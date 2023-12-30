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Malatya Merkezli Operasyonda 14 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Malatya Merkezli Operasyonda 14 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Malatya merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve DEAŞ terör örgütlerine bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

30.12.2023 - 21:15,
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MALATYA merkezli 6 ilde terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKKKCK ve DEAŞ ile bağlantılı oldukları belirlenen 14 şüpheliye yönelik Malatya, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; 11'i PKK, 3'ü DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı bulunan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Malatya Merkezli Operasyonda 14 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Malatya Merkezli Operasyonda 14 Terör Şüphelisi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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