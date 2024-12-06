MARDİN\'de kız öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden bez çanta üretti

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MARDİN'in Midyat ilçesinde liseli kız öğrenciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, atıkların doğaya verdiği zarara dikkati çekmek amacıyla atık kumaşlardan bez çanta üretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi öğrencileri plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 'Geri dönüşümden sanata, doğu dostu bez çanta' etkinliği düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Görsel Sanatlar Öğretmeni Şehmus Atasever'den bez çantalar üzerinde desen oluşturma ve boyama teknikleri üzerine bilgi aldı. Gerekli malzemelerin temin edilmesinin ardından bez çanta yapımına başlayan öğrenciler, belli ebatlarda kestikleri keten kumaşları çanta şeklinde dikerek boyadı.

'POŞET KULLANMAKTANSA, KENDİ BEZ ÇANTALARIMIZI ÜRETTİK'

Görsel Sanatlar Öğretmeni Şehmus Atasever, atık malzemelerden ürettikleri bez çantalarla öğrencilerle doğayı korumayı hedeflediklerini ifade ederek, "Burada biz öğrencilerimizle bez çantaları geri dönüşümü vurgulamak amacıyla yaptık. Genelde kendi istedikleri tasarımı, resmi birlikte çizip, dışarıda poşet kullanmaktansa, bez çantaları kullanıp geri dönüşümü biraz daha vurgulayarak Sıfır Atık Projesi'ne biraz daha önem vermeye çalıştık. Biliyorsunuz bu tür şeyler küçüktür, ama birlikte yapıldığı zaman anlamlı ve büyük bir kitleye hitap edebilir. Biz de bunun için buna başladık ve devam ettiriyoruz öğrencilerimizle" dedi.

'PLASTİK POŞETLER UZUN SÜRE DOĞADA KALABİLİYOR VE ÇEVREMİZİ KİRLETİYOR'

Öğrencilerden Sultan Çelik, artık plastik poşet kullanmayacağını belirterek, "Burada hem bez çantalara hem resim çizip boyuyoruz el sanatımızı geliştiriyoruz hem de sürdürülebilir bir projeye devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir örnekte burada. Benim yaptığım bir şey. Bunu uzun süre kullanacağım ve plastik poşet kullanmayacağım. Plastik poşetler daha çok zarar veriyor. Onun yerine bunu yapmak daha bir ekonomik ve bez çanta daha güzel, el sanatını da geliştirebilirsin. Plastik poşetler uzun süre doğada kalabiliyor ve çevremizi kirletiyor. Geçmişten günümüze doğamız temiz bir şekilde getirilmiş, ama şu an çok kirlettiğimizden dolayı geleceğe çok kirli bir şekilde bırakacaklar. Bunu önlemek için bez çantayı yapıp temiz tutabiliriz, geleceğe daha temiz bir çevre bırakabiliriz" diye konuştu.

Zehra Ağırman ise bez çantaların kullanılmasının doğa için daha faydalı olduğunu ifade ederek, "Bu yaptığımız bez çantalar doğayı, çevreyi korumak için. Küçük adımlar da olsa çok yararlı. Tek kişi yapınca bir anlamı olmayabilir, ama insanlar birleşerek yaptığında gerçekten çok anlamlı oluyor. Poşet çantalar doğaya zararlı olduğu için bez çantaların kullanılması çevremiz için daha yararlı ve sürdürülebilir bir gelecek sağlıyor. O sebeple bez çantaları yapıyoruz ve burada da resmimizi geliştiriyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet Halis NAYIFOĞLU/MİDYAT ( Mardin,