Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli\'deki Muhtarlarla Bir Araya Geldi

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Bereketli Gediz Ovası'nda üreticilerin mahsullerinin toprakta kaldığını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bir çalışma başlattık. Önümüzdeki dönem planlamasında üreticiye 40 milyon TL'lik destek sağlayacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, düzenli olarak gerçekleştirdiği ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli'ye konuk oldu. CHP İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Zeyrek, sonrasında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Zeyrek'e ziyaretinde Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün ve partililer eşlik etti.

"Verdiğimiz sözleri tuttuk"

140 gündür görevde olduklarının altını çizen Başkan Zeyrek, sorumluluklarının büyük olduğunun farkında olduklarını söyledi. 31 Mart akşamı siyasetin bittiğini, 1 Nisan sabahı hizmete başladıklarını vurgulayan Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

"1 buçuk milyon kişinin bize oy veren vermeyen diye ayırt etmeden herkesin derdine koşan, hizmeti ayağına getirecek bir anlayış ile birlikte 1 Nisan sabahına uyandık. Seçim boyunca hep söyledik. İlk 2 ton su 1 lira olacak, sonraki kademelerde yüzde 30 indirim olacak. Kartlı sayaç uygulamasına son vereceğiz diye söyledik. Yapamazsın dediler, biz nasıl yapılacağını biliyorduk, geldiğimiz ilk ay bunu yaptık. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Halk Ekmek ile birlikte ekmeği 5 lira yapacağız dedik, yine yapamazsın dediler. Dün itibari ile Yunusemre ilçesini pilot bölge olarak belirledik. Manisa'da artık halk ekmek büfelerinde ekmek 5 lira. Su 1 lira, ekmek 5 lirayı 4 ay boyunca söyledim. Ben şunu biliyordum, vatandaşlarımız geçim sıkıntısı içindeydi. Maalesef hepimiz çok zor günlerden geçiyoruz. Bu ekonomik krizin yansımaları özellikle düşük gelirle çalışan arkadaşlarımızın belini bükmüş durumda. Biz bunları görmezden gelemezdik. Bu nedenle suyu 1 lira ekmeği 5 lira yaparak biz seçim çalışma sürecimize başladık. Kent Lokantası geliyor. Eylül ayı sonunda önce Şehzadeler'den başlayarak daha sonra 17 ilçeye yayılacak Kent Lokantası ile günde 3 öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine 50 TL gibi sembolik bir rakamdan vereceğiz. Manisa'da evde bakım hizmeti başladı. Salihli'de de önümüzdeki aydan itibaren başlayacak. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri kapı kapı dolaşıyor. Evde bulunan kişinin tıraşa ihtiyacı varsa, berberi var yanında. Sağlık hizmetine ihtiyacı varsa hemşiresi var arabada, sağlık hizmetini veriyor. Eğer ki psikoloğa ihtiyacı varsa arabamızda danışmanımız var ona danışmanlık hizmeti veriyor. Onlar bize gelmek yerine biz onların ayağına giderek evde bakım hizmetlerini de başlattık."

"Üreticiye 40 Milyon TL destek verilecek"

Çiftçilerin yaşadığı mağduriyete değinen Başkan Zeyrek, birçok üreticinin mahsullerinin toprakta kaldığını söyledi. Bereketli Gediz Ovası'nda para kazanamayan üretici görmenin kendisini üzdüğünü belirten Zeyrek, "Bir çalışma başlattık. Önümüzdeki dönem planlamasında üreticiye 40 milyon TL'lik destek sağlayacağız. 10 dönümden az yeri olan, ÇKS kaydı olan üreticilere elimizden geldiğince ürünlerini iyi bir fiyattan alıp, düşük gelirli ailelere dağıtılmasını hedefliyoruz. İki gün önce Gölmarmara'da toprakta kalan kavunları aldık, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak daha düşük gelirli ailelere bu kavunları ulaştırdık. Bu şekilde köprü olmaya devam edeceğiz. Üreticinin yanında olacağız" diye konuştu.

"Sorunları bu masalarda tespit edip, sizlerle birlikte çözeceğiz"

Zeyrek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Elimizde sihirli değnek yok. Sorunlarımız çok. Belki bugünden yarına birçok sorunu değiştiremeyeceğiz. Biz, bu masalarda böyle toplantılarda her zaman bir araya geleceğiz. Burada Salihli'nin sorunlarını konuşacağız. Ben Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları doğrultusunda sizlere 'biz bunu bugün yapacağız' veya 'biz bunu bu bütçe ile bu yıl yapamayız' diye şeffaflıkla söyleyeceğiz, her yerde eşit bir şekilde paylaşacağız. Bizden önceki yönetimin kapalı kapılar arkasında kendisine ve çevresine rant sağlayan bir zihniyeti vardı. Biz bunu kaldırdık. Ben nasıl bugün buradaysam her hafta bir yerde oluyorum. Her hafta Büyükşehir'in yaptığı hizmetleri veya zamanında yapamayacak olduğu hizmetleri sizlere açık bir şekilde anlatacağım. Diyeceğim ki bütçemiz bu, biz bunu bu şekilde kullanıyoruz diye sizlere söyleyeceğim. Bugün sizlerin mahallelerindeki sorunları, ilçe başkanım önceden sizlerden topladı. Yapacağımız ve yapmak istediğimiz birçok hizmet var. Bunları buradan anlatmak yerine sizlerden taleplerinizi almak istiyorum. Bir daha ki görüşmemizde bu sorunların bir bölümünün çözülmüş olduğunu göreceğiz. Bir sonraki toplantımızda daha da çoğunun çözülmüş olduğunu göreceğiz. Biz bunları yaparken muhtarlarımızla birlikte karar alacağız. Çünkü o mahallenin sorunlarını sadece muhtarlar bilir. 5 yıl boyunca bizim anlayışımız içinde eşitlik, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet olacak. Çünkü bu para benim param değil, bu para hepimizin vergilerinden kesilen devletimizin bize hizmet etmek için gönderdiği bir paradır. Sizlerin parasını harcarken, sizlerin görüşlerini almadan, olurunu almadan bu parayı ben harcamayacağım. Büyükşehir Belediyesi bir tane Manisa FK futbolcusuna milyonlarca para harcamak yerine o milyonları halkına harcayan bir hale geldi. Biz devletimizin parasını koruyup sahip çıkacağız. Artık futbolcuya, basketbolcuya bu paraları vermek yerine bu paralarla halkımıza hizmet edeceğiz. İşin ana noktasında bu var."

Muhtarlar, taleplerini dile getirdi

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan muhtarlar taleplerini ve fikirlerini dile getirdi. Muhtarların talepleri ve fikirleri, ilgili yetkililer tarafından kayıt altına alındı.