Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli lodos bekleniyor - Son Dakika
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Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli lodos bekleniyor

Marmara\'nın batısıyla Kuzey Ege\'de kuvvetli lodos bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli lodos bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden esmesiyle birlikte Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde de kuvvetli rüzgar etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek olan kuvvetli lodos nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

09.02.2024 15:23
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Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuvvetli lodos bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın güney ve güneybatı yönlerden Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, bu illerin yüksek kesimlerindeyse zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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