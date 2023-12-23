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Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Denizi'nde bugün batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise bu akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

23.12.2023 - 12:27,
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ FIRTINA

Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.

KARADENİZ'DE 4 İLDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Batı Karadeniz'de ise bu akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Sinop'ta kuvvetli yağmur, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük'te kuvvetli yağmur ve yer yer karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

KASTAMONU'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Bolu'nun yüksekleri, Çankırı'nın kuzeyi, Düzce'nin doğu ve yüksekleriyle Zonguldak ve Bartın'ın iç ve yüksek kesimlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli kar, Kastamonu il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Marmara\'da fırtına, Batı Karadeniz\'de kuvvetli yağış bekleniyor
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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