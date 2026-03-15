Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Anamur'da İftar Programına Katıldı

(MERSİN) - Anamur'da düzenlenen iftar programına katılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ramazan ayının dayanışma duygusunu yurttaşlarla paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları ve eğlenceleri yurttaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Anamur Yıldız Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına Başkan Seçer ve ile eşi Meral Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ile Talat Dinçer, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve eşi Derya Deniz, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, farklı siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile binlerce yurttaş katıldı.

Seçer çifti, iftar alanında Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Anamur Şubesi öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. İftar duası ve okunan ezanın ardından oruçlar açıldı, dualar edildi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Başkan Seçer, tutulan oruçların ve edilen duaların kabul edilmesi temennisi ile başladığı konuşmasında, bir arada ve mutlu olmanın önemine dikkati çekti. Birlikten güç doğduğunu ifade eden Seçer, "Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Kavga eden kimse kazanmamıştır. Bir ailede kavga ve anlaşmazlık varsa o ailede bereket yoktur. Ama bir ailede birlik, beraberlik, ataya ve evlada sevgi varsa, büyüklerine saygı varsa o ailede bereket vardır. Biz büyük bir aileyiz. 86 milyon Türkiye'yiz, Anamur'uz ve Mersin'iz. Yükümüz ağır, sizin verdiğiniz desteğin yükü omuzlarımızda. Oturduğumuz koltukların vebali çok büyük. Size layık olmak için, çocuklarımıza, ailemize ve geçmişimize bir leke sürmemek için çalışıyoruz ve çalışacağız da" dedi.

Büyükşehir'den Anamur'a dört büyük hizmet

Dünyada ve bölgede savaş rüzgarlarının estiği bir dönemde siyasetçilerin Türkiye'de siyaseti çok daha dengeli yapmak zorunda olduğunun altını çizen Seçer, iftar programına siyaset yapmayacağını, hizmetlerden söz edeceğini belirtti. "Hizmet kutsaldır ve siyaset dışıdır" diyen Seçer, Anamur'a yapmayı planladıkları ve yapım aşamasında olan dört büyük hizmetten ve hangi aşamada olduğundan bahsetti.

Kesinleşmiş projelerden bir tanesi olan Anamur Kültür Merkezi'nin içerisinde çok amaçlı salon ve kültür-sanat faaliyetlerinin olacağı işlevsel bölümlerin yer alacağından söz eden Seçer, "Anamur'a ve Anamur'un sosyo-kültürel yapısına yakışır bir kültür merkezinin temelini yaz ayına girerken, Haziran, Temmuz ayında hep beraber atacağız ve 2028 yılı içerisinde de açılışını yine hep beraber yapacağız" dedi.

Seçer, diğer kesinleşmiş projelerden bir tanesi olan ve Mersin merkez ile Silifke'de de çok güzel örneklerini yaptıkları, Tarsus'ta da başlamak üzere oldukları Çocuk Kampüsü'nü Anamur'a da yapmayı planladıklarını aktardı.

Seçer, "Kültür Merkezi'yle beraber haziran ayı veya en geç temmuz ayı içerisinde çocuklarımıza bir Çocuk Kampüsü'nün temelini hep beraber atacağız. Belki 2028 yılına kalmadan, daha erken bir tarihte çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetine açacağız. 'Vahap Başkan geldi, 2026 ramazanında bize söz verdi' diye notunuzu alın" diye konuştu.

"2 yıl içerisinde hali de bitirip, Anamurlu üreticilerin ve komisyoncuların hizmetine sunacağız"

Anamur'da yaşanan toptancı hali sorununa da değinen Seçer, Anamur ekonomisinin bel kemiğinin tarım olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin en yüksek değerli ürünlerinin satıldığı halin Anamur Sebze Hali olduğunu da belirten Seçer, bu halin Anamur'a yakışmadığını bildiklerini ve 4 yıldır büyük bir emek sarf ederek, geçici tahsisle aldıkları yerin hafriyatını bitirdiklerini duyurdu. Seçer, "Anamur'da böyle büyük bir alan olmadığı için mecbur kaldık, Hazine'den aldık, inşaata hazır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile gidip bizzat görüştüm. Anamur Hali'ni yapacağımız yerin süresi biten tahsisinin yenilenmesi, hatta mülkiyetinin verilmesi için girişimlerde bulunduk. O karara da imza atılması yakındır, projesi de hazır. 2 yıl içerisinde bitirip Anamurlu üreticilerin ve komisyoncuların hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Otluca suyu, Anamur'a akacak

