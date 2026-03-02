Mart Ayında Kültürel Etkinlikler

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çekya'nın başkenti Prag'ın kalbindeki Eski Şehir bölgesinde tarihi bir yapının yer altı galerisinde hizmet veren "Art Space Retezova 7", 3, 6 ve 8 Mart'ta Orta Çağ atmosferine sahip büyüleyici mekanında sanatseverleri konser ve sergilerde buluşturacak.

Japonya'da "Matsuda Cherry Blossom Festival", Matsudayama yamaçlarındaki Nishihirabatake Parkı'nda, 8 Mart'a kadar doğaseverlerle buluşacak.

Tokyo'nun Harajuku bölgesinde kapılarını açan "Japanime Art Gallery", el yapımı animasyon karelerinden sınırlı sayıda üretilen baskılara uzanan geniş koleksiyonuyla anime ve manga tutkunlarını sanatsal bir yolculuğa çıkarıyor.

Gösteriler

Dünya genelinde 130 milyondan fazla izleyiciye ulaşan ve "21. Yüzyılın Sefilleri" olarak nitelendirilen "Les Miserables" müzikali, 2-7 Mart'ta Londra'daki Sondheim Theatre'da, 3-8 Mart'ta Madrid'deki Teatro Nuevo Apolo sahnesinde izlenebilecek.

Aynı ismi taşıyan kült filmden uyarlanan ve izleyicileri Hill Valley'de heyecan dolu bir zaman yolculuğuna çıkaran "Back to the Future-The Musical", bugün ile 4-7 Mart'ta Londra'daki tarihi Adelphi Theatre'da sergilenecek.

Ayı Paddington'ın serüvenlerini Londra'nın West End bölgesindeki Savoy Theatre sahnesine taşıyan "Paddington The Musical" adlı yapım, dünya prömiyeri kapsamında 4-8 Mart'ta izlenime sunulacak.

Harry Potter'ın Sihir Bakanlığı'ndaki yoğun mesaisi ve oğlu Albus'un aile mirasının ağırlığıyla mücadelesini konu alan ödüllü yapım "Harry Potter and the Cursed Child", 4 ile 6-8 Mart'ta Londra'daki tarihi Palace Theatre sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Bir zangoçun papaza dönüşme hikayesini konu alan ve sinemaya da uyarlanan Çek draması "End of a Priest", yarın Çekya'nın başkenti Prag'da The National Theatre'da sahnelenecek.

Dünya genelinde büyük beğeni toplayan ve son yılların en başarılı sahne gösterilerinden biri olarak kabul edilen "Antologia-The Best of Black Light Theatre", en iyi sahnelerinden oluşan özel seçkisiyle 5 Mart'ta Prag'daki Reduta Theatre'da izlenebilecek.

Konserler

İtalyan pop müziğinin efsanevi ismi Eros Ramazzotti, dünya çapındaki derin bağını ve müzikal yolculuğunu kutladığı "Una Storia Importante" turnesi kapsamında, 4 Mart'ta Kopenhag'daki Royal Arena'da konser verecek.

Caz ve popu modern bir dokunuşla harmanlayan İzlandalı genç yetenek Laufey, büyüleyici sesiyle 4 Mart'ta Manchester'da Co-op Live'da, 6 Mart'ta ise Dublin'deki 3Arena'da sahne alacak.

Azerbaycanlı şarkıcı İfrat'ın "Qadınlar" adlı solo konseri, 4 Mart'ta Bakü Müzik Akademisi Opera Stüdyosu Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Azerbaycan'ın sevilen pop yıldızı Zamiq Hüseynov, Bakü'deki Hayal Kahvesi'nde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart'ta düzenlenecek konserinde hit şarkılarından oluşan özel repertuvarını yorumlayacak.

Güçlü vokali ve sahnedeki büyüleyici enerjisiyle tanınan Florence and the Machine, dünya turnesi kapsamında 4 Mart'ta Münih'teki Olympia Hall'de hayranları ile bir araya gelecek.

Festivaller

ABD'nin Missouri eyaletindeki Columbia şehrinde düzenlenen ve belgesel sinemanın sınırlarını canlı müzik ve sanat enstalasyonlarıyla birleştiren "True/False Film Fest", 5-8 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Filmden radyoya, fotoğraftan performansa kadar geniş bir yelpazede dünyadan belgesel çalışmalarını bir araya getiren İsveç'in belgesel festivali "Tempo Documentary Festival", 2-8 Mart'ta başkent Stockholm'de düzenlenecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen "IDFF ArtDocFest/Riga", Baltık ve Avrasya bölgelerinden seçkin belgeselleri 8 Mart'a kadar izleyicinin beğenisine sunacak.

İskoçya'nın prestijli sinema etkinliklerinden biri olan ve bu yıl gerçekleşen 22. edisyonunda "İsveç Sineması" ile "Gerçeğe Karşı Güç" (Truth to Power) temalarına odaklanan "Glasgow Film Festival (GFF)", 8 Mart'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

Norveç'in önemli film festivallerinden "Kosmorama Trondheim International Film Festival", Trondheim şehrindeki Prinsen Sinema Merkezi'nde 2-8 Mart'ta gerçekleşecek.

Bu yıl 56. edisyonuyla sinemaseverleri ağırlayacak olan Avrupa'nın önemli kısa film festivallerinden "Tampere Film Festival", 4-8 Mart'ta Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta aksiyondan drama, korkudan animasyona 5 film vizyona girecek.

Milla Jovovich, D.B. Sweeney, Matthew Modine ve Michael Stahl-David'in rol aldığı "Protector", aksiyon ve gizem tutkunlarını sinema salonlarına çekecek. Film, geçmişinden kaçmaya çalışırken kendini tehlikeli ve karanlık bir komplonun tam ortasında bulan bir karakterin, korumakla görevli olduğu hedefle birlikte verdiği amansız hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Yetenekli ve hırslı bir genç sporcunun zirveye giden yolda karşılaştığı engelleri, takım içi dinamikleri ve bu zorlu süreçte yeşeren aşkını konu alan, Ashton James, Blair Underwood, Shawn Doyle ve Alexandra McDonald'ın oynadığı "Youngblood", spor ve dramı romantik bir çerçevede buluşturuyor.

Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm ve Kathy Najimy'nin orijinal seslendirme kadrosunda bulunduğu haftanın animasyonu "Hoppers", çocukları ve macera tutkunlarını eğlenceli bir serüvene davet ediyor.

Stephen Graham, Andrea Riseborough ve Anson Boon'un oyuncu kadrosunda yer aldığı İngiltere yapımı "Heel", suç, dram ve korku türlerini bir araya getiriyor.

Jessie Buckley, Jake Gyllenhaal, Christian Bale ve Annette Bening'in başrollerini paylaştığı "The Bride!", korku ve romantizmi harmanlayan dramatik bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.