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Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, AA'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Büyükelçi Hernandez, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi ve AA'nın çalışmalarına hayranlık duyduğunu belirtti.

Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, AA\'nın 2023 Yılının Kareleri oylamasına katıldı
24.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 16:01
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Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyen Hernandez, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Büyükelçi Hernandez, "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da Macar arama kurtarma ekiplerinin eğitimli köpeklerle çalışmasını anlatan "Takım çalışması" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafta arama kurtarma ekibinin köpekle birlikte çalıştığını belirten Hernandez, Meksika'dan deprem bölgesine getirilen arama kurtarma köpeğini çalışmalar sırasında rahatsızlanması nedeniyle kaybettiklerini hatırlattı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Sema bebek" fotoğrafını seçen Hernandez, bu fotoğrafta oksijen maskesi kullanan çocuğun dramını gördüklerini söyledi.

Hernandez, fotoğrafta arama kurtarma ekibinin çocuğa yardım ettiğini dile getirerek "Kurtarma ekibi üyeleri kendi hayatlarını riske atarak insanları iyileştirmek ve hayat kurtarmak için inanılmaz görev yapıyorlar. Gerçekten etkileyici." ifadelerini kullandı.

"Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı" başlıklı fotoğrafına oy veren Hernandez, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" ve "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in A Milli Kadın Voleybol Takımının 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalindeki sevincini anlatan "Dünyanın sultanları" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Büyükelçi, "Haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafın göçmenlerin dramını anlattığını belirterek, kendisinin de yıllardır bu olguyu incelediğini, 1982'deki Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Konferansı'nda göçmenlerin kültürel haklarına ilişkin bir öneri sunduğunu kaydetti.

"Anadolu Ajansının çalışmalarına hayranım"

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafa ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının önemini vurgulayan Hernandez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e özellikle iki alanda hayranlık duyduğunu, bunların kadın hakları ve eğitim olduğunu belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımına da hayran olduğunu kaydeden Hernandez, onların yalnızca "harika spor insanlarını" temsil etmediğini, hoşgörüyü koruma mesajı da verdiklerini söyledi.

Hernandez, AA'nın çalışmalarına ilişkin de "Anadolu Ajansının çalışmalarına hayranım. Sürekli son dakika haberlerini alıyoruz. Her yarım saatte bir bildirim alıyoruz. Çok aktifsiniz. Gerçekten sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli haberlerini aktarıyorsunuz. Objektifliğinize saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Ankara, Sonora, Spor, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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