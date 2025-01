Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek: "Sarıkamış Sadece Geçmişin Bir Destanı Değil, Geleceğin Yol Haritasıdır"

Güncel

(MANİSA)- Sarıkamış şehitlerini anma töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıkamış Harekatı'nı, Türk milletinin vatan sevgisinin, inancının ve dayanışmasının bir sembolü olduğunu belirterek, "Unutmayalım ki vatan sadece bir kuşağın mirası değildir. Tüm kuşakların omuzlarında taşıdığı sorumluluktur. Bu direniş sadece geçmişin bir destanı değil, geleceğin yol haritasıdır. Bugün de aynı ruh ve sarsılmaz inancımızla mücadelemizi sürdürmek zorundayız" dedi.

Birinci Dünya Savaşı'nın 90 bin askerin donarak şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı, Manisa'da düzenlenen programla anıldı. Laleli Yürüyüş Parkı'nda düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanvekili Günay Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Sarıkamış'ta hayatını kaybeden 224'ü Manisalı olmak üzere on binlerce askerin hatırasına, Sarıkamış Şehit Anıtı'na 224 karanfil bırakıldı.

"Sarıkamış vatan sevgisinin bir sembolüdür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Sarıkamış Harekatı'nın, Türk milletinin tarihine kazınmış en acı destanlardan biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu toprakların her karışında emanet edilen bir canın, bir hikayenin ve bir fedakarlığın izi vardır. Bu vatanın bir karış toprağı için binlerce Mehmetçiğin donarak can verdiği, bir milletin var olma mücadelesinin simgesi haline gelen o şanlı direnişi yüreğimizde hissetmek için buradayız. Sarıkamış, vatan için donarak, can veren kahramanların destanıdır. Bu destan ne yazık ki imkansızlıklarla ve şehadetle yazılmıştır. 22 Aralık 1914'te başlayan ve binlerce kahraman vatan evladımızın kara kışa, açlığa ve zorluğa rağmen gözünü kırpmadan vatan için can verdiği o büyük mücadeleyi asla unutmayacağız. Sarıkamış, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek başlattığı o muazzam mücadelenin habercisidir. Sarıkamış sadece bir cephe değildir. Sarıkamış bu milletin vatan sevgisinin, inancının ve dayanışmasının bir sembolüdür. Bu direniş sadece geçmişin bir destanı değil, geleceğin yol haritasıdır. Bugün de aynı ruh ve sarsılmaz inancımızla mücadelemizi sürdürmek zorundayız.

"Bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum"

Unutmayalım ki vatan sadece bir kuşağın mirası değildir. Tüm kuşakların omuzlarında taşıdığı sorumluluktur ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği cumhuriyeti Sarıkamış'ın şehit evlatlarına duyduğumuz saygıyla daha da yüceltmek için çalışıyoruz ve her zaman için çalışacağız. Bugün burada 224 karanfilimizi, Sarıkamış'ta şehit olan mehmetçiklerimizin ve Manisalı vatan evlatlarımızın aziz hatıralarına armağan edeceğiz. Aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onların emanetine, Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonuna kadar sahip çıkacağımızı bir kez daha tüm kalbimizle ifade ediyoruz. Vatan uğruna can veren, bir an olsun arkalarına bakmadan kendilerini vatan toprağına eklemekten geri durmayan aziz şehitlerimize selam olsun. Ruhları şad olsun. Amansız koşullarda bir an olsun geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımızı asla unutmayacağız."

"Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Bizim dünya görüşümüzde bir felsefe vardır; unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın. Şehitlerimiz de yaşıyor" diye konuştu.

Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanvekili Günay Pehlivan ise "22 Aralık 1914 - 5 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış'ta, vatan toprağını savunmak ve bağımsızlığımızı korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Laleli Yürüyüş Parkı'ndaki anma töreninin ardından Spil Dağı At Alanı mevkiine doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi.