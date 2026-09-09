Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, kentin yeni yatırım gündemini anlattı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda devam eden yatırımlar, sosyal destekler, kırsal kalkınma çalışmaları, ulaşım ve itfaiye hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. Manisa'nın 17 ilçesinde çalışmaların sürdüğünü belirten Dutlulu, yeni projelerin de kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Dutlulu, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılını kutladı. Geçirdiği kaza nedeniyle tedavi gören Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya da geçmiş olsun dileklerini ileten Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Manisa'nın 17 ilçesinde altyapıdan üstyapıya, tarımsal desteklerden sosyal hizmetlere, çevre çalışmalarından kültür ve sanata kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Dutlulu, Muradiye'de devam eden projenin yaklaşık 22 milyon euro bedelle sürdüğünü ve çalışmalarda yüzde 35 seviyesine ulaşıldığını söyledi.

YENİ YATIRIMLAR İÇİN İHALE VE PRROJE SÜREÇLERİ SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin devam eden ve hazırlık aşamasındaki yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Dutlulu, Keçiliköy Huzurevi projesinin tamamlandığını, zemin etüdü ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını ifade etti. Şehzadeler Aşevi projesinde ihale ve sözleşme sürecinin tamamlandığını belirten Dutlulu, vatandaşların yeşil alan olarak kullandığı parsel yerine aynı mahallede farklı bir alan belirlendiğini söyledi.

"FUAR ALANINI MANİSA'YA YAKIŞIR HALE GETİRECEĞİZ"

Kırkağaç Gençlik Merkezi'nin proje ihalesinin başladığını ve imar çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Dutlulu, Yunusemre'nin önemli ihtiyaçlarından biri olan Karaköy Otopark ve Pazaryeri projesinde de ön tasarımın tamamlandığını, uygulama projesi ve ihale şartnamesinin hazırlandığını açıkladı.

Alaşehir Kurtuluş Mahallesi Taziye Evi'nde uygulama projesine başlandığını, Fuar Merkezi tadilatında avan projelerin teslim alındığını ve zemin etüdü, karot ile kesin proje çalışmalarının sürdüğünü belirten Dutlulu, "Fuar alanını Manisa'ya yakışır bir hale getireceğiz" dedi.

Ahmetli Üstgeçidi projesinin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na iletildiğini ve deplase hattı için TEDAŞ onayının beklendiğini söyleyen Dutlulu, Salihli İtfaiye Amirliği müfreze binalarında ihale ve sözleşme sürecinin tamamlandığını, yer tesliminin yapıldığını aktardı. Ahmetli'de yapılacak yaya köprüsünde ise sözleşmenin imzalanarak yer tesliminin gerçekleştirildiğini ve çalışmalara başlandığını dile getirdi.

"ARKEOPARK PROJESİ'NDE EGE ÜNİVERSİTESİ İLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kırkağaç İlyaslar Çok Amaçlı Salon projesinin devam ettiğini belirten Dutlulu, Akhisar Beyoba Koca Bektaş Dede Türbesi ve çevre düzenlemesinde Koruma Kurulu onayının alındığını ve uygulama projesine geçildiğini söyledi.

Şehzadeler Yenihan ve Kula Zeynep Onbaşı Evi restorasyonlarında kurul süreçlerinin sürdüğünü kaydeden Dutlulu, Akhisar'daki eski itfaiye alanında bulunan seramik ve mozaiklerin ardından hazırlanan Arkeopark Projesi'nde de Ege Üniversitesi işbirliğiyle çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Mevlevihane Yolu'ndaki toprak kaymasının giderilmesi için de gerekli kurul izinlerinin alındığını ifade eden Dutlulu, istinat yapılarının yenilenmesi amacıyla Ege Üniversitesi ile protokol sürecinin yürütüldüğünü söyledi.

YOL KÖPRÜ, ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Dutlulu, Salihli Mithatpaşa Caddesi Sevgi Yolu projesinin yaklaşık 65 milyon TL bedelle sürdüğünü belirtti. 11 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen projede kazı, beton ve zemin kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Dutlulu, projede 510 metrekare gölgelik, 117 kent mobilyası, bin 200 metre yüzey ve 113 dekoratif aydınlatma direği bulunacağını ifade etti.

