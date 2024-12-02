Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, \'3 Aralık Dünya Engelliler Günü\' Kapsamında Özel Gereksinimli Bireylerle Buluştu

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada tasarruf tedbirleri nedeniyle yaşanan zorluklara değinen Başkan Seçer, "Tasarruf yapılacak çok daha farklı alanlar var; makam arabalarını, özel uçakları ve gereksiz harcamaları bir gözden geçirsinler" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Bireyler, 'Engel Değil Destek Oluyoruz' sloganıyla gün boyu devam eden engelsiz sanat sergisi, sahne ve animasyon gösterileri ile eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden faydalanan yaklaşık 450 özel gereksinimli birey ve ailelerinin katıldığı program saygı duruşu ve işaret dili ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim okullarının öğrencileri, dans, müzik ve halk oyunları gösterileri sundular.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptığı konuşmada '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir arada olmaktan dolayı mutluluğu ifade etti. Tüm hizmetleri, çalışmaları ve yatırımları; kapsayıcılığa ve erişilebilirliğe önem vererek yaptıklarını söyleyen Başkan Seçer, yaptıkları yollar, binalar ve kaldırımlardan attıkları adıma kadar her alanda özel gereksinimli bireyleri düşünerek hareket ettiklerini ifade etti. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için verilen hizmetlerden bahseden Başkan Seçer, bunları yaygınlaştıracaklarını ve her ilçeye yapma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Makam arabalarını, özel uçakları ve gereksiz harcamaları bir gözden geçirsinler"

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle yaşanan zorluklara değinen Başkan Seçer, hükümete seslenerek tasarrufun başka alanlarda yapılması gerektiğini söyledi. Başkan Seçer, "Tasarruf yapılacak çok daha farklı alanlar var; makam arabalarını, özel uçakları ve gereksiz harcamaları bir gözden geçirsinler" diyerek hükümete eğitim alanında tasarruf yapılmaması gerektiğini hatırlatarak, bu uygulamadan vazgeçilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

'Tasarruf, şaşaa ve gösterişle olmaz!' diyerek sözlerini sürdüren Başkan Seçer, her geçen gün hayat pahalılığının arttığını ve yoksulluğun derinleştiğini aktararak, "İnsanlar zaten kıt kanaat geçiniyor. Kursiyerler bu kurslara devam ederek yeni bir el becerisi, bir ürün imal etmeyi öğrenecek ya da özel birey orada zaman geçirerek onun için bir terapi aracı olacak; sen burada tasarruf yapıyorsun" dedi.

"Türkiyeli'likten daha büyük kimlik var mı?"

Mersin'in doğasıyla, iklimiyle, tarihiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle zenginliklerle dolu bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Mersin'i sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın tanımasını istiyoruz" diye konuştu. Mersin'le övünüp, gurur duyduklarından da söz eden Başkan Seçer, "Bizler 'Mersinliyiz, Türkiyeliyiz.' Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Mersin'de herkes kendisini iyi hissedecek. Partizanlık, etnik ve bölgesel ayrılık dönemleri bitti, biz bunları toprağın 7 kat dibine gömdük. Hepimiz kardeşiz. 'Senin partin, benim partim! Sen şuralısın, buralısın' konularını bırakın. Türkiyeliyiz. Türkiyeli'likten daha büyük kimlik var mı?" ifadelerini kullandı.

"Biz ilklerin belediyesi olmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 0-6 yaş arası otizm tanılı çocuklara danışmanlık hizmeti veren 'Otizm Aile Danışma Merkezi'nin 1 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Seçer, merkezde 100 öğrenci olduğunu belirtti. Merkezin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, "0-6 yaş arası otizmli evlatlarımıza terapi veren Türkiye'de ilk ve tek belediyeyiz. Biz ilklerin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız her yatırımın ve hizmetin parasal kaynağı sizden geliyor, sizin emanetiniz. Bu emanete halel getirmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz, ona buna peşkeş çekmeyeceğiz, en güzel hizmetleri size yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Dezavantajlı vatandaşının yanında olan devlet; sosyal devlettir"

