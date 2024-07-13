Manisa\'da Çaybaşı Deresi Temizlik Çalışması

Güncel

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent merkezinin simge noktalarından Çaybaşı Deresi'nde temizlik çalışması yaptı.

Çaybaşı Deresi, tarihi dokusu ve asırlık ağaçları ile kent merkezinin simge noktaları arasında yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları ekipleri de dere yatağında önemli bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Başkan Ferdi Zeyrek'in de özel önem verdiği çalışmayla, dere yatağı içerisinde herhangi bir zarar oluşmaması için ekipman kullanmadan elle temizlik yapıldı; dereden sandalyeler, koltuk minderleri ve birçok plastik atık toplandı.

Temizlik çalışması sırasında su akışının olduğu noktalarda çay balıklarının olduğu görüldü. Üstü tamamen çöple kaplanmış alanın temizlenmesi ile ortaya çıkan balıklar, sık aralıklarla yapılan çalışmaların önemini ortaya koydu.

Uzun yıllar bölgede esnaflık yapan Sait Kanıt, ekiplere çalışmaları için teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Allah razı olsun. En kısa zamanda olumlu cevap verdiler. Dereyi temizlediler. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. İnsanlarımızın da daha dikkatli olması lazım. Çünkü, koltuk atıyorlar, yatak atıyorlar. Kendi güzelliğimizi kendimiz bozuyoruz. Aslında insanlar biraz duyarlı olsa Manisa'mız çok güzel bir Şehzadeler şehri. Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza, ekiplerine, çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bundan sonra daha iyi hizmetler verecek. Buna da inanıyoruz. Sudan başladı. Biz, her şeyin iyi olacağını inandık ve ekibine de güvendik. Oyumuzu da verdik, bundan sonra başarılar dileriz."

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz da çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek'e ve tüm ekiplerine sonsuz teşekkür ediyorum. Burası gerçekten Manisa'mızın vitrini, prestiji. Mitolojiden, beyliklerden, tarihten gelen bir deremiz. Çaybaşı Dere'miz gerçekten kültür varlıklarıyla dolu. Yeşili bol olan Manisa'ya nefes aldıran bir mevkii. Buraya maalesef halkımız çöp atıyor. Tekrardan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Buranın temizliği hiç kolay değil. 6 ayda, 1 yılda alınacak pislikleri Büyükşehir Belediyemiz artık 3 ayda bir alıyor. Ancak burası bir sokak değil, süpürgecilerimiz temizlesin. Bu konuda haklımızdan, vatandaşlarımızdan yardım, destek istiyorum. Bu yeşili soldurmayalım, bu dereyi kokutmayalım. Çünkü, burası bizim çocuklarımıza miras kalacak. Çok büyük bir avantaj bizler için. Manisa'ya gelen turistler öncelikle bu caddemizi, deremizi geçerek, Ağlayan Kaya'ya, Niobe'ye, Yedi Kızlar'a, kültür varlıklarına ulaşıyor."

Topçuasım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay, temizlik çalışması dolayısıyla Başkan Zeyrek'e teşekkür ederek, mahalle sakinlerini çöplerini dereye atmaması konusunda duyarlı olmaya davet etti.

MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Fatih Alıncak, vatandaşları çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Alıncak, "Çaybaşı Deresi'ndeyiz. Yapılan planlama doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsan gücüyle temizlik yapıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza hem yardımcı olmak hem çevre temizliğini korumak bizim en önemli görevlerimizden ve rutin işlerimizden biridir" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan Süleyman Serdar Merttaş ise "Biz, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları olarak Çaybaşı Deresi'nin temizliğini yaptık ve bunu sürekli yapmaktayız. İnsanlarımızdan istediğimiz duyarlı olup, dereye ve çevreye çöplerini bırakmamalarıdır" diye konuştu.