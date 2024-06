Mardin'de 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi anıldı

Güncel

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi mezarları başında anıldı.

PKK'lı teröristler, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişiyi hunharca katletti.

Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, mezarlığı ziyaret ederek kabirlere çiçek bıraktı, dua etti.

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden 84 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, AA muhabirine, teröristlerin 3 koldan köye saldırdığını anımsatarak, "Çoluk çocuk demeden herkesi katlettiler. Hayvanları bile yakmışlar. Onları lanetliyoruz." dedi.

Konfederasyon Genel Başkanı Orhan Kandemir, katliamın yıl dönümünde şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit ailelerini yalnız bırakmayarak acılarını paylaştıklarını kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

"Terör örgütü 1987 yılında 16'sı çocuk 30 insanımızı katletti. Katledilenler arasında daha ismi konulmamış bebek var. Kundaktaki bebekleri bile acımadan katlettiler. Terör örgütünün her türlü eylemini kınıyoruz, lanetliyoruz. Buna benzer katliam bugün İsrail'in Filistin'de Gazzelilere yaptığı çocuk ve kadın katliamlarıdır. Konfederasyon olarak bugün ailelerimizi yalnız bırakmadık. Şehitlerimize tekrardan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsünü ve bütün terör örgütlerinin yaptığı bu katliamları lanetliyoruz."