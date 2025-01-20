Manisa Büyükşehir Belediyesinden Alzheimer Hasta Yakınları İçin Yeni Proje: Aileler Hastalarını Telefonda Takip Edebilecek

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ildeki Alzheimer hastalarının yakınları için bir proje hazırladıklarını, projenin ilerleyen günlerde hayata geçeceğini belirterek, "2 bin Alzheimer hastası için ailelerine bileklik dağıtacağız. Artık aileler yakınlarının nerede olduğunu telefonda takip edebilecek" bilgisini verdi.

Başkan Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Aşağıçobanisa, Hacıhaliller, Hamzabeyli ve Yeşilköy mahallelerini ziyaret etti. Ziyarette, belediye hizmetlerini aktaran, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Zeyrek, yeni yatırımları da anlattı.

Başkan Zeyrek ve Başkan Durbay'ın programına, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, partililer, mahalle muhtarları ve yurttaşlar katıldı.

Zİyaretlerde konuşan Zeyrek, Manisa olarak 1,5 milyonluk kocaman bir aile olduklarını belirterek, "Destek verenlere teşekkür ediyorum, sizleri asla mahcup etmeyeceğim" dedi.

"Parayı ihtiyaç sahibi kimse ona harcamak istiyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli adımlar attıklarını kaydeden Zeyrek, "Seçimde söz vermiştik, 2 ton su 1 lira olacak dedik. Geldikten 15 gün sonra meclis kararıyla bunu gerçekleştirdik. Sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim sağladık. Bizden önce cenaze taşıma hizmetlerinden para isteniyordu. İnsanların en acılı olduğu zamanlarda alınan bu para uygulamasını kaldırdık. Van'a cenaze gönderdik. Bizim paramız emanet para. Devletin bize verdiği emanet para. Bizim paramız ortak, bu parayı ihtiyaç sahibi kimse ona harcamak istiyoruz" diye konuştu.

Seçildiği günden itibaren altyapı ve çevre projelerine verdikleri öneme dikkat çeken ve tüm birimlerle aralıksız çalıştıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, "Bugüne kadar yaklaşık 300 kilometrelik derenin temizliğini yaptık. Bununla birlikte patlama noktasına gelen kanalların da temizliği yapıldı. 147 mahallede taşıma su ile su ihtiyacı karşılanıyor. 10 haneli mahalleye bile içme suyu götüreceğiz" dedi.

"Üzümleri 40-50 gramlık poşetlere koyduğumuz zaman kazanmaya başlayacaksınız"

Manisa'nın bir tarım kenti olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, tarımsal kalkınma için çiftçilere yönelik projelerle üretimi desteklediklerini belirtti. Her zaman çiftçinin yanında olacaklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "50 dönüm altındaki çiftçilerimize yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunduk. Gübre ve ekipman desteği yaptık. Üretim için destek istiyorlar, onun da desteğini vereceğiz. Çuvaldaki üzüm para etmiyor. Kooperatifleşerek bu üzümleri 40-50 gramlık poşetlere koyduğumuz zaman kazanmaya başlayacaksınız. Kooperatif olunca kazanmaya başlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 25 daha ucuza peynir ve süt ürünlerini halkımızla buluşturuyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Zeyrek, "Sosyal yardımlarımız için belediyeye gelmenize veya araya partili, tanıdık sokmaya gerek yok. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girin, sosyal yardım kısmında size uygun olanı seçip, başvurunuzu yapın. Bizim ekiplerimiz sizleri arayacaktır. Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz Halk Ekmek, Halk Mandıra'yı açtık. Yüzde 25 daha ucuza peynir ve süt ürünlerini halkımızla buluşturuyoruz. Kent Lokantası'nı açtık. Yeni başladık, sayısını arttıracağız. 7 bin 500 anneye, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Anne Kart'larını dağıttık. Evde bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız başvuru yapabilir. 400 mahallede internet hizmeti yoktu 175 tanesine internet hizmeti veriyoruz. Günaydın çorbası dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapıyoruz" dedi.

"Toplu ulaşıma her ay 50 milyon destek veriyoruz"

Belediye Başkanı Zeyrek, Alzheimer hastalarının yakınları için de bir proje hazırladıklarını, projenin ilerleyen günlerde hayata geçeceğini belirterek, "2 bin Alzheimer hastası için ailelerine bileklik dağıtacağız. Artık aileler yakınlarının nerede olduğunu telefonda takip edebilecek" bilgisini verdi.

Tüm belediye hizmetlerinin şeffaf olduğunu vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, yapılan harcamalarının her ay belediyenin sitesinden yayınlandığını da söyledi.

