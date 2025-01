Güncel

Manisa, tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak

Bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Ege Kariyer Fuarı Lansman ve hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi

EGEKAF'25'te on binlerce genç iş dünyası ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

MANİSA - Yetenek her yerde mottosuyla bu yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 16 paydaş üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Ege Kariyer Fuarı EGEKAF'25'in lansman ve hazırlık çalıştayı gerçekleştirildi. Manisa'da şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük etkinlik olması planlanan fuar Ege Bölgesindeki on binlerce genci iş dünyasıyla buluşturacak.

Manisa CBÜ Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesindeki Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapılan lansmana Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, EGEKAF Fuar Yöneticisi Doç. Dr. Eser Yeşildağ, Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, paydaş 15 üniversitenin rektörü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Fuarın ana sponsoru olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ile Manisa OSB yetkileri, firma temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Ege Kariyer Fuarı 26-27 Şubat 2025 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesinin Şehzadeler Kampüsünde gerçekleştirilecek.

"Hayal etmek ilk adımdır

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan EGEKAF Fuar Yöneticisi Doç. Dr. Eser Yeşildağ, "Buradaki organizasyon bir kariyer fuarının tanıtılmasının ötesinde bireylerin ve kurumların birlikte büyümesi ve geleceğin şekillendirilmesi için güçlü bir başlangıç noktası. Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınması adına atılan çok önemli bir adımdır. Ege Kariyer Fuarı sayesinde işverenler, yenilikçi ve yetenekli bireylerle tanışma fırsatı bulacak, gençlerimiz ve profesyoneller kendilerini ifade edebilecekleri ve hayallerine bir adım daha yaklaşabilecekleri bir platform bulacak. Bölgemizin işgücü potansiyelini artırmak için somut adımlar atılacak. Sevgili öğrenciler Ege Kariyer Fuarı geleceğinizi inşa etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sizin potansiyeliniz sadece bireysel kariyerinizi değil, aynı zamanda bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasını da ileriye taşıyacak. Unutmayın hayal etmek ilk adım bu fuar size hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için sadece bir köprü vazifesi görecek." dedi.

"Fuar Şehzadeler kampüsünde düzenlenecek"

Programda konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, "Bu yıl Ege Bölgesinde yapılacak olan fuara üniversitemiz ev sahipliği yapıyor. Özellikle sürekli dile getirilen üniversite-sanayi iş birliğinin en önemli somut örneği olarak düşündüğümüz Ege Kariyer Fuarını üniversite öğrencilerimiz, mezunlarımız, sektör ve kamuyla iş birliği yapmasına ve buradan istihdama yönelik güzel çıktılar olacak bir fuardır. Üniversitemizin ev sahipliğinde 16 paydaş üniversitemizle birlikte gerçekleştirdiğimiz fuarda şu an itibariyle 50'nin üzerinde kamu kurumu bu etkinliğe dahil olmuş durumdadır. Şu an için 150'nin üzerinde etkinlik ve 200'ün üzerinde katılımcıya ulaşmış bulunuyoruz. Fuar Üniversitemizin Şehzadeler Kampüsünde gerçekleştirilecek. Biz burada büyük bir çadır kurarak yaklaşık 5 bin metrekareye yakın kapalı bir alan oluşturarak sektörden gelen hem kamu kurumlarımızı hem tüm sanayici katılımcılarımız için alan oluşturmuş durumdayız. Fakülte binalarımızın alanları da burada etkinlik alanı olarak kullanacağız. Şu an itibariyle 250 stant alanı dolmuş durumda. Oldukça yoğun bir ilgi var. Şu ana kadar planladığımız etkinlikler 150'nin üzerinde. 20'nin üzerinde söyleşimiz ve öğrencilerimiz için düzenlediğimiz yarışma tarzı etkinler olacak." şeklinde konuştu. Rektör Kibar ayrıca fuarın ana sponsoru olan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa OSB'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

"Önemli bir fuar"