Seçer, Otluca İçme Suyu Projesi için son 1,5 aydır finansman konusunda bir hayli yol aldıklarını kaydetti. Mersin merkeze Pamukluk Barajı'ndan bir isale hattı arıtma çalışması olduğunu sözlerine ekleyen ve onun için de Devlet Su İşleri (DSİ) ile anlaştıklarını kaydeden Seçer, "Yaptığımız çalışmalarda Otluca İçme Suyu Projesi'ni de o projenin içine dahil edeceğiz. DSİ Genel Müdürümüz bu konuda çok sıcak bakıyor ve bize de çok yardımcı oluyor. İlgili bakanlığa ve DSİ'ye de buradan teşekkür etmek istiyorum. On yıllardır hayal edilen suyun bir an önce Anamur'a akıtılmasını sağlayacağız. Buradan tüm Anamurlulara ve yetkililere sesleniyorum; bu konuda MESKİ'ye destek ve yardımcı olmanızı istiyorum" dedi.

"Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm ilçelerimiz emin ellerde"

Birliğin ve beraberliğin elinden hiçbir şeyin kurtulmayacağını kaydeden Seçer, "Çalışmak, emek etmek ve alın teri dökmek zorundayız. Benim güzel hemşehrilerim, hiç kimse endişe duymasın; Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm ilçelerimiz emin ellerdedir. Siz en güzel hizmetlere layıksınız. Bu kadrolar da size en güzel hizmeti yapmak için gecesini gündüzüne katıyor, çalışıyor" diye konuştu.

Seçer, belediyelerin uyum içinde çalışmasının önemine dikkati çekti

İlçe belediyesi ile Büyükşehir'in uyumunun çok önemli olduğunu kaydeden Seçer, "İlçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin uyumunda çok daha kaliteli, akılcı ve daha çok hizmet çıkar. Vatandaş da bundan memnun olur. Bizim amacımız vatandaşın işini kolaylaştırmak. Sayın Durmuş Deniz, partimizin belediye başkanı, bizim belediye başkanımız. Dün olduğu gibi bugün de Durmuş Deniz Başkanımızla beraber Büyükşehir, Büyükşehir ile beraber Anamur ilçe belediyesinin ekipleri birlik ve beraberlik içerisinde yarınlarda da çalışmaya devam edecek. En güzel hizmetleri de Anamur'a verecek. Bu size Vahap Seçer sözüdür" ifadelerini kullandı.

"Ramazan Bayramı tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve refah getirsin"

Yarınların bugünlerden çok daha iyi olması temennisinde bulunarak sözlerine son veren Seçer, "Hem ülkemiz hem de dünyada çok zor süreçlerden geçiyoruz. Haftaya Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Ramazan Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve refah getirmesini diliyorum. Ülkemin ve tüm dünyanın insanlarının yüzü gülsün" dedi.

"Niyet Ettik, Gelenekleri Yaşatmaya" sloganıyla gerçekleştirilen Ramazan Şenlikleri'nde buluşan Anamurlular, geçmiş ramazanların ruhunu ve maneviyatını bir arada yaşadı. Ramazan Şenlikleri'nde; davulcu manisi, Aşuk ile Maşuk, Hacivat ile Karagöz ve Katip-Katibe oyunu, meddah ve kanto gösterisi gibi geleneksel sahne performansları sergilendi. Çocuklara yönelik alanlarda ise balon oyunlarından yüz boyamaya kadar birçok etkinlik miniklerle buluştu. 7'den 70'e tüm yurttaşlara hitap eden etkinlikler ile gelenekler bir kez daha yaşatıldı."

İftar programının ardından Seçer, beraberindeki heyetle birlikte Anamur Belediyesi Atatepe Halk Kafe'yi gezerek sohbet etti.