Meral Akşener, İzmir\'de Aday Tanıtım ve Proje Lansman Toplantısı\'nda Konuştu: "Birine Göre Gavur İzmir\'sin, Öbürüne Göre Mecbur İzmir\'sin.

İzmir'de gerçekleştirilen Aday Tanıtım ve Proje Lansman toplantısında İzmirli seçmenlere seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "alt tarafı belediye bu. Alt tarafı bir seçim. Seçeceksiniz; sizin düğününüz, bayramınız. Seçmenimizden, milletimizden bahsediyorum, onlara hitap ediyorum. Seni hiçbir zaman velinimet kabul etmemiş birine göre gavur İzmir'sin, öbürüne göre mecbur İzmir'sin… 'Hadi oradan be!' demek durumundayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen İzmir Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarının yer aldığı Aday Tanıtım ve Proje Lansman Toplantısı'na katıldı.

İYİ Parti Lideri Akşener, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bu kadar sevilen, bu kadar sayılan, bu kadar özlenen bir lider dünyada yoktur ve pergelin ucunun konduğu yerdeyiz, İzmir'deyiz. İyi ki varsınız. Ben insan olarak pek çok haksızlığı, pek çok iftirayı, pek çok çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Çünkü isteyenim. Şahsi olarak kendime bir şey istemiyorum ama bir siyasi parti kurduk. O siyasi partiyi kuran arkadaşlarımız 'öne geç' dediler, ben öne geçtim ve milletimize doğru işler yapacağımız, milletimizi bu iki yumruk arasından, bu tahteravalli, kayıkçı siyasetinden kurtaracağımız iddiasıyla yola çıktık. Milletimiz için isteyenim, arkadaşlarımızın adına isteyenim ama kişisel olarak ben isteyen değilim. Milletim adına, milletimden istiyorum. Ne istiyorum? Oy istiyorum. Ne istiyorum? Destek istiyorum. Ne istiyorum? Teveccühünüzü istiyorum. Dolayısıyla hazmetmişimdir, zaman zaman çok zor olsa da yutmuşumdur ama Atatürkümüze, ailesine söylenen hiçbir sözü yutamadım ben!"

"ZÜBEYDE HANIM'IN HAKKINDA BU DÖNEMDE KONUŞULAN ÇİRKİNLİKLERİN HİÇBİRİNİ HAZMEDEMEDİM!"

Atatürk'ün arkadaşı olan Amcası Hasan Tahsin Argun'dan Atatürk ve ailesine dair birçok hatıra dinlediğini de ifade eden Meral Akşener; "Ben Zübeyde annemizin, Zübeyde Hanım'ın hakkında bu dönemde konuşulan çirkinliklerin hiçbirini hazmedemedim. Zaman zaman ağzımı bozdum, küfrettim. 'Şerefsiz' dedim, küfür dediğim o. İsterdim ki Türkiye'de yer yerinden oynasın, oynamadı." dedi.

"ATATÜRK'ÜN VARİSİ OLANLAR DEM'LENİYOR BUGÜN!"

Atatürk'ün Afet İnan'a anlattığı şehit düşen bir milli mücadele kahramanının hikayesini hatırlatarak sözlerine devam eden Meral Akşener; "Biz bunları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar DEM'leniyor bugün. Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda çok geniş düşünceli olamaz. Bir tarafta bu var bir tarafta da anasından başlayarak Atatürk'ün her bir anına, her bir haline iftira atanlar var. ve bunu seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim. Seyredemediğim için başıma her şey geldi, gelmesine de razıyım." şeklinde konuştu.

"YA; 'İZMİR BENİMDİR KARDEŞİM, CEKETİMİ ASSAM KAZANIRIM.' DİYEN YA DA ATATÜRK'ÜN BUGÜNKÜ TORUNU SAYABİLECEĞİMİZ İYİ PARTİLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYIMIZ ÜMİT ÖZLALE'YE 'EVET' DİYECEKSİNİZ."

Meral Akşener konuşmasına şu sözlerle devam etti; "İzmir bir karar vereceksiniz, 31 Mart'ta bir karar vereceksiniz. Ya; 'İzmir benimdir kardeşim, ceketimi assam kazanırım.' diyen, ondan sonra da canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa evet diyeceksiniz ya da Atatürk'ün bugünkü torunu sayabileceğimiz, onun uğruna, onun ilkeleri uğruna, onun adına ne gerekiyorsa yapacağından emin olduğunuz İYİ Partili büyükşehir belediye başkanı adayımız Ümit Özlale'ye 'evet' diyeceksiniz. ve ne o tarafla ne bu tarafla olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız. Bu aynı zamanda Türkiye'de oluşan mecburiyetleri ortadan kaldıracak. Türkiye'yi gerçekten zora sokan, çok önemli bir anlayışı değiştireceksiniz. İnşallah kendimi doğru anlatabilirim, inşallah partimin ne istediğini doğru anlatabilirim, siz de doğru olarak İzmirlilere anlatabilirsiniz."