Toplu ulaşıma da destek verdiklerini hatırlatan Başkan Zeyrek, "Ulaşımdaki arkadaşlar kontak kapatma seviyesine gelmişti. Vatandaşlar durakta araç beklerken araçlar da garajda bekliyordu. Durakta bekleyen kimse olmasın diye, toplu ulaşıma her ay 50 milyon destek veriyoruz. 15 yeni otobüs aldık, onlar da takviye olacak" diye konuştu.

Zeyrek, mahallelerin imar sorunu olduğunu bildiğini belirterek, "Yerleşik alan sınırını belirlemek benim öncelikli işim olacak. 1/5000 imar planlarını bakanlığa sunduk. Herkes imara kavuşmuş olacak" diyerek çözüm için konuyu yakından takip ettiklerini aktardı.

"Size sözüm olsun alt yapıyı değiştirmek benim boynumun borcu"

Ziyaret sırasında mahalle sakinlerinden gelen sorunları da dinleyen Başkan Zeyrek, Aşağıçobanisa Mahallesi'ne altyapı sözü vererek, "Altyapı projesi keşke önceden başlamış olsaydı da ben devam etseydim. Devletimizden belediyemize gelen para çok az. Gelen para, maaşları ödemeye ve elektrik parasına anca yetiyor. Size sözüm olsun altyapıyı değiştirmek benim boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

Başkan Zeyrek, Hacıhaliller Mahallesi'nde de talepleri dinledi. Mahalle sakinlerinden Rıdvan Geçgil, mahalle girişinde bulunan köprünün çok eski olduğunu, tehlike oluşturduğunu ve araç geçişinde sorun yarattığını belirterek genişletilmesini istedi. Önceki belediye yönetimini kastederek, "Bizimkiler yapamadı, siz yapın" diyerek talebini dile getiren Rıdvan Geçgil, birçok kez başvuru yaptıklarını ancak geri dönüş alamadıklarını belirtti. Başkan Zeyrek ise notunu aldığını ve köprüdeki çalışmanın yapılması için inceleme başlatacağı sözünü verdi.

"Paramız ortak, nereye nasıl harcayacağımıza birlikte karar vereceğiz"

Hamzabeyli Mahallesi'nde yapılan arıtma tesisi için vatandaşlardan teşekkür alan Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Muhtarım arıtma tesisini yaptık diye teşekkür etti. Muhtarım, o teşekkürler size. Bize düşen görevi yaptık biz. Sizler de görevi olduğu halde yapmayanlara seçimde kırmızı kart gösterdiniz. Seçimden önce buraya menfezleri gönderdiler, hizmet geliyor dediler ama gelmedi. O menfezler orada kaldı. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehzadeler ilçesine ayrılan 300 milyon liralık bütçe var. Paramız ortak, nereye nasıl harcayacağımıza birlikte karar vereceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel hizmeti almasını istiyorum. Sizin emanetinizi son güne kadar taşıyacağımdan emin olun"

"Artık temiz su içeceksiniz"

Yeşilköy Mahallesi'nde su deposunu inceleyen Başkan Zeyrek, "Her hafta bir ilçeyi ziyaret ediyorum. Sorunları yerinde görüyorum. Mahallenin girişindeki su deposunu gördüm, inceledim. 30-40 yıldır aynı depodan su içiyorsunuz. MASKİ ekiplerine talimat vereceğim artık temiz su içeceksiniz. Biz 31 Mart'ta sadece bir ismi değil, bir zihniyeti de değiştirdik" diyerek temiz su temin edecek bir sistem kurulacağını belirtti.

"Eskiden büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ayrımı vardı"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile vatandaşlara seslenen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da "Birçok kez bir araya geldik. Bundan sonra da devam edeceğiz. İlk defa Büyükşehir Belediye Başkanı Çobanisa'ya geliyor. Verdiği sözleri tutmanın gururuyla birlikteyiz. Çöp sorununuz vardı, çözdük. Ulaşım sorunlarınız vardı, artık otobüsler 3 kişiye 5 kişiye de geliyor. Sondaj çalışmalarımız var, devam edecek. Mahallerimize temizlik personelleri görevlendirdik. Eskiyen çöp konteynırlarını yenileriyle değiştiriyoruz. 25 çöp kamyonumuzdan 12'si çalışmaz haldeydi. Bunlara ekleme yaptık, yenileri geliyor. 2 kreşimiz vardı, 3'ncüsünü açmaya hazırlanıyoruz. Ova yollarının bakımlarını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Kilit parke çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskiden büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ayrımı vardı. Artık o ayrımı ortadan kaldırdık. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi birlikte ortak çalışma yapıyoruz" diye konuştu.