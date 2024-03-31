81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MALATYA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 23:46  Güncelleme: 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 1.802
Açılan Sandık Oranı : % 89,70
Kullanılan Oy : 359.819
Geçerli Oy : 347.611
Katılım Oranı : % 73,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 49,05170.494
CHPVELİ AĞBABA% 37,03128.712
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3532.511
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,123.890
DİĞER% 0,62.100
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,541.862
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,51.742
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,381.339
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,321.110
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,15517
TİPBURCU ASLAN% 0,11387
YTPYUSUF YILMAZ% 0,11375
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,1344
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,09312
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,07230
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,05193
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,05193
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05164
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05159
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,04152
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,04137
HKPSEMİH KEKLİK% 0,04124
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04124
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,03123
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,0393
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0276
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0255
TKHSUAT ERDEM% 0,0147
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0146
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 78,15
Katılım Oranı : % 81,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 31,434.690
CHPVAHAP ŞAHİN% 31,434.690
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 26,023.883
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 9,531.422
SAADETALİ EMRE% 0,5785
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,3654
BTPMURAT KARA% 0,3451
DİĞER% 0,229
ABPADEM ÇIBUK% 0,1218
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 41,892.253
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 28,021.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 27,111.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,2668
DEM PARTİSUNA GEDİK% 0,7440
TKPGAMZE KULAK% 0,2212
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,1910
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,179
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,137
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,116
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,074
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,074
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,02
Katılım Oranı : % 70,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,466.504
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,4323.321
CHPALİ KARAKUŞ% 18,9722.771
DİĞER% 1,181.413
SAADETMİKAİL POLAT% 11.196
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 0,931.114
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,861.034
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,81978
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,48578
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,2246
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,18219
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,16193
EMEPTÜLAY KINIK% 0,14166
TİPMURAT KARA% 0,13158
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0558
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0554
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0341
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 78,22
Katılım Oranı : % 78,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 58,246.776
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 34,994.071
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,96345
BTPDERYA NEZİR% 1,73201
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,12131
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 0,6474
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,2529
DİĞER% 0,078
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 85,85
Katılım Oranı : % 82,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 51,419.745
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 41,827.927
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,63309
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,51287
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,29244
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,21229
SAADETHAMZA ADAK% 0,2956
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2751
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,2139
BTPABUZER AVŞAR% 0,238
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,119
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0612
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 56,331.516
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 37,09998
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 4,76128
DİĞER% 1,2333
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,4412
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,154
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 93,48
Katılım Oranı : % 84,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,995.748
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,784.010
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 17,962.197
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,14140
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,7389
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,1924
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,1923
DİĞER% 0,022
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,372.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,071.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,6125
BTPMAHMUT KARA% 0,3213
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,156
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 37,252.101
CHPASEF ZENGİN% 32,381.826
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,371.600
SAADETERCAN AVCI% 1,5487
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,1810
BTPHÜLYA CENK% 0,127
DİĞER% 0,116
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,053
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 79,57
Katılım Oranı : % 75,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 53,743.807
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 41,872.966
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,62115
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 1,48105
SAADETSERHAT KULCU% 0,6949
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,4129
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,1913
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 44,553.982
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 40,843.650
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,77694
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 3,49312
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8475
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,6962
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,6760
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4742
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3128
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2119
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,1614
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 89,55
Katılım Oranı : % 70,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 49,2261.774
CHPALPER GÜRSOY% 31,2639.232
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,2615.388
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,311.649
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 11.249
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,891.115
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,71888
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,65822
DİĞER% 0,62772
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,46582
BTPİSMET TORUN% 0,33408
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,18222
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,16207
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,14173
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,13167
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,13163
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12150
ABPBERK CAN KUZU% 0,09110
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,08105
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,08105
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0793
HKPFATİH BULUT% 0,0453
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0448
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0334

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALATYA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:36:17. #1.11#
SON DAKİKA: MALATYA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement