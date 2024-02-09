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Mansur Yavaş: Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un başkente yapılacak hizmetler için açık çek aldığını söylemesine ilişkin, "Eğer bununla Ankara halkını tehdit edeceklerse, bunun demokraside yeri yoktur. Ankara halkı, gereken cevabı verecek. Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter" dedi.

Mansur Yavaş, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, OSB başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Sanayicilerin sorun ve taleplerini dinleyen Yavaş, gündemlerindeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, sanayicilerin su ile ilgili şikayetleri üzerine, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) bütçesinin yüzde 50'ye yakın indiğini belirterek, "Bunun sebebi, önceki dönemde Ankara halkına tonu 1,6 dolara su satılmış. Şimdi, suyu bunun yarı fiyatına satıyoruz. Ayrıca öğrenci evlerine yüzde 50 indirimli, bir de sosyal destek alan ailelere de tonu 1 liradan veriyoruz. Ama aradaki farkı, Sosyal Hizmetler Dairesi ödüyor. Ayrıca bildiğiniz gibi sürekli olarak ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyetlerimiz artıyor. Özellikle enerjiye gelen maliyetler. Çünkü birçok yerlerden suyu basmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle maliyetimiz artıyor. Eskiden çok yüklü paralar Ankara Belediyesi'ne aktarılırken, ASKİ'de ve fen işlerinde bu paralar kullanılırken, altyapılar yapılmamış" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANININ ONAYLADIĞI KREDİYİ REDDETTİLER'

Tatlar Arıtma İstasyonu'na Murat Karayalçın'ın belediye başkanlığı döneminden sonra hiç masraf yapılmadığını söyleyen Yavaş, "Geldiğimde bir ASKİ Genel Müdürümüz vardı. O beni ikaz etti, 'Tatlar'da 1,5 milyon metreküp arıtma var. Sizi de ilgilendiriyor. Ancak 750 bin metreküpü ayrıştırılıyor, arıtılıyor ve ilerde tekrar birbirine karışıyor. Bu su Ankara Çayı'ndan, Sakarya'ya, Sakarya'dan da İstanbul Ömerli Barajı'na çekiliyor. Acil yapmamız gerekiyor' dedi. Hemen proje ihalesini açtık, projesi yapıldı. Durumu Sayın Cumhurbaşkanına da arz ettik ve yatırım programına alındı. '275 milyon dolar kredi bulduk. 25 milyon dolar da biz harcayacağız' dedik. Maalesef Cumhurbaşkanının onayladığı kredi, tam 8 aydır belediye meclisinden önce reddedildi, daha sonra da erteleme kararı almak suretiyle 'yargıya başvurmasınlar' diye uzatılıyor" dedi.

'ÖNCE KEÇİÖREN'DEKİ KULEYİ TAMAMLASIN'

Yavaş, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi için adayı Turgut Altınok'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlardan Ankara'ya yapılabilecek yatırımlar için açık çek aldıklarını söylemesi ile ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

"Şu anda zaten iktidar partisinin belediye başkanı. Böyle kolay çek alınıp da kanunsuz yardım filan alınabiliyor mu, bilmiyorum ama önce Keçiören'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim. Oralardan destek alıp, Keçiören'de yaşayan 50 bin yoksula, 5 bin civarında bizden yardım alan emekliye destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp, Keçiören için kullanmasında hiçbir engel yok. 'Önce onları yapsın' diye düşünüyorum. Bunların hepsi seçime yönelik. Bunlar rahmetli Özal döneminde de yapılmış. Nasıl ters teptiği görülmüştü. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok. Çünkü bizler de vatandaşlara hiçbir ayrım yapmadan Ankara halkına hizmet ediyoruz. Eğer bununla Ankara halkını tehdit edeceklerse, bunun demokraside yeri yoktur. Ankara halkı gereken cevabı verecek. Bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter."

'KURUŞUNA KADAR NE YAPTIĞIMIZ BELLİ'

Altınok'un, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 300 milyar lira bütçesinin nereye harcandığı sorusunu da değerlendiren Yavaş, "mansuryavasneyapti.com'a girsin, orada kuruşuna kadar ne yaptığımız belli. Oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin. Çünkü şu anda 'Mansur Yavaş'ın projeleri yok' derken; benim uyguladığım projeleri taahhüt olarak, vaat olarak veriyor. mansuryavasneyapti.com'da hem yaptığımız projeleri öğrenebilir, onları vaat edebilir hem de nereye kaç para harcadığımı görebilir. Gayet şeffaf çalışıyoruz. Sayıştay raporlarına kadar belediye web sayfamızda vardır. Ama parayı böyle sırf betona yatırmadığımız muhakkak. İnsan ihtiyaçları için harcıyoruz" dedi. (DHA)