tuluğa ve yönetimine, Zeynel Abidin Vakfı'na, burada emek veren tüm canlara teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum."

"BİR TABAK LOKMA CANLARI BİR ARAYA GETİREN BİR ANLAM TAŞIR"

Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz Dede ise lokmanın Alevi inancındaki birlik ve paylaşma anlamına dikkat çekerek şunları söyledi:

"İmam Zeynel Abidin Vakfı'nın düzenlemiş olduğu, her yıl geleneksel olarak lokmada bir araya gelmek hepimiz için bir onur, bir gururdur. Çünkü bir tabağın, bir tencere içerisindeki lokmaya kaşık sallanmak canları bir araya getiren olaydır. Bunun anlamı şudur canlar: Mahi muharrem ayı içerisindeydi, oruçlarımızı sonlandırdık bugün. Hak kabul eylesin cümle canların oruçlarını, niyazlarını, dualarını, ibadetlerini. Hepinizi selamlıyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hızır hepinize yoldaş olsun."

"HAZRETİ HÜSEYİN TÜM DÜNYA İNSANLARI İÇİN İLHAM KAYNAĞI OLMUŞTUR"

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, lokma sofrasında bulunmaktan onur duyduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sözlerimin başında sizi çok sevdiğimi, bu sofrada bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muharrem ayı önemli. Hep birlikte, Alevi'si Sünni'si binlerce insan, büyük zalim Yezid'e lanet okuyoruz ve mazlumların şahı Hazreti Hüseyin efendimizi anıyoruz. Ondan alınan ilhamla binlerce insan, zalimlerin karşısında mazlumlar eğer ayakta durabiliyorsa, direnebiliyorsa hiç kuşkusuz bu gücü, bu ruhu Hazreti Hüseyin efendimizden aldığını söyleyebiliriz. Hazreti Hüseyin sadece Aleviler için, sadece Müslümanlar için değil; tüm dünyada yaşayan insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle bir kez daha onu rahmetle anıyoruz. Onun yolunda, onun izinde yürümeye devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz."

"ZOR OLAN KARDEŞ KALMAKTIR"

Ağbaba, Anadolu'nun barış, kardeşlik ve hoşgörü geleneğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok değerli dostlar ve sevgili canlar, Anadolu önemli bir coğrafya. Anadolu'da birçok insanımız, ermişimiz, bugün de bulunduğumuz Zeynel Abidin Hazretleri olduğu gibi hem kardeşliği hem hoşgörüyü hem barışı savunmuşlardır. Bugün Anadolu'yu, Türkiye'yi niye farklı kılan birçok özelliğimiz var? Düşünün, bu topraklarda yetişen, hepimize ilham kaynağı olan Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Veysel'i, Nesimi'si, Karacaoğlan'ı gibi ozanlarımız olmasaydı bugün bu topraklar daha çorak olurdu. Yine bu topraklar hoşgörünün kaynağıdır dedik. Bu Anadolu toprakları, bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı barış içerisinde yaşatan Hacı Bektaş-ı Veli'nin topraklarıdır. Onlar yüzyıllar boyunca bu topraklarda barışa, kardeşliğe su vermişlerdir. Yine 'Ne olursan ol gel' diyen Hazreti Mevlana bu toprakların insanıdır. Yine Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri bu toprakların insanlarıdır. Bunların hepsinin ortak özelliği; Anadolu'muzda insanların birbirlerini kırdığı, döktüğü zamanlarda bu insanlar burada kadim etiği, hoşgörüyü, dostluğu savunmuşlardır. O nedenle herkesin görevi, Hacı Bektaşların, Mevlanaların ekmiş olduğu tohumlara su vermektir. Kardeşliği pekiştirmektir. Zor olan, zor olan değerli arkadaşlar, kardeş kalmaktır. Ayrışmak kolaydır, düşmanlaştırmak kolaydır, karşısındakini yok saymak kolaydır. Ama kardeşliği, barışı, dostluğu, eşitliği savunmak biraz daha zordur. Bu uğurda mücadele edeceğimizi bilmenizi isterim."