Saruhanlı'daki kaldırım düzenlemesi için 24 Ağustos'ta yer tesliminin yapıldığını belirten Dutlulu, yaklaşık 50 milyon TL bedelli proje kapsamında Hükümet ve Gazi Osmanpaşa caddelerinde 11 bin metre kaldırım, 160 dekoratif aydınlatma direği ve sıcak asfalt yol çalışması yapılacağını söyledi.

Yağcılar Mezarlığı 1. Etap projesinde 7 bin 235 metrekarelik alanda bin 70 gömü alanı için çevre duvarı ihalesinin gerçekleştirildiğini aktaran Dutlulu, köprü yatırımlarının da sürdüğünü belirtti. Kırkağaç, Şehzadeler, Turgutlu, Kula, Alaşehir, Gördes, Salihli, Saruhanlı, Yunusemre ve Akhisar'daki köprü uygulama projeleri için 24 Eylül'de ihaleye çıkılacağını aktardı.

Alaşehir Kemaliye, Alaşehir Yeniköy, Turgutlu Derbent, Akhisar Kayalıoğlu ve Köprübaşı Yenice'de köprü ve menfez yapım ihalelerinin de eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceğini ifade eden Dutlulu, Turgutlu Ergenekon Köprülü Kavşağı'nda fore kazık, elektrik deplaseleri ve yağmur suyu hattı çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Demirci, Selendi ve Alaşehir'i kapsayan toplam 27 kilometrelik sıcak asfalt işinin ihale edildiğini ve sözleşme aşamasına gelindiğini belirten Dutlulu, Akhisar asfalt plentinde de imalatın tamamlandığını ve deneme üretimine başlandığını söyledi. Ağustos ayında 11 bin 250 ton rotmiks ve 20 bin 500 ton sıcak asfalt üretildiğini açıklayan Dutlulu, 2026 yılında toplam 65 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Ağustos ayında 200 kilometrelik sathi kaplama yapıldığını, yıl genelindeki toplam çalışmanın ise 500 kilometreyi geçtiğini söyledi. İl genelinde 500 bin metrekare parke taşı ihalesi yapıldığını ve bunun 200 bin metrekarelik bölümünün tamamlandığını belirten Dutlulu, yol çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü ifade etti.

İLÇE BELEDİYELERİYLE ORTAK PROJELER

İlçe belediyeleriyle ortak yürütülen projelere de değinen Başkan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzde 100 finanse edilen 10 milyon TL bedelli Ahmetli Gündüz Bakımevi projesinde yüzde 35, 24 milyon TL bedelli Gölmarmara Tiyenli Cami projesinde ise yüzde 25 seviyesine ulaşıldığını söyledi.

Gölmarmara sundurma ve dükkan tadilatı ile Kula Tahıl Ambarı ve eski pazaryeri düzenlemesindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Dutlulu, Kula'ya gençlerin kullanımına sunulacak yeni bir spor salonu kazandıracaklarını açıkladı. 69 milyon TL artı KDV bedelli Kırkağaç Belediyesi hizmet binasında ikmal çalışmalarının sürdüğünü belirten Dutlulu, kısa süre içerisinde binanın kullanıma hazır hale getirileceğini ifade etti. İlçe belediyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 3 bin çöp konteynerinin ihale ve tedarik sürecinin tamamlandığını ve dağıtımların gerçekleştirildiğini söyleyen Dutlulu, desteğin devam edeceğini kaydetti.

