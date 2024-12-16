Memur-Sen, 2025 İçin Ek Zam Talep Ediyor - Son Dakika
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Memur-Sen, 2025 İçin Ek Zam Talep Ediyor

Memur-Sen, 2025 İçin Ek Zam Talep Ediyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025 yılı memur maaşlarına yönelik %15 ek zam ve refah payı talebinde bulundu. Yalçın, yapılan maaş artışlarının enflasyonu karşılamadığını belirterek, kamu görevlilerinin yaşadığı mali kaybın telafi edilmesini istedi.

16.12.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır. 'Ücret artışları enflasyonu artırıyor' algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayış terk edilmeli, sorumlusu olmadıkları enflasyonun maliyeti sabit gelirlilerin sırtına yüklenmemelidir" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Yalçın, geçen yıl genel merkezde yapılan toplantıda, Memur-Sen olarak 2024 yılına ilişkin 3'er aylık maaş artışı teklif ettiklerini, 2024 ve 2025 yılı için yüzde 10 refah payı istediklerini hatırlatarak, "Çünkü biliyoruz ki enflasyonist ortamda geçim mücadelesi verenler için uzun bir zaman olan 6 ay ya da 1 yıllık aralıklarla artış yapmak, kayıplara göz yummaktır. 2023 Ağustos ayında kamu işverenin yüzde 33 olarak öngördüğü 2024 yılı enflasyonu yukarı yönlü güncellendi ve bugün yüzde 47,09 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerine 2024 yılı için yapılan yüzde 25 maaş artışı 2024'te 1'inci 6 ayda mart ayından, 2'nci 6 ayda ise ekim ayından itibaren enflasyona yenik düştü. Bu oran işverenin beklentisi ve hakemin kararından 8 puan, gerçekleşen enflasyondan ise 22 puan sapmış durumda. Özetle; Kamu İşvereni ve Hakem Kurulu'nun maaş artış oranı ne hedeflenen, ne beklenen, ne de tahmin edilen enflasyon oranı kadar bile olmadı. Merkez Bankasının beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin ise kararı tutmadı. Sonuç itibarıyla kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosu ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'22 PUANLIK KAYIPLARIMIZ TELAFİ EDİLMELİ'

Yalçın, gelinen noktada 2025 yılı ocak ayı itibarıyla memur maaşları için refah payının olması gerektiğini söyleyerek, enflasyonun değil, refahın konuşulması gerektiğini aktardı. Yalçın, 2025 bütçesinin bu hafta tamamlanacağını hatırlatarak, "Kamu görevlileri ve emeklilerin beklentilerini de karşılayacak hükümlerin yer alması durumunda Bütçe Kanunu, gelir dağılımında adaletin sağlanabileceği asli düzenleme olacaktır. Bu bağlamda Memur-Sen olarak kamu işvereninden beklentilerimizi ifade etmek istiyoruz. Orta Vadeli Program (OVP) 2025 için yüzde 17,5 olan enflasyon beklentisinin gerçekçi olmadığı, ücretlerin yüzde 13, giderlerin ise yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 artacağı gerçeğinden hareketle, 22 puanlık kayıplarımız telafi edilmeli, memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır. 'Ücret artışları enflasyonu artırıyor' algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayış terk edilmeli, sorumlusu olmadıkları enflasyonun maliyeti sabit gelirlilerin sırtına yüklenmemelidir. Kamu görevlileri OVP'de hedeflenen yüzde 4 büyüme oranı nispetinde büyümeden, taban aylığına yansıyacak şekilde refah payı almalı, böylece gelir dağılımında adalet sağlanmalıdır. Kamu işvereni maaş artışlarında elini sıkı tutarken kamu alacakları için yüzde 43,93 gibi bol keseden artışlar yapmaktan vaz geçmeli, geçim derdindeki milleti rahatlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, kamu görevlilerinin maaşlarının yoksulluk sınırının altında olduğunu belirterek, "'Güçlü memur güçlü Türkiye' gerçeği dikkate alınarak, kamu hizmetinin kalitesi için en zor şartlarda dahi fedakarca çalışan memurlarımıza hak ettikleri değer ifadesini bulsun" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Memur-Sen, 2025 İçin Ek Zam Talep Ediyor - Son Dakika

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