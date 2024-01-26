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Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Denizi ve Adalar'a yeni tsunami gözlem istasyonları kuruyor - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Denizi ve Adalar'a yeni tsunami gözlem istasyonları kuruyor

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi çevresi ve Adalar'a yeni 'Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları' kurma çalışmalarına başladı. İstasyonlar, depremler sonrası oluşabilecek tsunamileri takip etmek ve 21 kuruma erken uyarı mesajı göndermek için kullanılacak.

Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Denizi ve Adalar\'a yeni tsunami gözlem istasyonları kuruyor
26.01.2024 - 12:11,
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce, Marmara Denizi çevresi ve Adalar'a yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları" kuruluyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Valiliği İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan destekle Marmara Denizi çevresi ve Adalar'da konumlanacak 20 yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonu" için çalışmalara başladı.???????

İlki Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde faaliyete geçen yeni tsunami erken uyarı sistemleriyle Marmara Denizi'nde depremler sonrası oluşabilecek tsunamiler çok disiplinli bir yaklaşımla takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu yeni istasyonlarla sadece Türkiye'de değil Akdeniz, Ege ve Karadeniz bağlantılı denizlerde 15 farklı ülkeden 21 kuruma erken uyarı mesajı gönderilebileceğini kaydetti.

Enstitünün "Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi" olarak 1 Temmuz 2012'den bugüne kadar 45 tsunami uyarı mesajını AFAD başta olmak üzere abonelerine ilettiğini belirten Özener, "İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında kurmakta olduğumuz yeni istasyonlarımızla İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara Bölgesi'nde deniz seviyesi değişiklikleri daha da yakından 7/24 izlenecek. Çok disiplinli istasyonlarımız deniz seviyesi sensörü, ivmeölçer, meteorolojik sensörler ve GNSS alıcısından oluşuyor. Amacımız, olası bir Marmara depremi sonrası oluşabilecek tsunami potansiyelini gözlemek, bu konuda erken uyarı mesajı ileterek olası can kayıplarının önüne geçebilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Marmara Denizi, Marmara, Doğal Afetler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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