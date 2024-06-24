Marmaray İstasyonu'nda Güvenlik Görevlisine Saldıran Sanık Hakim Karşısında - Son Dakika
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Marmaray İstasyonu'nda Güvenlik Görevlisine Saldıran Sanık Hakim Karşısında

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İstanbul Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisine bıçakla saldıran Çetin Aktay, hakim karşısına çıktı. Sanık, intihar etmek için orada olduğunu iddia ederken, müşteki ve avukatları saldırının öldürme teşebbüsü olduğunu belirtti. Duruşma ertelendi.

24.06.2024 19:52
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Haber: GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - İstanbul Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda 15 Mart'ta güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli'ye bıçakla saldıran Çetin Aktay, 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla, 'ısrarlı takip' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çetin Aktay, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) yöntemiyle bağlandı. Müşteki Gülhan Karadereli ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık: "İntihar etmek için gitmiştim"

Saldırgan Çetin Aktay mahkemedeki savunmasında "Ben hiçbir şey yapmadığım halde müşteki beni şikayet etti. Müştekinin tanıdıkları beni darp etti. Akli dengem yerinde değil. Göztepe durağında intihar etme planı yaptım. Giderken yolda müştekiyi gördüm. Üsküdar'dan bıçağı aldım. Göztepe'de indim. Trenin önüne atlayacaktım, ölmezsem müdahale ederlerse, bıçakla boğazımı kesecektim. Ona zarar vermek gibi bir düşüncem hiç olmamıştı. Pişmanım"

Sanık avukatı: "Müvekkilimin öldürme kastı olsaydı öldürebilirdi"

Sanık avukatı da, "Müvekkilim olaydan bir gün önce intihar girişiminde bulunmuştur. İfadesinden anlaşılacağı üzere ertesi gün tekrar intihar girişiminde bulunmuştur. Akıl sağlığının yerinde olmadığını düşünmekteyiz. Müvekkilimin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının denetlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini talep ediyoruz. Müvekkilimin öldürme kastı olsaydı öldürebilirdi" dedi.

Müşteki Karadereli: "Şahıs beni öldürmek üzere gelmişti"

Gülhan Karaderili ise mahkemedeki beyanında sanığın kesinlikle intihar girişimi için orada olmadığını, saldırıdan ölümcül darbeler aldığını belirtti.

Duruşma 14 Kasım'a ertelendi

Mahkeme ara kararında sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'ndan randevu alınmasına ve müştekinin yüzünde kalıcı bir izin varlığına dair rapor alınmasına hükmederek duruşmayı 14 Kasım 2024 tarihine erteledi.

"Ben deliyim' diyerek cezadan kurtulmak bu kadar kolay olmasın"

Karadereli'nin avukatı Can Akşahin duruşma sonrasındaki açıklamasında şunları söyledi:

"Takdir edersiniz ki akli dengesi yerinde olmayan birini bu kadar uzun yıl TCDD bünyesinde çalıştırmazlar. Bu bir skandaldır. Biz bunu da mahkemede beyanımızla belirttik. Lakin mahkeme usulü olarak, eksiksiz olarak dosyayı bitirmesi gerektiğinden ötürü şahsın ne yazık ki Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek adli muayene yapılmasına karar verdi. Ben burada hani ekranlar önündeyken şunu söylemek istiyorum. Ben akıl hastasıyım. Ben deliydim diyerek cezadan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı. Kadına şiddet, kadın cinayetleri cezasız kalmasın"

"3,5 sene gibi bir ceza alacaksa ben ölmeyi tercih ederdim"

Saldırıya uğrayan Gülhan Karadereli de duruşma sonrasında adliye önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Üç beş sene gibi, altı yedi sene gibi ufak çok az zamanlı cezalarla bu kişi kurtulacaksa. Ben ölmeyi tercih ederdim. Avukatlarımın da açıkladığı gibi şahsın akli dengesinin bozuk olmadığını ve bunun gerçekten bir ölüme teşebbüs canavarca hisle tasarlanmış olduğunu açık açık videolarla kanıtlarımızla gösterdik. Adalet inşallah yerini bulacak. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum. Eğer altı, yedi, beş, dört gibi çok az süreli bir ceza alacak ise ben ölmeyi gerçekten tercih ederdim. Ben iki senedir bunun mücadelesini veriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Psikolojik olarak gerçekten toplum içine çıktığımda sürekli olarak tedirgin çıkıyorum. Sürekli olarak yüzümü gizleyerek, maske takarak çıkmak durumunda hissediyorum. Bir an önce hem ruhen, hem bedenen, hem de akıl olarak gerçekten artık iyileşmek istiyorum"

Marmaray İstasyonu\'nda Güvenlik Görevlisine Saldıran Sanık Hakim Karşısında
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaray İstasyonu'nda Güvenlik Görevlisine Saldıran Sanık Hakim Karşısında - Son Dakika

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