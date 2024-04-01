81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MARDİN SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

MARDİN SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:22  Güncelleme: 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.031
Toplam Seçmen : 555.072
Açılan Sandık : 1.796
Açılan Sandık Oranı : % 88,43
Kullanılan Oy : 353.369
Geçerli Oy : 332.432
Katılım Oranı : % 72,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAHMET TÜRK% 56,08186.423
AK PARTİABDULLAH ERİN% 28,4594.596
YENİDEN REFAHİBRAHİM ATMACA% 4,6315.397
HÜDA PARİSMAİL ÇEVİK% 2,89.298
CHPÖMER DURAK% 2,458.139
DPABDULKADİR TURAN% 1,85.995
İYİ PARTİSÜLEYMAN AKAR% 0,72.321
DİĞER% 0,622.059
DEVA PARTİSİABDULKADİR KERİMOĞLU% 0,61.990
ZAFER PARTİSİKADİR GÖKÇEN% 0,541.788
SAADETMEHMET ALİ KILIÇ% 0,411.354
HAK-PARSELMAN DENİZ% 0,18607
BTPARZEN ARAS GÜLER% 0,18602
BAĞIMSIZABDURRAHMAN UNCU% 0,13451
DSPHASAN ERÇELEBİ% 0,11355
TKHHAKAN KAZAN% 0,07241
HKPMEHRALİ YÜCEDAĞ% 0,07234
VATAN PARTİSİZEYNETTİN BOZAN% 0,06206
YTPYASİN ÖZDEMİR% 0,05158
MİLLETAHMET KARA% 0,04121
MİLLİ YOLMEHMET FİDAN% 0,0397
ARTUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 91,87
Katılım Oranı : % 72,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ALİ AMAK% 43,5232.183
AK PARTİMEHMET TATLIDEDE% 33,5424.805
YENİDEN REFAHMEHMET BEŞİR AYANOĞLU% 8,045.947
CHPABDÜLKERİM ADAM% 5,33.922
HÜDA PARABDURRAHİM DENGİZ% 4,213.112
BAĞIMSIZHALİL BOZ% 1,431.060
DEVA PARTİSİADNAN ULUSOY% 1,27936
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PEKİZ% 1,08798
İYİ PARTİALİ GÜNEŞ% 0,96711
BTPKADİR OSMAN BAŞKARA% 0,36268
HKPGÖKAN ÖZDEMİR% 0,16117
DİĞER% 0,1394
DARGEÇİT

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 77,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİASYA GEZER% 48,275.841
AK PARTİMEHMET CÜNEYT AKSOY% 44,795.420
HÜDA PARABDURRAHMAN SEYHAN% 4,01485
CHPMUSTAFA BULUT% 0,84101
İYİ PARTİSALİH KORKMAZ% 0,673
YENİDEN REFAHMEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY% 0,5870
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AKTAŞ% 0,3745
HKPAYTEN ÖZAY% 0,2227
SAADETİDRİS YÜCEL% 0,2227
BTPNURİ YUSUF ÖZEKİNCİ% 0,112
DERİK

Açılan Sandık Oranı : % 72,67
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSONGÜL ÖZBAHÇECİ% 61,8711.782
AK PARTİFARUK NECİMOĞLU% 29,845.682
CHPALİCAN IŞIK% 1,66316
YENİDEN REFAHREMZİ EKTİREN% 1,58302
BAĞIMSIZALİ TUNÇ% 1,51287
HÜDA PARSABRİ DİNÇ% 1,42270
DEVA PARTİSİİZEDDİN RUTAN% 1,05200
BTPFADİME TAŞKIRAN% 0,3770
DİĞER% 0,3567
SAADETMUSTAFA İKBAL TOZAN% 0,1528
HAK-PARMEHMET ŞÜKRİ KAHRAMAN% 0,120
VATAN PARTİSİAZİZ SIĞINÇ% 0,119
KIZILTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 88,34
Katılım Oranı : % 71,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİZEYNİ İPEK% 69,8268.609
AK PARTİALİ ERTAŞ% 14,6914.431
YENİDEN REFAHÜMİT AYDIN% 4,784.692
HÜDA PARABDULLAH KAVAN% 2,952.903
CHPALİ KALKAN% 2,692.639
DİĞER% 1,621.594
SAADETİBRAHİM GÜNEŞ% 0,79779
DEVA PARTİSİSERVET UYĞUR% 0,65641
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN AYDIN% 0,54530
İYİ PARTİMEHMET FAİK ÇEÇEN% 0,51504
BTPHAYDAR AKKUŞ% 0,47460
DPBERŞAN AKAY% 0,25244
HAK-PARRAMAZAN İLHAN% 0,24238
MAZIDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKUDRET UÇUK% 51,188.694
AK PARTİİLHAMEDDİN BELEK% 36,626.221
HÜDA PARABDULAZİZ ÖNEN% 5,8986
CHPADEM DENLİ% 2,24380
GELECEK PARTİSİİSMET ÇAVLI% 1,06180
İYİ PARTİABDURRAHMAN BİLEN% 0,94160
YENİDEN REFAHTURAN CAN% 0,65111
DEVA PARTİSİMECİT AKTAŞ% 0,4881
BAĞIMSIZBARAN BAZ% 0,4881
BTPÖMER SEFA KARAMAN% 0,3560
DİĞER% 0,234
MİDYAT