"ATATÜRK MEÇHULDEN BAŞARILI ÇIKACAĞINA İNANIYORDU. NİYE? ÇÜNKÜ MİLLETİNE GÜVENDİ!"

Henüz Cumhuriyet kurulmadan önce iktisat kongresinin İzmir'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Meral Akşener, İzmirlilerin sadece bunun için bile bir emanete sahip çıkması gerektiğini söyleyerek; "O günden bugüne İzmir'in hiç siz Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanlara kötü davrandığını gördünüz mü? Hayır görmezsiniz. İzmir Atatürk'ün şehri olduğu için; aynı zamanda Türkiye'nin her bir köşesinden gelen, burada doğduğu yerde doyduğu yerde İzmir'e katkı sunan kişisine, ailesine herhangi bir yanlış davranış gördünüz mü? Şahit oldunuz mu? Olamazsınız. Şimdi eğer İzmir'de o yıllarda 'Ne gerek var koş Yunan gelmiş, koskoca İngilizler burada, koskoca Fransızlar burada…' deyip, onlarla el sıkışılsaydı ne olurdu? O mecburiyeti hissetseydi İzmirli ne olurdu? Atatürk'ümüz manda ya da sığınmacılık gibi bir sistemin içinde yer alsaydı ne olurdu? O günün şartlarında mantıklısı neydi? Mandayı kabul etmekti. Hiçbir şeyin yok. Ama ne yaptı? Meçhule gitti. Herkesin gözünde meçhule gitti. Samsun'a çıktı, oradan Havza'ya, oradan Amasya'ya, oradan Erzurum'a, oradan Sivas'a ve Havza'daki çiftçiden Sivas'taki, Erzurum'daki kadınlara… Dolayısıyla o meçhulden başarılı çıkacağına inanıyordu. Niye? size güvendi. Milletine güvendi. Milletinin ferasetine, irfanına güvendi." dedi.

"BİRİNE GÖRE GAVUR İZMİR'SİN, ÖBÜRÜNE GÖRE MECBUR İZMİR'SİN… 'HADİ ORADAN BE!' DEMEK DURUMUNDAYIZ!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Türkiye'nin iki kutuplu siyaset anlayışına sürüklendiğini ifade ederek; "Yahu alt tarafı belediye bu. Alt tarafı bir seçim. Seçeceksiniz; sizin düğününüz, bayramınız. Seçmenimizden, milletimizden bahsediyorum, onlara hitap ediyorum. Seni hiçbir zaman velinimet kabul etmemiş birine göre gavur İzmir'sin, öbürüne göre mecbur İzmir'sin… 'Hadi oradan be!' demek durumundayız. Şimdi soru şu, Ümit Özlale seçildi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı ya da bundan önceki yöneten belediye başkanlarıyla, Ak Parti'nin İstanbul'da, Ankara'da, Kocaeli'de, Sakarya'da belediye başkanlığı yönetiminin ne farkı var? ya tekrar söylüyorum belediye. Sanki Allah Allah nidalarıyla cenge gidiyoruz. Ümit Özlale kazandığında laik hassasiyetleri yüksek, Atatürk'ü seven, Atatürk'e sahip çıkan, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan, adalete inanan, liyakate inanan İzmirlinin dediğinin dışında ne yapar ki? Tam tersine bu istediklerimizin hepsini yapar. Ben kefilim kendisine." ifadelerini kullandı.

"HER 5 YILDA BİR BELEDİYE SEÇİMLERİ OLUR, BU DEFA SEÇİN ÜMİT'İ!"

Meral Akşener; "Hiç kimseye, hiçbir şeye mecbur değilsiniz. Siz patronsunuz, siz öznesiniz, siz milletsiniz, siz seçmensiniz. Her 5 yılda bir belediye seçimleri olur, bu defa seçin Ümit'i. Beğenmezseniz, yanlış yaparsa değiştirin ama manevi korkularla, maneviyat üzerinden oluşturulmuş korkularla, kamplaşmaya katılırsanız kazandık zannedersiniz ama kazanmamış olursunuz. Merkez ilçelerin arka sokaklarına gidin. İzmirli olarak kabul edilen, İzmirli olarak kendini kabul eden, belli hassasiyetleri yüksek insanlara karşı o hizmetsizliğin nasıl bir nefret oluşturduğunu görürsünüz. Bunu da engellemek için Ümit'i seçmenizi sizden istirham ediyorum." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.