Melike Eşiyok'un Ölümünde Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Melike Eşiyok'un Ölümünde Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Melike Eşiyok\'un Ölümünde Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

6 yıl önce cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan baba, anne ve eski dini nikahlı eşi, polisteki ifadelerinde farklı iddialarda bulundu. Olayın ardından çocuklar devlet korumasına alındı ve kan örnekleri Adli Tıp'a gönderildi.

27.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:41
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-Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,SAZLIBOSNA Barajında 6 yıl önce cesedi bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan baba, anne ve eski dini nikahlı eşi adliyeye sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok'un poliste yapılan sorgusunda "Çocuk bakımsızlıktan öldü. Bende baraj gölüne attım" dediği öğrenildi.

Arnavutköy'de 18 Nisan 2018 yılında gece saatlerinde balık tutmak için gelen balıkçılar, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesediyle karşılaşmıştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ilk incelemenin ardından cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırmışlardı. Ancak yapılan incelemede 5 yaşındaki Kız çocuğunun nasıl öldüğü tam olarak belirlenemezken, kimliğini tespit edecek bir bulguya da rastlanılamamıştı.

5 GÜN ÖNCE KORKUNÇ GERÇEĞİ ÖĞRETMENİNE ANLATTI

6 yıl sonra Melike Eşiyok'un ablası 12 yaşındaki E,E. Esenyurt'ta okuduğu okulda rehber öğretmenine 22 Kasım 2024 tarihinde "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu onu da götürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda baba Cahit Eşiyok Anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı.

'BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ GÖLE ATTIM'

Şüpheli babanın emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü götürüp göle attım dediği" belirtildi. Diğer şüphelilerin ise suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Polis şüpheli babadan alınan kan örneklerini de Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şüpheli ile 2018 yılında bulunan cesedin DNA örnekleri eşleştirileceği belirtildi.

3 ÇOCUKLARI OLMUŞ

Öte yandan aileyle ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre Cahit ve Meryem Eşiyok Çifti 2008 yılında evlenmişlerdi. Bu evlilikten H.E. (13) E.E.(12) ve cesedi bulunan Melike isminde çocukları olmuştu. 15 Ocak 2018'de ikili geçimsizlikten boşanma kararı aldı. İddiaya göre bu karardan sonra baba Zehra Ö. ile bir süre birlikte yaşadı.

12 GÜN ÖNCE TEKRAR BOŞANMIŞLAR

Bundan 4 yıl önce 2020 yılında Meryem ve Cahit çifti tekrar evlenerek hayatlarını birleştirdi. Ö.E isminde bir çocukları daha dünyaya geldi. İkili bundan 12 gün önce 15 Kasım günü yeniden boşandı.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alınırken Melike'nin hangi tarihte öldürülüp göle atıldığına dair araştırmalar sürüyor. Anne ve babadan alınan kan örnekleri de Adli Tıp kurumunda inceleniyor. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildiler.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Polis, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melike Eşiyok'un Ölümünde Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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