Mansur Yavaş: Destek alan ailelerin çocukları eşit şekilde hayata başlasın diye çaba harcıyoruz

Güncel

Haber: İLEYDA ÖZMEN/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, destek alan ailelerin çocukları, diğer çocuklar ile eşit şekilde hayata başlasın diye çaba harcadıklarını, 50-60 bin kadar ortaokul ve lise öğrencisine 50'şer binişlik kart verdiklerini, servis tutamayan ailelerin çocukları için servis yardımı yaptıklarını belirtti, desteklerin artarak sürdürüleceğini söyledi. Yavaş, "İddia ediyorum, bir belediye başkanı kendisine oy versin vermesin hiç kimseyi ayıramaz. Bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir her şeyidir belediye başkanı. ve kentte yaşayan herkesin her türlü derdine derman olmak zorundadır. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı ve CHP ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş, ANFA Fuar Alanı'nda Servisçiler Odası Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yavaş şunları söyledi:

"ŞÖYLE BİR DÖNÜP BAKIYORUM, BAKMADIĞIMIZ, EL ATMADIĞIMIZ HİÇBİR ESNAF GRUBU YOK"

"inSeçimden önce sizlere söz vermiştik bir esnaf çocuğu olarak esnafın daima yanında olacağımızdan dolayı. ve beklenmedik bir şekilde yaşanan pandemi nedeniyle bugün Ankara'da faaliyet gösteren konusu ne olursa olsun tüm esnafımızla yan yana geldik. Hepsine destek olduk. Sadece destek olmak değil aynı zamanda Ankara'da belki de Türkiye'nin en büyük dayanışmasını gerçekleştirdik. Maskeleri terzilerimize diktirdik. Servisçilerimizden yararlandık. Taksicilerimizin de filyasyon ekibinde ücretli şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmesini sağladık. Şöyle bir dönüp bakıyorum bakmadığımız, el atmadığımız hiçbir esnaf grubu yok. 65 yaş üstü dediler sokağa çıkması yasak onlara kuryeleri çağırarak onlara para ödeyerek 65 yaş üstü evinden çıkamayanlara destek olduk. Bir cuma akşamı birden bire akşam 22'de gece 23'te sokağa çıkma yasağı oldu. Halbuki pazarcı esnafımızın hepsi pazar sabahı için hazırlanmış ve kara kara düşünmeye başlamışlardı. Ama onların kara kara düşünmelerine fırsat kalmadan yarım saat içersinde organize olarak tüm malzemelerini alıp belediyenin kendi tesisinde kullanmak suretiyle onların zarar etmemesi için çalıştık. Ulaşım sektöründe zaman zaman halk otobüslerinin, taksilerle dolmuşların bir sürü problemi oluyor. Hep söylediğim şu oldu; birbirinizin ekmeğine el uzatmadığınız taktirde herkes Cenabı Allah'ın verdiği rızkı yiyecek. Birbirinizi bunaltmadığınız müddetce her türlü talebiniz yerine getirilecek diye konuştuk ve bugüne kadar da bu şekilde devam ettik. Halk otobüslerine destek olduk. Vatandaşı da aynı zamanda ucuz taşımak için. Ama belli ki zamlar geldikçe gelecek. Şimdi dolmuş esnafımıza da desteğe başlıyoruz. Sizler için de yapabileceğimiz ne olursa elbette sizler için de destekte her zaman hazırız.

"KORSANLARLA İLGİLİ BİR YAZILIM YAPALIM. BU KORSANLARI DİREKT ZABITAYA İHBAR EDECEĞİNİZ BİR SİSTEM GETİRELİM"

Bizler sizlere danışmadan hiçbir şey yapmayız. Çünkü biliyorum ki esnaf çocuk okutuyor, ailesini geçindiriyor. Kapatılan her iş yeri, çalışmayan her minibüs her servis bizim kapımıza özgeçmiş olarak iş talebi olarak geliyor. Halbuki sizler çalışıyorsunuz, kimseye yük olmuyorsunuz üstelikte vergi veriyorsunuz. Onun için tüm esnafın Ankara'da ayakta kalması lazım. Bizler de Allah ömür verdikçe görevde kaldığımız müddetçe her konuda yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Bir diğer konu korsanla ilgili. Eğer yapabilirsek korsanlarla ilgili bir yazılım yapalım. Bu korsanları trafikte gördüğünüz an direkt zabıtaya ihbar edeceğiniz bir sistem getirelim. Bize ihbar ederseniz zabıtamız da gereğini yapacaktır. Bir diğer konu kameraların uzatılması işi. Hazirana kadar süre varmış, zaten normalde uzatılırsa eyvallah ama uzatılmazsa da ona da inşallah UKOME'ye getirip bir karar almaya çalışırız.

"İDDİA EDİYORUM BİR BELEDİYE BAŞKANI KENDİSİNE OY VERSİN VERMESİN HİÇ KİMSEYİ AYIRAMAZ"

Destek alan ailelerin çocukları eşit şekilde hayata başlasın diye her türlü desteği veriyoruz. 50-60 bin kadar öğrencimiz, ortaokul ve lise talebesine 50'şer binişlik kart verdik. ve sayısını tam bilmiyorum ama üç yıldır devam eden okuması gereken ancak servis tutamayan ailelerin de biraz önce başkanımız söylediği gibi servis ücretlerini ödüyoruz. ve inşallah daha bu konuda talep geldikçe bizler de o konuda hem sizden destek istiyoruz hem de biz de o ailelere destek olacağız. Böylelikle iddia ediyorum bir belediye başkanı kendisine oy versin vermesin hiç kimseyi ayıramaz. Bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir her şeyidir belediye başkanı. ve kentte yaşayan herkesin her türlü derdine derman olmak zorundadır. Bu şekilde devam edeceğiz.