İhtiyacı olan her yurttaş için birbirinden kıymetli hizmetler verdiklerini söyleyen Seçer; Mola Evi'nden Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, engelli transfer araçlarından sayısı 10'a yükselen akülü sandalye şarj istasyonlarına, tekerlekli sandalyeden hasta yatağına kadar birçok medikal desteğin de Büyükşehir tarafından sağlandığını vurguladı. Başkan Seçer, "Anayasa'da yer aldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Halkının, engellisinin, yaş almış yurttaşının, hastasının ve dezavantajlı vatandaşının yanında olan devlet; sosyal devlettir. Halkçı ve sosyal belediyecilik lafta olan belediyecilik değil; Mersin'de olduğu gibi halkının yanında olan belediyecilik ve belediye başkanlığıdır" dedi.

Seçer, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için sunulan hizmetleri anlattı…

Özel gereksinimli bireylerin hem sosyal hayata adapte olmalarını sağlayan hem de günlük hayatlarını kolaylaştıran yeni merkezler açmaya devam edeceklerini kaydeden Seçer, bu kapsamda yapılması planlanan projelerden bahsetti. Seçer, Toroslar'da 'Engelsiz Yaşam Merkezi Sosyal Yaşam Alanı', Tarsus'ta 'Otizm Aile Danışma Merkezi' ve merkezde ise erişkin Otizmli bireyler için 'Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi'ni hayata geçireceklerini belirterek, yatırım programları dahilinde 'Sağlıklı Yaşam', 'Alzheimer' ve 'Mola Evi' gibi merkezlerin her ilçede açılması gayretinde olduklarını aktardı.

"Makam arabalarını, özel uçakları ve gereksiz harcamaları bir gözden geçirsinler"

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında uygulanan tasarruf tedbirlerine de değinen Başkan Seçer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı kısıtlamaların uygulandığını belirterek, bu durumun da kurslardan yararlanan aileleri ve bireyleri zor durumda bıraktığını kaydetti. Tasarruf yapmanın dönemsel olmadığına dikkat çeken Başkan Vahap Seçer, her dönem israftan kaçınmak gerektiğinin altını çizerek, "Eğer hükümet bugüne kadar israf ettiyse tasarrufu başlatsın lafım yok ama tasarruf yapmaya başka alanlardan başlasın. Makam arabalarını, özel uçakları ve gereksiz harcamaları bir gözden geçirsinler. İnsanlar zaten kıt kanaat geçiniyor. Kursiyerler bu kurslara devam ederek yeni bir el becerisi, bir ürün imal etmeyi öğrenecek ya da özel birey orada zaman geçirerek onun için bir terapi aracı olacak; sen burada tasarruf yapıyorsun" diye konuştu.

'Tasarruf, şaşaa ve gösterişle olmaz, onlardan tasarruf yapsınlar' diyerek sözlerini sürdüren Başkan Seçer, her geçen gün hayat pahalılığının arttığını ve yoksulluğun derinleştiğini aktararak, "Hayat pahalılığı her insanı, bireyi ve aileyi vuruyor. Mutfakta yangın var ve gerçekten insanlar geçinmekte zorlanıyor. Tespitin de ötesinde hayatın ta içinde geçim sıkıntısı var ama bunu aşacağız" dedi.

"Büyükşehir Toroslarımıza son 5 yıldır ciddi değer katıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da, "Büyükşehir Belediyemiz insanları sadece ilgili günlerinde değil, yaşamın tüm zamanlarında, yılın tüm günlerinde hatırlıyor ve ona göre hizmet veriyor. Büyükşehir Toroslarımıza son 5 yıldır ciddi değer katıyor, önümüzdeki yıllarda da yine değer katmaya devam edecek" diye konuştu.

Program; özel gereksinimli bireylerin Başkan Seçer'e çiçek takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.