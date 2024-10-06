Menteşe Belediye Başkanı Köksal: "Muğlalı Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu'yu Ağırlamaktan Çok Mutluyuz" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menteşe Belediye Başkanı Köksal: "Muğlalı Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu'yu Ağırlamaktan Çok Mutluyuz"

Menteşe Belediye Başkanı Köksal: "Muğlalı Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu\'yu Ağırlamaktan Çok Mutluyuz"

31. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, vatandaşlarla bir araya geldi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Sinema dünyasının usta isimlerinden Muğlalı yönetmen-senarist Yüksel Aksu’yu bu güzel sonbahar akşamında ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi.

06.10.2024 15:03  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- 31. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında yönetmen ve senarist Yüksel Aksu, vatandaşlarla bir araya geldi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Sinema dünyasının usta isimlerinden Muğlalı yönetmen-senarist Yüksel Aksu'yu bu güzel sonbahar akşamında ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi.

Muğlalı yönetmen-senarist Yüksel Aksu, 31. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında sanatseverler ile Konakaltı Kültür Merkezinde buluştu. Yönetmen Yüksel Aksu'nun "Dünya Sinema Kenti Muğla" söyleşisine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP 26. Dönem Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Devlet Sanatçısı Devrim Erbil ve sinemaseverler katıldı.

Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Gonca Köksal, şunları söyledi:

"Sinema dünyasının usta isimlerinden Muğlalı yönetmen-senarist Yüksel Aksu'yu bu güzel sonbahar akşamında ağırlamaktan çok mutluyuz. En anlamlı etkinliklerinden birisi, Türk sinemasının son dönemdeki en özgün yönetmenlerinden, değerli ağabeyim Yüksel Aksu'nun söyleşisi. Bu sene şenliklerimizin 31'incisini düzenliyoruz. Daha başka bir bakış açısıyla yaklaşmak istedik. Yerelden beslenen ama dünyadaki vizyonu yakalayan bir şenlik olsun istedik. Ona göre bir program yaptık. Çektiği bütün sinema filmlerinde yerel kültürümüzü, halkımızın gündelik yaşamını ve sosyal sorunlarını içtenlikle yansıtan, eserlerinde mizah ve dramı iç içe geçiren, aynı anda düşündüren ve eğlendiren bu haliyle de en sıkı toplumsal mesajları sinema diliyle aktaran Sayın Yüksel Aksu. Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin yerel kültürünü, şivesini ve yaşam tarzını büyük bir sadakatle beyaz perdeye taşıdınız. Filmlerinde doğa ile insan ilişkilerine dem vurdunuz, kırsal bölgelerdeki ekolojik mücadeleleri, geleneksel üretimi, doğal kaynakların korunması temaları işlediniz. Modernleşme, küreselleşme ve büyük ekonomik güçlerin kırsal yaşam üzerindeki etkilerini perdeye taşıdınız, üstelik bunları mizah yoluyla ele aldınız. Filmlerinde yerel ile evrenseli bir araya getirdiniz bize bir dünya yarattınız. Asıl önemlisi ise evrensel olmanın yerel olmaktan geçtiğini, bize tekrar hatırlattınız. Sevgili Yüksel Aksu, yaptığınız ve yapacağınız her şey için size binlerce kere teşekkür ediyoruz."

"Yapmak istediğimiz, Muğla'yı kültür sanatla daha fazla konuşturmak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, " Bugün Yunus Nadi Ödülleri'ni Muğla'da verdik. Devlet Sanatçısı Devrim Erbil'in sergisini açtık. Şimdide Sevgili yönetmen Yüksel Aksu'yu ağırlıyoruz. Yapmak istediğimiz, Muğla'yı kültür sanatla daha fazla konuşturmak. Topluma eğer bir şeyler anlatmak istiyorsunuz bunu en güzel kültür ve sanatla anlatabilirsiniz. Biz zamanımızı mekanımızı sanata daha fazla zaman ayıracağız" ifadelerini kullandı.

"Ben Muğla'yı dünya sinema kenti yapmak istiyorum"

Yüksel Aksu, şunları kaydetti:

"Uzunca bir süredir arzu ettiğimiz kültür kenti Muğla'da esaslı bir programla, sağlam bir içerikle karşı karşıya kaldım mutlu oldum ve şaşırdım. Ben bu festivalin bir çocuğuyum. Bu festivalin yapıldığı zamanlarda Türkiye'nin, dünyanın ressamları, yazarları, şairleri, sanatçıları, düşün adamlarıyla tanışma, sohbet etme fırsatı buldum. Bu anlamda, Muğla Kültür ve Sanat Şenlikleri çok anlamlı, çok değerli. 'Muğla Dünya Sinema Kenti', çok iddiaları bir slogan gibi görünmesine rağmen aslında hiç de öyle değil. Ben bir Muğla şovanisti ve militanıyım. Muğla bir dünya sinema kenti oldu mu? Evet oldu. 2004 yılında bu mekana bir diziyle geldim. Türkiye'deki popüler sinema sektörü Kapadokya ve Mardin'i mekan olarak kullanıyordu. Ben 'Büyük Yalan' dizisiyle bu algıyı kırdım. Dondurmam Gaymak'la vitesi yükselttik ve bunu daha da ileriye taşıdık.

Muğla Heraklia, Stratonikeia, Knidos, Mabolla, Kaunos, Telmessos gibi tarihi arkeolojik yapıların olduğu, İyon, Likya ve Karia gibi uygarlıklara ev sahipliği yapmış müthiş bir bölge. Benim bunu satmam lazım. Ben bunu senaryoyla, sinemayla satarım. Dünya'da bu işler böyle yürüyor. Ben Muğla'yı dünya sinema kenti yapmak istiyorum. Muğla büyükşehir olduğunu kavramak zorunda. Dizi ve sinema oyuncularının çoğu burada yaşıyor. Sektörün çalışanları yönetmenler, yazarlar, kameramanlar yine buraya yerleşmiş durumda. Ulaşım deseniz 2 büyük havalimanı var. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahibiz. Bu anlamda lojistik olarak Muğla çok önemli bir nokta da bulunuyor. Ben bu sanatçılarla görüşmek yapmak için İstanbul'a çağırıyorum. Uçakla geliyorlar, sözleşmemiz yapıp tekrar Muğla'ya dönüyorlar. Neden böyle yapalım? Ben oyuncularla sözleşmemi burada Konakaltı Kültür Merkezi'nde yapmak istiyorum. Sektör 10 bin kişiyse zaten 8 bini burada yaşıyor. Muğla'nın MUSKİ'si varsa bir de Sinema Dairesi olmasını istiyorum. Muğla'ya Uluslararası bir Akdeniz film festivali çok yakışır. Bunun kültürel, sanatsal ve ekonomik getirisini düşündüğünüz de bambaşka bir yere gider. Bacasız sanayi kültür ve sinemadır."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yüksel Aksu, Festival, Yönetmen, Etkinlik, Sinema, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menteşe Belediye Başkanı Köksal: 'Muğlalı Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu'yu Ağırlamaktan Çok Mutluyuz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:39 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında
14:25 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı
14:04 Üniversite sistemi değişiyor mu YÖK’ten açıklama var Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
13:18 İstanbul Esenyurt’ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti
12:43 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik’in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal’e takıntılıydı 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 15:53:43. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Köksal: "Muğlalı Yönetmen ve Senarist Yüksel Aksu'yu Ağırlamaktan Çok Mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement