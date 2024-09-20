Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Projesi - Son Dakika
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Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Projesi

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şiddete ve çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak ve medyada şiddet dilini dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen 'Nar 2 Şiddete Karşı İletişim' projesine destek verdi.

20.09.2024 09:45  Güncelleme: 09:51
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şiddete ve çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak ve medyada şiddet dilini dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen 'Nar 2 Şiddete Karşı İletişim' projesine destek verdi.

Şiddete ve çocuk istismarına karşı toplumsal farkındalığı yaygınlaştırmak ve medyada şiddet dilini dönüştürmek amacıyla hayata geçirilen 'Nar 2 Şiddete Karşı İletişim' projesinin eğitimleri Manisa'da da yapıldı. Proje, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ev sahipliğinde muhtarlar ve sivil toplum temsilcilerine tanıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Proje Koordinatörü Reyhan Şenay ve Ege Kadın Buluşmaları Platformu Manisa temsilcisi Hacer Öz'ün de katıldığı buluşmada, Manisalı muhtarlarla şiddete ve çocuk istismarına karşı çıkış yolları tartışıldı.

"Mahallemizi Şiddete Kapattık" etiketi yapıştırıldı

Program öncesi Şehzadeler esnafını ziyaret eden Başkan Ferdi Zeyrek, proje ekibi ile birlikte esnafın vitrinlerine 'Mahallemizi Şiddete Kapattık' etiketlerini yapıştırarak, sokakta bilgilendirme çalışmaları yaptı. Programın başlangıcında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Proje Koordinatörü Reyhan Şenay, Nar projesi hakkında bilgilendirmede bulundu. Ege Kadın Buluşmaları Platformu Manisa Temsilcisi Hacer Öz ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'nin konuşmalarının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek söz aldı.

Son 15 yılda 5 binden fazla kadının katledildiğini vurgulayan Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Kıyamet değilse bile bir şey kopmalı artık!"

"Aysel Yıldız, Döne Bozdemir, Çiğdem Eskidemirci, Elif Ceren Arslan, Hamiyet Çetin Görmezer, Narin Güran, Feriye Gözüala, Hatice Gül, Gülizar Çolak ve Tuğba Koç. Bu isimler, 2024'ün ilk 8 ayında erkekler tarafından öldürülen 277 kadından sadece son 10'u.  Utanılası, kahredici liste böyle uzayıp gidiyor. 2023'te 414, 2022'de 409, 2021'de 433, 2020'de 418 kadın, erkekler tarafından katledildi. Son 15 yılda, tespit edilen rakamlara göre ise 5 binden fazla kadın eşi, sevgilisi, babası, ağabeyi ya da akrabası tarafından öldürüldü.

2011 yılından 2024 yılına kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Aile Danışma Merkezi'nde kadınlarla yapılan toplam görüşme sayısı 5 bin 215. Son 5 yıldaki görüşme sayısı ise 2 bin 585. Üzülerek söylemeliyim ki konusu şiddet olmayan görüşme maalesef henüz yok.  Kadınlar fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Bu durumun adı artık cinayet ya da kabaca şiddet değil; cins kırım! Bebek, çocuk, yetişkin, genç, yaşlı demeden cins kırım yaşanıyor ve ne acıdır ki yer yerinden oynamıyor. Ve yer yerinden oynamadıkça siyasetçiler cins kırımı teşvik niteliği taşıyan kararlar alıyor. Türkiye 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Nedir İstanbul Sözleşmesi? Kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir. Sadece kadını değil çocukları da ev içi şiddetten korumayı amaçlar.

Kıyamet değilse bile bir şey kopmalı artık! kopsun ki, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı geri alınsın ve sözleşme eksiksiz uygulansın! Kopsun ki, adalet ve toplumsal cinsiyet eşitliği sağlansın ve şiddetsiz bir gelecek kurulsun! Kadını korumayan, önlem almayan, kanunları uygulamayan, kadını bir meta olarak gören siyaset anlayışı baştan sona değişsin!

"Toplumsal cinsiyet eşitliği için en önde olacağım"

Nar projesiyle şiddeti evimizden, sokağımızdan, mahallemizden, semtimizden, ilçemizden ve güzel Manisa'mdan uzak tutmanın başlangıcını yapıyoruz. Ben bu projeyi başlatan, sürdüren, isim ayırt etmeksizin, tüm kadınları tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bir evlat, bir eş ve 3 kız çocuğu babası bir belediye başkanı olarak görev sürem boyunca kadına şiddete karşı elimden gelenden fazlasını ortaya koyacağıma söz veriyorum. Bir süre önce açıkladığımız Manifestomuzda da belirttiğimiz üzere; belediyemizde ve belediyecilik anlayışımızda eril dilden kurtuluyoruz.

Belediyelerimiz başta olmak üzere Manisa'm genelinde, toplumsal cinsiyet eşitliği için ne yapmak gerekiyorsa en önde olacağıma söz veriyorum. Kadınların fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmadığı bir kent, toplum, siyaset ve ülke için de, gölge etmeden/ rol çalmadan/ politik bir çıkar gözetmeden kadınların mücadelesine destek olacağıma söz veriyorum. Salonumuzu dolduran, özellikle erkek muhtarlardan da aynı hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum. Yine bizi takip eden basın mensubu arkadaşlarımızda bu duyarlılığı özellikle unutmamalarını istiyorum. Sorun toplumsal ise, çözüm de toplumsal olmalı. Yeni bir yaşam ve toplum sözleşmesi gerektiğini de unutmadan, ezberlerimizden de sıyrılarak, bu kırıma son verebiliriz."

Manisalı gazetecilere kadınlar ve çocuklar için hak haberciliği eğitimi

Düzenlenen eğitimde, Celal Bayar Üniversitesi Araştırma görevlisi Sosyolog Dr. Güler Daymaz ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy da sunumlarını yaptı. Avukat Birgül Değirmenci, mahalle muhtarlarının şiddet görmüş bir bireye karşı nasıl yardımcı olabileceğini anlatırken, KADES uygulamasını ve kaymakamlık, karakol, jandarma gibi kurumların koruyucu yaptırımlarını da paylaştı. Psikolog Caner Özdemir ise şiddetin özel hayat değil, kamusal ve toplumsal bir sorun olduğuna değinerek, şiddet görene karşı iletişim tekniklerine değindi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Merve Ateş, merkezin çalışmaları ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Büyükşehir Belediyesinin konu ile ilgili uygulamalarından bahsetti.

Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Projesi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şiddete Karşı Toplumsal Farkındalık Projesi - Son Dakika

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