Açılan Sandık Oranı : % 99,64
Katılım Oranı : % 71,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSİ ŞAHİN% 30,315.813
DEM PARTİHİKMET DUMAN% 24,6312.855
DPŞEHMUS NASIROĞLU% 24,2112.634
YENİDEN REFAHSEYFEDDİN ALPSOY% 16,288.493
HÜDA PARADNAN BOZKURT% 3,631.895
SAADETMAHMUT SAMİ KOLLU% 0,55288
BTPHÜSEYİN KARAKAŞ% 0,2102
HKPEMİNE ŞAHBAZ% 0,19101
DİĞER% 0,013
NUSAYBİN

Açılan Sandık Oranı : % 78,36
Katılım Oranı : % 68,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN% 73,8328.473
AK PARTİMEHMET ÇELİK% 14,425.561
HÜDA PARHALİL TALAYHAN% 2,711.047
CHPMEHMET DOĞAN% 2,37913
BAĞIMSIZMEHMET MAHSUM IŞIK% 2,28878
YENİDEN REFAHMUCİP KARDAŞ% 1,23476
DEVA PARTİSİMEHMET YILDIRIM% 0,78300
GELECEK PARTİSİHAKİM DOĞAN% 0,66254
BTPHÜSEYİN TARGİT% 0,55214
DPFUAT KIZMAZ% 0,41159
BÜYÜK BİRLİKHALİT GÖK% 0,28108
HAK-PARMEHMET KURŞUN% 0,277
SAADETHASAN ÇAKAR% 0,1660
DİĞER% 0,0625
VATAN PARTİSİVEDAT TOKAY% 0,0623
ÖMERLİ

Açılan Sandık Oranı : % 81,67
Katılım Oranı : % 84,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSAMETTİN ALTINDAĞ% 40,272.021
YENİDEN REFAHSERVET CEMİLOĞLU% 32,621.637
DEM PARTİNECLA FİGAN ALTINDAĞ% 25,511.280
HÜDA PARABDURRAHİM BEDİR% 0,6834
SAADETOSMAN GÖKÇEPINAR% 0,6633
BTPAYŞE DÜLGER% 0,2613
SAVUR

Açılan Sandık Oranı : % 65,75
Katılım Oranı : % 73,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN UĞUR HAMİDİ% 56,424.070
DEM PARTİHATİCE ÖNCÜ% 37,222.685
CHPİSMAİL OKTAY% 2,04147
YENİDEN REFAHÖMER FARUK AFADLE% 1,2187
HÜDA PARCEMAL ACAR% 1,0878
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 0,9166
DEVA PARTİSİEMİNE KERİMOĞLU% 0,5439
BTPNURCAN KAZANCİ% 0,4331
SAADETSİNAN GÜLNAR% 0,1511
YEŞİLLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAYRETTİN DEMİR% 53,173.372
DEM PARTİSAMİ İLDEM% 23,511.491
YENİDEN REFAHÇAĞDAŞ ARAZ% 16,971.076
HÜDA PARLOKMAN KOÇ% 2,97188
DEVA PARTİSİMEHMET ALİ AYHANCİ% 1,2177
SAADETBİLAL GÜMÜŞ% 1,2177
CHPHALİL ÇOKAN% 0,8252
BTPŞADUMAN EROL% 0,149

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARDİN SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanlığını Kazandı
    01:39 Faruk Özlü Düzce Belediye Başkanlığını Kazandı

    AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

  • Uşak Belediye Başkanlığını CHP adayı Özkan Yalım kazandı
    01:39 Uşak Belediye Başkanlığını CHP adayı Özkan Yalım kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı
    01:39 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Metin Genç kazandı

    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

  • Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oylarının Çalındığını İddia Etti
    01:39 Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Oylarının Çalındığını İddia Etti

    Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.

  • Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ferdi Zeyrek Kazandı
    01:38 Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Adayı Ferdi Zeyrek Kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.

  • CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanlığını kazandı
    01:38 CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya Bartın Belediye Başkanlığını kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.

  • Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti Adayı Sami Er'in Kazandığı Açıklandı
    01:38 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti Adayı Sami Er'in Kazandığı Açıklandı

    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

  • Osmaniye Belediye Başkanlığını MHP Adayı İbrahim Çenet Kazandı
    01:38 Osmaniye Belediye Başkanlığını MHP Adayı İbrahim Çenet Kazandı

    Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.

  • DEM Parti adayı Hazal Aras, Ağrı Belediye Başkanlığını kazandı
    01:38 DEM Parti adayı Hazal Aras, Ağrı Belediye Başkanlığını kazandı

    Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.

  • Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı
    01:37 Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.

  • Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı
    01:37 Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

    Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

  • Balıkesir'de CHP Zaferi
    01:37 Balıkesir'de CHP Zaferi

    Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 01:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: MARDİN SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement