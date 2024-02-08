Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen bir kişi ile market çalışanları arasında kavga çıktı. Kavgada araç sahibinin babası market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda market sahibi hayatını kaybederken, bir kişi ise tedavi altına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

08.02.2024 16:17  Güncelleme: 17:14
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Beyoğlu'nda bir marketin önüne aracını park etmek isteyen M.K. ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. M.K.'nın babası, market çalışanlarını silahla vurdu. Olayda yaralanan market sahibi Mehmet Şahin hastanede hayatını kaybederken M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Mehmet Şahin

MARKET ÇALIŞANLARIYLA KAVGA ETTİLER

Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nın aracını Mehmet Şahin'in (55) işlettiği marketin önüne bırakması nedeniyle iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Durumdan haberdar olan M.K.'nın babası Celal K. (68) olay yerine gelerek iş yeri çalışanına kafa attı.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Celal K.

PEŞ PEŞE KURŞUN YAĞDIRDI

Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. art arda ateş etti. Açılan ateşte M.A.A. ve Mehmet Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan tartışma ve saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracı ile olay yerine gelen Celal K.'nın bir çalışana kafa atması ve kavga etmesi görülüyor. Daha sonra da silahını çıkararak etrafa ateş ediyor. Araya girenler Celal K.'yı güçlükle sakinleştiriyor.

Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Beyoğlu\'nda market çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • süleyman hakan gökşen: düşünecek o kadar çok şey var ki... herkesin cebinde silah var, bu nasıl bir şeydir? dileyen dilediği silahı alıp, kullanabiliyor, ne olacak bunun sonu? koskoca adamsın, kavga edeceksen silahsız geleceksin, karşındakilerin silahı mı vardı? kafa atmak ne demek? bundan sonra cezaevinde nekirle, münkeri beklersin artık. 128 4 Yanıtla
  • Erkut Köse: Nasıl bir beyin varki tek şertli yola park etmeye çalışıyorlar ,cahil her zaman mutludur ama gerçeği öğrendiğinde sinirlenir 102 3 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Toplumun haline bak.giren girmiş bu saatten sonra çıkmaz içinden. 91 4 Yanıtla
  • sohailkhan Akbay: İnsanlar çıldırmış maalesef.. Araba park yeri yüzünden cana kıyıyorlar. Fındık kabuğunu doldurmayan şeyler yüzünden. Biri mezara, biri cezaevine. Allah sonumuzu Hayır etsin. 78 1 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ: ulkemize.bu kadar kacak silah nasil giriyor'bu hic konusulmuyor'varsa yoksa sigara alkol'kumar'silah'fugus sorunlari nedenn konsuulmuyor neden' 73 2 Yanıtla
  • kenan özkaya: Cezalar caydırıcı olmadığı için Trafikte ,sokakta, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde vs. vs. maalesef potansiyel katillerle içiçe yaşıyoruz. Gözü dönmüş bir katilin çok rahat bir şekilde nasıl adam öldürdüğünü izledik. İdam, İdam diyoruz artık! gelsin bu yasa. 62 2 Yanıtla
  • sohailkhan Akbay: Doğru 39 2
  • Mesut Yıldız: İyice bozulduk ya bu nedir böyle 28 1 Yanıtla
  • Sezgin Avcı: Ne oldu şimdi değdi mi kalan ömrünü de içeride tamamliyacaksin 19 0 Yanıtla
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