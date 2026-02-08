Marble İzmir 2026 İçin Hazırlıklar Sürüyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir – 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın Danışma Kurulu Toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı.

14 – 17 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 31. Marble İzmir Fuarı'nın Danışma Kurulu Toplantısı, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ev sahipliğinde, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, oda ve birlik başkanları ile yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi.

Hazırlık süreci, teşvikler ve sektörün beklentilerinin ele alındığı toplantıda konuşan İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, Marble İzmir'in 31 yıldır doğal taş sektörüne sağladığı katkıların yanı sıra İzmir'in ekonomik hareketliliği, ticaret hacmi ve uluslararası görünürlüğü açısından da önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Fuarın, üretimden ihracata uzanan geniş bir yapıyı bir araya getirdiğini vurgulayan Cumalıoğlu, Marble İzmir'in sektörün gelişimine katkı sunan, kentin marka değerini güçlendiren ve 100'ü aşkın ülkeden katılımcı ve ziyaretçisi ile uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti.

"Prestijli Fuar" statüsü ile katılımcılara teşvik

Tuğçe Cumalıoğlu, Marble İzmir'in, Ticaret Bakanlığı tarafından "Prestijli Fuar" statüsüne alınmasının katılımcılar açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkati çekerek, 1 Ocak 2026 itibarıyla güncellenen teşvikler kapsamında katılımcı firmalar için yararlanabilecekleri fuar üst destek limitinin 1 milyon 292 bin 800 TL olduğunu belirtti.

Stant yapımı ve fuar katılımına ilişkin harcamaların bu destekler kapsamında değerlendirildiğini ifade eden Cumalıoğlu, İzmir Ticaret Odası tarafından sağlanan desteklerle birlikte katılımcılar için güçlü bir teşvik yapısının oluşturulduğunu dile getirerek, "İzmir Ticaret Odası'nın fuara özel desteği var. Buna göre, oda üyeleri için 1–80 metrekare arası katılımlarda yüzde 50, 80–200 metrekare arası katılımlarda ise yüzde 60 oranında, metrekare başına KDV hariç 3 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor. Bu destekler Ticaret Bakanlığı teşvikleriyle birlikte kullanılabiliyor. Bu teşviklerin katılımcılarımız için büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yurt dışı tanıtım çalışmaları tam gaz

Cumalıoğlu, yurt dışı tanıtım çalışmaları ve ziyaretçi hedefleri kapsamında ABD, İngiltere, Körfez ülkeleri ve Benelüks pazarlarından proje ve mimarlık odaklı alıcılar ile Çin, Hindistan, İtalya ve Mısır'dan blok alımı yapan profesyonellerin öncelikli hedef gruplar arasında yer aldığını, bu doğrultuda uluslararası tanıtım ve davet çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. İtalya doğal taş ve taş işleme makineleri sektörünün önemli temsilcilerinden İtalya Mermer Makineleri Üreticileri Konfederasyonu ile yapılan anlaşmaya da değinen Cumalıoğlu, bu işbirliğinin Marble İzmir'in uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Heykel Çalıştayı ile mermer kentle buluşuyor

Tuğçe Cumalıoğlu, bu yıl bir Heykel Çalıştayı düzenleyeceklerini de belirterek, "İzmir bir mermer kenti. Marble İzmir'i, fuar alanıyla sınırlı görmüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın önerisi ile 15 Mart – 8 Nisan 2026 tarihleri arasında Fuar İzmir'de düzenlenecek heykel çalıştayıyla mermerin kent yaşamında daha görünür hale getirilmesini hedefliyoruz. Çalıştayda üretilecek eserler, Marble İzmir süresince sergilendikten sonra İzmir'in farklı noktalarına taşınarak kamusal alanlarda yer alacak" diyerek mermerin ticari kimliğinin yanı sıra kültürel ve sanatsal yönünün de kentle buluşturulmasının amaçlandığını dile getirdi.

