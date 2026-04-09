Meclis\'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda

09.04.2026 16:21
TBMM Genel Kurulu, yoklamada yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapandı. CHP ile AK Parti birbirini suçladı. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını öngören teklif görüşülemedi. Yeni anneler yaşananlara tepki gösterdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü oturumda yoklamada gerekli çoğunluk sağlanamadığı için kapandı. Genel Kurul’un toplanabilmesi için gereken 200 milletvekiline ulaşılamadı. Bu nedenle doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını içeren yasa teklifinin görüşmeleri gerçekleştirilemedi.

AK PARTİ VE CHP BİRBİRİNİ SUÇLADI

Oturumun yapılamamasının ardından AK Parti ve CHP kurulun kapanmasında birbirini suçladı. 

LEYLA ŞAHİN USTA: MUHALEFET PARTİLERİ ENGEL OLDU

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Doğum iznini bekleyen on binlerce ailemizin umuduna maalesef Muhalefet Partileri engel olmuştur.

Meclis çalışmasın, kanunlar geçmesin diye yoklama talep ettiler. Ancak iş yoklamaya gelince; 138 CHP milletvekilinin tamamı, İYİ Parti’nin 30 milletvekilinin tamamı ve DEM Parti’nin 56 milletvekilinin tamamı 'yoklamaya katılmayarak' Meclis’in kapanmasına bizzat sebep oldular.

Söz konusu olan milletin hakkı, annelerin beklentisi, ailelerin umudu iken; bir gün dahi kaybetmeye tahammülü olmayan bu süreci siyasi hesaplara kurban ettiler" ifadelerini kullandı.

CEMAL ENGİNYURT: CHP OLARAK TBMM'DEYİZ

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "CHP olarak TBMM’deyiz. AKP yine yok. Yoklamada çoğunluk sağlanamadığı için Meclis kapandı. Bu AKP Milletvekilleri nerede? Gören yazsın." diye konuştu. 

ANNELER İSYANDA

Doğum izni düzenlemesinin çıkmasını bekleyen anneler ise yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda anneler, siyasi tartışmaların mağduriyet yarattığını dile getirdi.

  • Sizler de hemen kapatmak yerine çağrıda bulunun. Onlar da sizin partinizden yeterli katılım olmadığını söylüyor. Bizi görmezden gelemezsiniz. Hepiniz suçlusunuz. 
  • Her geçen gün anne ve bebeği için bu kadar önemliyken bu tavır içine girenleri halk unutmayacaktır. Ancak en azından yürürlük tarihi olarak görüşmelerin başladığı tarih esas alınmalı ve bu görüşmelerin başladığı tarihten itibaren 24 haftasını doldurmayanlar yararlandırılmalı.
  • Geri çağırın. Biz 2 aylık anneler olarak işe gidemiyoruz. Bugün çalışmayacağız diyemiyoruz kapı gösteriliyor. Parmak kaldırmak bu kadar mı zor? 
  • Doğum izni çıkmadığı her gün onlarca anne mağdur oluyor. 
  • AK Parti de sizleri suçluyor. Hanginize inanalım? Sizin yüzünüzden olan biz annelere ve bebeklerine oluyor. Haktan yararlanamıyoruz.
  • Doğum iznim sınırdaydı. Hakkımı helal etmiyorum. 
  • Kime inanalım? Vallahi şaşırdık.

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri takmak da yasak
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada şüphelilerden birinin yakalandığı anlar kamerada
Jose Mourinho’nun yeni sezondaki takımı açıklandı Jose Mourinho'nun yeni sezondaki takımı açıklandı
Banka şubesinde satırla gasp girişimi Banka şubesinde satırla gasp girişimi
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaraylı taraftarlardan o isme övgü dolu sözler: Sen bu zamana kadar neredeydin Galatasaraylı taraftarlardan o isme övgü dolu sözler: Sen bu zamana kadar neredeydin?

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:47
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
İBB davasında savcıdan etkin pişmanlıktan faydalanan Naim Erol Özgüner hakkında suç duyurusu talebi
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:58
Savaşta Rusya kasasını doldurdu Putin’in kazandığı paraya bakın
Savaşta Rusya kasasını doldurdu! Putin'in kazandığı paraya bakın
15:49
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad’a gidecek
İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
15:47
Trump’ın kara listesi 3 Avrupa ülkesi en tepede
Trump'ın kara listesi! 3 Avrupa ülkesi en tepede
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
15:23
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
Adliyedeki boşanma duruşmasında ortalık savaş alanına döndü
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
14:16
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında
"Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