Böylesine önemli bir fuara Manisa'nın ev sahipliği yapacak olmasının çok önemli olduğunu ve Rektör Rana Kibar'ın heyecanı ve çalışmalarını takdirle izlediklerini belirten Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Böyle bir faaliyetinin ilimizde icra edilecek olmasından ben de büyük bir heyecan duyuyorum. Gerçekten çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitimdeki sürekli işgücü piyasasında veya piyasanın talep ettiği işgücü noksanlığından bahsedilir. Aslında bütün gençlerimiz kendi alanlarında çok yetenekli. Önemli olan bu yeteneklerin bulunması ve keşfedilmesi hem bireysel olarak hem toplumsal olarak ve bu konuyla ilgili bir merak hissiyatının uyandırılması gerek. Bu çok önemli. İnşallah el birliğiyle Cumhurbaşkanımızın riyaset ve rehberliğinde ulusal, milli stratejik hedefleri hep beraber iş merdivenleri oluşturup her birimiz üzerimize düşen vazifeleri ifa ederek bu sonuçları daha da iyileştiririz. Bu kariyer fuarında kamu kurum ve kuruluşlarımız da dahil. Daha yüksek derecede katkı sunmamız beklentimiz. Bununla ilgili bilimsel olarak yapılan çalışmalarda kim, nerede, ne zaman hangi müdahalelerle daha verimli katkıyı sunuyor, bunun mecrası zaten Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi. Ofisin belirlemiş olduğu standartlar, prosedürler ve bilgi teknolojinin en etkili şekilde kullanılarak oluşturduğu platformlarla bu işimizi kolaylaştırıyor. Hepimiz hem kendi yaşam kalitemizi hem toplumun sosyal refah seviyesini yükseltmek için seferber olmamız lazım. Bu faaliyetin insanlığa, kentimize ve ülkemize hayır ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

"Bölge ve ülkenin kalkınması için aracıyız"

Konuşmasında yaptıkları çalışmanın asıl amacının önce bölgesel ardından da ulusal kalkınmaya aracı olmak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay şunları söyledi: "Bu çalışmamızın asıl amacı önce bölgesel ardından da ulusal kalkınmaya aracı olmak. İnsan kaynakları dediğimizde bireyle başlayan süreçte diğer araçlarla birlikte oluşan bir ekosistem var buna EDGE diyoruz. Erken dönem kariyer ekosistemi. Bu ekosistemin içinde var olan 11 ayrı ürünü çalışarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına destek veriyor. Bu fuarlar çok büyük bir platform. Dünyada böyle bir örnek yok. 2019 yılından bu yana düzenli olarak her yıl sürüyor. 149 üniversitenin iş birliğinde yapılıyor bu iş. 1 milyonu geçti öğrenci sayısı, katılımcı firma 10 bini geçti katılımcı firma sayısı. Kamu da burada bulunuyor. Şu an Manisa'da 50'den fazla kamu kurumu katılacak. Özel sektörde burada. Kamu kurumların özel sektörle rekabet ettiği bir düzlemi düşünün. 30 yıl önce böyle bir durum var mıydı yoktu. Şimdi kamu kurumlarımız üniversitelerde yetişen yetenekli öğrencileri kendi kurumlarına almak için özel sektörle rekabet ediyor. Öğrenci hem kamu kurumunu hem özel sektörü ziyaret ediyor. Kendisi için en uygun olanına karar veriyor. Kamu kurumlarının yaptığı etkinlikler son iki üç senedir özel sektörün önüne geçmiş durumdadır. Bölgesel Kariyer Fuarlarının yapıldığı illerde ihracatta artış yaşanmış, sanayi sektörünün gelirinde artış olmuş, sigortalı çalışan sayısı artmış, firma sayısı artmış ve işsizlik başvurusu sayılarında azalma olmuş."

Lansman ve çalıştay, Dr. Savaş Ceylan tarafından gerçekleştirilen Erken dönem kariyer ekosistemi hakkındaki sunum ile sona erdi. Programın bitiminde Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a şehzadeler şehri Manisa'nın sembollerinden biri olan padişah kaftanı tablosu hediye etti.