"İzmir'i daha iyi tanımaları için çalışıyoruz"

Katılımcı ve ziyaretçilerin İzmir'de daha fazla zaman geçirip kenti tanımasını istediklerini ve bunun için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Cumalıoğlu, "Fuar ziyaretçilerinin İzmir'i daha yakından tanıyabilmesi için şehir içi yürüyüş rotaları, mermer cepheli yapıları kapsayan envanter çalışmaları, antik kentlere yönelik alternatif tur seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Online ziyaretçi kaydı yapan tüm ziyaretçilere, fuar süresince ve sonrasında şehirde yapılabilecek etkinliklere ilişkin bilgilendirici içerikleri de e-posta yoluyla daha gelmeden iletiyoruz" dedi.

"Fuarı daha da büyütmek hepimizin sorumluluğu"

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Marble İzmir'in sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte ele alınması gereken bir organizasyon olduğunu belirterek, fuarın başarısı için otelcilerden lokantacılara, taksicilerden ticaret odalarına kadar kentin tüm dinamiklerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Herkesin fuara sahip çıkmasının önemine dikkat çeken Şimşek, fuarın 31 yıllık geçmişi ve öncesindeki Sevgi Yolu dönemiyle birlikte 36 yıla yayılan büyük bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, "Benim bugün üç yaşında bir torunum var, belki 30 yıl sonra gelip bu fuarda çalışacak. Bu nedenle Marble İzmir'i yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da fuarı olarak görmeli ve hep birlikte büyütmeliyiz. Bu fuar bir kişinin değil, hepimizin ortak değeri ve dünyada ilk üçte yer alan bir Türkiye markası. Bu birikimi koruyarak daha da büyütmek hepimizin sorumluluğu" diye konuştu.

77 milyon dolardan 2 milyar dolara

Yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Şimşek, fuarın ilk yılında 77 milyon dolar olan doğal taş sektörünün ihracatının 2022 yılında 2 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, fuarın sektörü, sektörün de fuarı büyüttüğünü söyledi. Dünya genelinde yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ticari hacim içinde Türkiye'nin yüzde 10'luk paya sahip olduğunu aktaran Şimşek, "Bu başarıda makine sektörünün önemli bir rolü var. Doğal taşta ürün geliştikçe makine kullanımı artıyor. Bu da ihracat rakamlarına doğrudan yansıyor. Bu fuarda da bir holü dolduran makine üreticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız"

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ise Marble İzmir'in sektör açısından stratejik bir organizasyon olduğunu belirterek, fuarın daha da güçlenmesi için üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti. Birlik olarak Marble İzmir'i, ihracatı büyüten önemli bir platform olarak gördüklerini dile getiren Alimoğlu, "Bu doğrultuda alım heyetleri başta olmak üzere uluslararası ticareti artırmaya yönelik çalışmaları fuar süreciyle birlikte planlıyoruz. Hedef pazarlardan nitelikli alıcıların İzmir'e getirilmesi, katılımcı firmaların yeni ticari bağlantılar kurabilmesi ve sektörün ihracat potansiyelinin artırılması için fuara tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Güç birliği mesajı

Toplantının sonunda söz alan sektör temsilcileri de fuarın daha da güçlendirilmesi adına görüş ve önerilerini paylaştı. Katılımcılar, fuarın üretimden ihracata uzanan yapısının sektör için büyük bir değer oluşturduğunu vurgulayarak, danışma kurulu toplantılarının ortak aklın geliştirilmesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Sektör temsilcileri ayrıca, Marble İzmir kapsamında düzenlenen, farklı ülkelerden gençlerin katıldığı Değişik Doğal Taş Tasarım Yarışması'nın tasarım, katma değerli üretim ve genç tasarımcıların sektöre kazandırılması açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Sektör temsilcileri, fuara birlikte katkı sunmaya ve iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını da dile getirdi.