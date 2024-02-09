Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Önceliğe Halkın Sağlığı ve Acil İhtiyaçları Bakıyoruz

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Halkın sağlığının dahi, siyasete alet edilmesini gerçekten kınıyoruz. Bizim öyle bir yaklaşımımızın olmadığını bütün Ankara biliyor. 231 köyde kanalizasyon açıktan akıyordu. Bunların 150 kadarını yaptık. Birçok bölgemizde su yok. Hangisi acildir? Belediye için kanalizasyonların bir defa kapalı sisteme alınması ve su olmayan bölgelere suyun ulaştırılması lazım. Görünmez denen yatırımları, önceliği halkın sağlığı ve acil ihtiyaçları olarak bakıyoruz. Fantezi projelerle işimiz yok, böyle sorunlar varken başka projelere de asla para ayırmıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Başkent OSB İdari Binası'nda bir araya geldi. Görüşmede sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yavaş, şunları söyledi:

"Polatlı suyu hakkında bilgi vermek istiyorum, adı Polatlı suyu ama normalde Sincan Yenikent ve bu bölgenin tamamını ilgilendiren bir yatırım. Şu anda biz suyu vermeye başladık ancak Yenikent'ten bypass yaparak verdik. Sadece 4-5 kilometre, 1 ay içerisinde bitirecek bir bağlantısı kaldı ama biz Yenikent'ten baypas yaparak şu anda suyu verdik, 10 kilometreyi geçti. Polatlı'ya herhalde bu ayın ortalarında veya sonuna kadar ulaşmış olacak, buralara sizler için branşman kondu. Depolara kadar ulaşması için de arkadaşlarımız çalışacak, atık su için de zaten beraber proje ortaklığı yapılmış. Eskiden çok yüklü paralar Ankara Belediyesi'ne aktarılırken ASKİ'den ve Fen İşleri'nde kullanılırken altyapılar yapılmamış maalesef. Bir yandan da sadece bu tarafları değil şehrin merkezini de çok su basıyor. Yıllarca eski borular, atık ve yağmur sularının ayrılmamış olması gibi nedenlerle sürekli olarak sıkıntı yaşıyoruz.

"İKİNCİ BİR ANKARA ÇAYI YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Ankara için ben meslek odalarıyla görüşüyorum. Bu Ankara Çayı şöyle bir problem yaratmaya başladı; nüfusun artması ve iklim değişikliği nedeniyle artık normal yağış beklemiyoruz. Yani geçen yıl İstanbul neredeyse kuraklık yaşarken bizde 1,5 yıl yetecek kadar barajlarımızda su vardı. Bir yandan iyiliği var barajımız doluyor ama bir yandan da şehir merkezine bu yağış yağdığı zaman artık bunun normal bir altyapıyla kaldırılması mümkün değil. İkinci bir Ankara Çayı yapmak zorundayız, merkezdeki suyu, Çayyolu'ndaki yapılan yüksek binaları falan görünce bunların da atıkları yarın söz konusu olacak. Oralardan gelen yağışı en azından bu tarafa başka bir kanalla getirip bir baraj gibi suyu biriktirme gibi bir projenin ileriye yönelik yapılması gerekiyor. Çünkü sadece benim dönemimde 4-5 kez Ankara Çayı yüzde 100 dolulukla aktı. Yani biraz daha su katışabilse her tarafı sel basacak. İklim değişikliği nedeniyle bunun devam edeceğini dikkate alırsak büyük oranda bu tedbirleri şimdiden planlamak durumundayız, böyle bir sorunumuz var.

"ÖNCELİĞE HALKIN SAĞLIĞI VE ACİL İHTİYAÇLARI OLARAK BAKIYORUZ. FANTEZİ PROJELERLE İŞİMİZ YOK"

Geçen yılki ASKİ'nin bütçesi eksi 5 milyar olarak belirlendi. Bu Meclis'te karar alındı yani 5 milyarı ASKİ borçlanarak yapacak sizin talep ettiğiniz yatırımları. Dolayısıyla maliyetler artınca krediye başvurduk ama kredi de bulamıyorsunuz bugünkü ekonomik şartlarda. 2 milyar bulduk, ilgili banka dedi ki 'Tekrar karar alın Belediye Meclisi'nde, belediye kefil olsun.' O da Belediye Meclisi'ne gitti maalesef o da reddedildi, öyle bekliyor. Yani kendi hazırladıkları bütçeyi dahi reddettiler. Onun için bizim amacımız bu seçimde Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu almak suretiyle bu problemleri ortadan kaldıracağız. Çünkü halkın sağlığını dahi, siyasete alet edilmesini gerçekten kınıyoruz. Bizim öyle bir yaklaşımımızın olmadığını bütün Ankara biliyor. Yani 231 köyde kanalizasyon açıktan akıyordu. Bunların 150 kadarını yaptık. Birçok bölgemizde su yok. Hangisi acildir? Belediye için kanalizasyonların bir defa kapalı sisteme alınması ve su olmayan bölgelere suyun ulaştırılması lazım.

Görünmez denen yatırımları, önceliği halkın sağlığı ve acil ihtiyaçları olarak bakıyoruz. Fantezi projelerle işimiz yok, böyle sorunlar varken başka projelere de asla para ayırmıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde çalışmaya da devam edeceğiz. Yani vatandaşın parasını biz proje yapıyoruz deyip de görünsün diye insana yaramayan, içinde insan olmayan projeleri de aktarmak istemiyoruz.

"ORGANİZE SANAYİLERİN TAMAMININ GELİŞMESİ İÇİN HEPSİNE BİZ ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ YAPIYORUZ"

Kariyer merkezine organize sanayiler üzerinden erişebilirsiniz İkinci döneme bu alanlarda bir ortak alan varsa boş, biz kurs verebilecek binalar yapmak suretiyle prefabrik olabilir, yapılı olabilir, ortaklık çalışma yapabiliriz. Yani hangi teknik elemana ihtiyacımız varsa onları vereceğimiz kurslarla ilgili. Bana göre en önemli projelerden birisi, biz 4 tane teknokent açtık. Yani Türkiye'de ilk belediye teknokenti açan biziz. Organize sanayilerin tamamının gelişmesi için hepsine biz elimizden gelen desteği yapıyoruz. Sebebi burada sizlersiniz. Yani bu kadar büyük üretimin Türkiye ekonomisine, Ankara ekonomisine katkısı olan, aynı zamanda istihdama katkısı olan yerleri desteklemek boynumuzun borcu. Bu devirde böyle yatırımı yapıp riske girmenin de bir kahramanlık olduğunu düşünüyorum Yani çünkü böyle ortamlarda parayı bankaya yatırıp hazır işsiz bir şekilde faiz almak varken birçok emek veriliyor ve üretim yapılıyor. Sonuna kadar sizlere minnettarız ve destek olmaya da devam edeceğiz."