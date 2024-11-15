Manisa Sinema Ofisi Açıldı: Şehir Sinema ve Belgesel Yapımcıları İçin Cazibe Merkezine Dönüşüyor

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kenti film ve belgesel yapımcıları için cazibe merkezi haline getirmek için Manisa Sinema Ofisi'ni açtı. Şehir Tiyatroları binasında hizmete giren ofisin, kentte film üretimi yapmak isteyen yapımcı, yönetmen ve vatandaşlara destek sağlaması hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sinema Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kentin dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılmasını sağlayacak projelere destek vermeyi amaçlayan Manisa Sinema Ofisi, sinema eğitimi ve film gösterimleriyle Manisalıları buluşturmayı hedefliyor. Sinema Ofisi'nin katkıda bulunacağı projelerle kentin doğal ve tarihi güzellikleri sinema ve belgesel filmler aracılığıyla tanıtılacak.

Ofisin açılış töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Manisa Sinema Ofisi'nin açılış konuşmasında, "Manisa Sinema'nın kalbi olacak. Biz buna inanıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek de Manisa'nın kültür ve sanat şehri olması noktasında hayalleri ve hedefleri var. Biz de bu yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Manisa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, Manisa Sinema Ofisi'nde yapılan çalışmalar sayesinde kentin sinema aracılığıyla tanıtılacağını dile getirdi. Penbeklioğlu, şöyle konuştu:

"Manisa'nın kültür ve sanat yolculuğunda, yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Manisa Sinema Ofisi'ni açarak SineManisa Buluşmalarını başlatıyoruz. Bu Manisa için bir kültür devrimidir. Sinemanın birleştirici gücüyle şehrimizin sokaklarını, meydanlarını, tarihini ve doğasını tüm Türkiye'ye hatta dünyaya taşımaya hazırlanıyoruz. Bugün sizlere yalnızca bir proje tanıtmıyoruz. Manisa'nın sinemayla, sanatla, hayallerle dolu yarınlarını inşa etme sözü veriyoruz. 'SineManisa' buluşmalarımızla Manisa'yı sinemacılarımız için cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burası yalnızca bir Sinema Ofisi değil, yaratıcı ruhların, yeni hikayelerin, büyük düşlerin filizlendiği bir merkez olacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, kentin sinema endüstrisi için geniş imkanlara sahip olduğuna dikkati çekti. Sudak, "Hem doğal güzellikler hem de tarihi güzellikler açısından Manisa'nın çok yüksek bir potansiyeli var. Biz İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak ve Manisa Valiliği olarak şehrin köklü tarihinin açığa çıkartılması için birçok çalışma yapıyoruz. Müzeler, ören yerleri gibi… Fakat bunun yerel yönetimler tarafından desteklenmesi, bir Sinema Ofisi'yle bunların ortaya çıkartılması, yapımcılarla prodüksiyon şirketleriyle buluşturulması çok önemlidir. Yerel yönetimlerin desteği bu konuda çok önemli olduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu çalışmayı çok değerli buluyoruz" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ise Manisa'nın da sinema sektörünün paydaşlarından biri olmasını istediklerini aktararak, "Sinema Ofisi'miz için bir envanter oluşturmayı planlıyoruz. Manisa'da film çekmeye karar veren bir yapımcı ya da yönetmenimiz geldiğinde bu envantere bakabilsin. Bu envanter sayesinde film yapım sürecindeki ihtiyaçlarını kolay bir şekilde temin etmelerini sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa Sinema Ofisi'nin açılışına katılan vatandaşlardan bazıları, projeye ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle anlattı:

- Ömer Can Çayır: "Üretim olarak baktığımızda Manisa'da endüstriyel üretim var. Fakat, sanatsal üretimi endüstriyel üretimle oranladığımızda biraz geride kalıyor. Bunu dengelemek ve hatta sanatsal üretimin endüstriyel üretimin önüne geçmesini sağlamak böyle atılımlarla gerçekleşebilir diye düşünüyorum."

-Ersin Uluk: "Belediye'nin böyle bir projeyi kamuya, katılıma açık olarak hayata geçirmesi çok değerli. Böyle bir demokrat fikri işlemesi açısından çok değerli buluyoruz. Çünkü, yediden yetmişe, ilgi duyan, öğrenmek isteyen, kim varsa bu oluşuma dahil olabilecek. Herkesin bir fikri vardır ve bu fikirler değerlidir. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ortaya bir süreç çıkar. Ben de İstanbul'dan göçmüş, bu işin bir profesyoneli olarak çalışmalara bakacağım. Ben ne yapabilirim, buradaki çalışmalara nasıl katkıda bulunabilirim diye düşünüyorum. Bu süreçte kendimi konumlandıracağım."