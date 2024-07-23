Manisa'da Sokak Hayvanları Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Manisa'da Sokak Hayvanları Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

Manisa\'da Sokak Hayvanları Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu, ilçe belediyeleri yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların bütüncül olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

23.07.2024 16:13  Güncelleme: 16:52
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla kurulan Sokak Hayvanları Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon üyeleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların bütüncül olabilmesi için ilçe belediyeleri yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Belediye bünyesinde oluşturulan Sokak Hayvanları Komisyonu öncülüğünde Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Sarıgöl, Alaşehir, Saruhanlı, Selendi, Turgutlu, Ahmetli, Kırkağaç, Soma, Gördes ve Gölmarmara belediye yetkilileriyle toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur Doğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Sarkın Zeyrek de hayvanseverlere eşlik etti. Toplantıya ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Dilek Öğren, meclis üyeleri ve Manisa HAKDEM Başkanı Reyhan Elbirliler katıldı.

Tüm canlılara saygı ilkesiyle hareket edilecek

Toplantıda, "Kısırlaştırma Seferberliği" kapsamında Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında sahipsiz hayvan nüfusunun kontrol altına alınma ve rehabilitasyon konuları görüşüldü. Bunun yanı sıra, sahipsiz hayvanlara yönelik verilmesi planlanan hizmetlerin daha verimli olabilmesi için istişarelerde bulunuldu. Çalışmaların bütüncül olarak devam etmesi için paydaşlarla sık sık bir araya gelineceği belirtilirken, tüm canlılara saygı ilkesiyle hareket edileceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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