KıIRSAL KALKINMAYA ÇOK YÖNLÜ DESTEK

Kırsal kalkınma desteklerinin de sürdüğünü belirten Dutlulu, 5 bin üreticiye yüzde 100 hibeli 13 milyon 500 bin metre damlama sulama borusu desteği sağlandığını söyledi. Toplam 56 milyon 500 bin TL artı KDV bedelli ihalenin gerçekleştirildiğini belirten Dutlulu, Sarıgöl ve Alaşehir'de dağıtımların yapıldığını, diğer ilçelerde de çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Tarımsal sulama amacıyla 7 adet 100 metreküplük, 2 adet 200 metreküplük havuz ve 1 adet 300 metrekarelik su deposu olmak üzere toplam 11 tesisin ihale süreçlerinin sürdüğünü ifade eden Dutlulu, ziraat odaları aracılığıyla kullandırılacak 144 tarım makinesinin ihalesinin tamamlandığını ve sözleşme aşamasına geçildiğini söyledi.

SOSYAL DESTEKLERDE MANİSA ŞEHİR KARTI DÖNEMİ

Sosyal desteklerde yeni bir dönemin başladığını açıklayan Dutlulu, "Manisa Şehir Kartı" uygulamasının 2026 yılı eylül ayı itibarıyla belediyenin sosyal desteklerinde kullanılacağını söyledi. Kırtasiye desteğinde ihale yoluyla ürün dağıtımı yerine karta 3 bin TL yükleme yapılacağını belirten Dutlulu, vatandaşların alışverişlerini istedikleri esnaftan gerçekleştirebileceğini ifade etti.

"Esnafımız kazanacak, vatandaşımız istediği yerden alışverişini yapacak ve kimse rencide olmayacak" diyen Dutlulu, sosyal inceleme sonucunda destek almaya hak kazanan vatandaşların Manisa Şehir Kartı sahibi olacağını söyledi. Yaklaşık 10 bin vatandaşa kart teslim edildiğini belirten Dutlulu, bundan sonraki sosyal desteklerin de kart üzerinden gerçekleştirileceğini söyledi.

Kent Lokantalarındaki yeni uygulamaya da değinen Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile öğrencilerin Manisa Şehir Kartı ile 50 TL, diğer vatandaşların ise 150 TL karşılığında yemek hizmetinden yararlanacağını söyledi. Anlaşmalı restoranların da sisteme dahil edileceğini belirten Dutlulu, "Belediye rekabet unsuru yaratmayacak, tam tersine esnafa destek olacak" diye konuştu.

YENİ KAPALI DURAKLAR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen durak çalışmalarının da devam ettiğini belirten Dutlulu, vatandaşların yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunacağı klimalı ve kapalı durakların hayata geçirileceğini söyledi. İhale sürecinin normal şartlarda ekim ayı sonunda tamamlanmasının planlandığını ancak yaz döneminde gölgelik ihtiyacının karşılanması için çalışmaları hızlandırdıklarını ifade eden Dutlulu, merkezde 22, 17 ilçede ise toplam 80 kapalı durağın hizmete alınacağını açıkladı.

BİSİKLETLİ ZABITA EKİBİ GÖREVE BAŞLIYOR

Manisa'da çevre temizliğine yönelik yeni bir uygulamanın da başlatıldığını açıklayan Başkan Dutlulu, 10 kişilik bisikletli zabıta ekibi oluşturulduğunu söyledi. Yaka kameralarıyla görev yapacak ekiplerin cadde ve sokakları kirleten, çevre temizliğine aykırı davranışlarda bulunan kişileri tespit edeceğini belirten Dutlulu, Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin uygulanacağını dile getirdi.

ÇOCUK EĞİTİM MERKEZLERİNİN ÜCRETİ 5 BİN LİRA OLDU

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Çocuk Eğitim Merkezleri'nin yeni tarife bedeli de meclisin gündemine geldi. MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, mevcut 4 bin 500 TL'lik ücretin 6 bin TL'ye çıkarılmasını yüksek bulduğunu belirterek 5 bin 500 TL olması yönünde teklif sundu. Dutlulu ise 5 bin TL önerisinde bulundu. Yapılan oylama sonucunda Çocuk Eğitim Merkezlerinin tarife bedeli 5 bin TL olarak kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan diğer maddeler de meclis üyelerinin oylarıyla karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 13 Ekim 2026 Salı günü saat 17.00'de yapılacağı bildirildi.